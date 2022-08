Dreiergipfel zum Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht mit Erdogan und Guterres – neue Chance auf Frieden?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen 2020 in Kiew. © Serg Glovny/Imago

Die Vereinten Nationen und die Türkei starten einen neuen Versuch zur Vermittlung im Ukraine-Krieg. Selenskyj trifft Erdogan und Guterres zum Dreiergipfel in Lwiw. News-Ticker.

Dreiergipfel in Lwiw : Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft am Donnerstag (18. August) den türkischen Präsidenten Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres.

in : Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft am Donnerstag (18. August) den türkischen Präsidenten Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres. Selenskyj besucht Militärkrankenhaus : Vor Dreiergipfel würdigte er die Kämpfer „als Helden“.

besucht : Vor Dreiergipfel würdigte er die Kämpfer „als Helden“. Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und Sanktionen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Lwiw - Bedeutet dieses Dreier-Treffen einen Neueinstieg um das Ringen um eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg? UN-Generalsekretär António Guterres und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen am Donnerstag (18. August) in Lwiw (Lemberg) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Erdogan teilte vor dem Treffen mit, in Lwiw solle auch die „Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischem Wege erörtert“ werden.

Für Selenskyj ist die Reise in die Westukraine nach Lwiw die erste öffentlich angekündigte seit Beginn von Putins Angriff auf die Ukraine. Seitdem war er zwar mehrmals in der Ukraine unterwegs und besuchte auch Soldaten an der Front, seine Reisepläne wurden aber stets geheim gehalten. Internationale Gäste empfing Selenskyj in der Hauptstadt Kiew. Auch deren Anreise fand wie bei Kanzler Olaf Scholz jeweils unter Geheimhaltung statt.

Vor Treffen mit Erdogan und Guterres : Selenskyj besucht Krankenhaus in Lwiw

Vor dem Dreiergipfel besuchte Selenskyj ein Militärkrankenhaus in Lwiw. Er sprach mit Verwundeten und Ärzten, wie auf von seinem Pressedienst veröffentlichten Fotos zu sehen war, und würdigte die Kämpfer als „Helden“. „Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen. Danke für den Schutz des ukrainischen Landes“, sagte Selenskyj einer Mitteilung in seinem Telegram-Kanal zufolge. Mehreren Soldaten verlieh der 44-Jährige Orden.

Selenskyj trifft Erdogan und Guterres in Lwiw: Chance für neue Verhandlungen im Ukraine-Krieg?

Für die Vereinten Nationen und die Türkei ist das Treffen in Lwiw der Versuch, knapp ein halbes Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs die Chancen für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auszuloten. Außerdem soll es um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja gehen.

Einen ersten Erfolg können Erdogan und Guterres bereits bei ihren Vermittlungen im Ukraine-Krieg verbuchen: Nach einem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul sind seit Anfang August wieder Getreideexporte aus ukrainischen Häfen erlaubt. Allerdings traf sich Erdogan kürzlich auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi und vereinbarte mit ihm eine engere Zusammenarbeit.

Selenskyj trifft Erdogan und Guterres: Verhandlungen über Waffenruhe gelten als unwahrscheinlich

UN-Kreise sehen die Chancen für weitere diplomatische Erfolge skeptisch: Sie halten Verhandlungen über eine Waffenruhe erst für möglich, wenn Russland oder die Ukraine vom Ziel eines Sieges Abstand nehmen. Die Ukraine will jedoch verlorene Gebiete zurückerobern, um Landsleute nicht in der Willkür der russischen Besatzung zu lassen.

Die Kriegsziele Russlands laufen weiter auf eine weitgehende Unterwerfung der Ukraine hinaus (lesen Sie alles Neuigkeiten über die militärischen Entwicklungen im News-Ticker). Gespräche zwischen Kiew und Moskau waren daher bereits in den ersten Kriegswochen ohne Ergebnis abgebrochen worden. (dpa)