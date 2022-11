„Ernsthafter Mangel an Munition und Personal“: Russlands Verluste werden deutlicher

Von: Nail Akkoyun

Russland mangelt es immer mehr an Munition und qualifiziertem Personal. Indes steigen auch die russischen Verluste im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker.

Mangel an Munition: Laut dem britischen Verteidigungsministerium spitzt sich die Lage für die russischen Truppen weiter zu.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. „Als bedeutendes Bevölkerungszentrum im Gebiet Luhansk wird die russische Führung höchstwahrscheinlich die Beibehaltung der Kontrolle über Swatove als politische Priorität ansehen“, hieß es.

In der Gegend habe es in den vergangenen Wochen heftige Artilleriegefechte gegeben. Russland baue dort wie an anderen Stellen der Front seine Verteidigungspositionen aus, die allerdings vornehmlich mit schlecht ausgebildeten Reservisten besetzt seien.

Russische Verluste im Ukraine: Russland fehlt Munition und Personal

„Die Kommandeure kämpfen jedoch wahrscheinlich mit der militärischen Realität, eine glaubwürdige Verteidigung aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig versuchen, offensive Operationen weiter südlich in Donezk mit Ressourcen auszustatten“, teilte das Ministerium weiter mit. „Sowohl die Verteidigungs- als auch die Offensivfähigkeit der russischen Truppen wird weiterhin durch einen ernsthaften Mangel an Munition und qualifiziertem Personal behindert.“

Ein russischer Soldat späht an der Front nahe Luhansk. (Archivfoto) © Stanislav Krasilnikov/Imago

Die Armee der Ukraine hat indes ihre Angaben russischer Verluste aktualisiert. Demnach sollen bereits mehr als 84.000 Soldaten aus Russland gefallen sein. Innerhalb der letzten 24 Stunden seien außerdem sechs Panzer sowie neun weitere Fahrzeuge zerstört worden – ein Überblick.

Soldaten: 84.600 (+390 zum Vortag)

84.600 (+390 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 261 (+0)

261 (+0) Panzer: 2892 (+6)

2892 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5822 (+5)

5822 (+5) Artilleriesysteme: 1870 (+2)

1870 (+2) Mehrfachraketenwerfersysteme: 393 (+0)

393 (+0) Luftabwehrsysteme: 209 (+0)

209 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4378 (+7)

4378 (+7) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1536 (+0)

1536 (+0) (Stand: Montag, 21. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

(nak/dpa)