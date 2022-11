Verluste für Russland: Cherson wird zum „D-Day“ im Ukraine-Krieg

Von: Tim Vincent Dicke

Nach wie vor verzeichnet Russland im Ukraine-Krieg drastische Verluste. Besonders die Niederlage in Cherson wiegt schwer. Der News-Ticker.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine gibt neue Zahlen bekannt

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Russland verzeichnet im Krieg gegen die Ukraine weiterhin schwere Verluste. Nicht nur Soldaten und Kriegsmaterial gehen verloren, auch Gebiete muss das russische Militär aufgeben. Das zeigt eindrucksvoll die Niederlage in der südukrainischen Stadt Cherson, die erst kürzlich von den ukrainischen Streitkräften befreit wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in dem militärischen Erfolg einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg. „Es kann mit dem D-Day – der Landung in der Normandie – verglichen werden“, sagte der Staatschef beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali. Er wurde per Video zugeschaltet. Die Befreiung von Cherson sei „noch nicht das Finale im Kampf gegen das Böse, aber sie bestimmt bereits den gesamten weiteren Verlauf der Ereignisse“, fügte Selenskyj hinzu. Zuerst berichtete das ukrainische Newsportal Kyiv Independent darüber.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen bekannt

Kiew hat derweil aktuelle Zahlen zu russischen Verlusten veröffentlicht. Die Einheit im Dienste der Ukraine konnten in den Regionen Donezk und Luhansk insgesamt zehn Angriffe der putintreuen Soldaten abwehren, teilte der Genrealstab der Ukraine mit. Zudem wurden die Schätzungen der russischen Verluste erneut nach oben korrigiert. An nur einem Tag habe das russische Militär und ihre paramilitärischen Unterstützer über 700 Soldaten verloren:

Soldaten: 82.080 (+710 zum Vortag)

82.080 (+710 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 261 (+0)

261 (+0) Panzer: 2861 (+13)

2861 (+13) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5773 (+35)

5773 (+35) Artilleriesysteme: 1850 (+11)

1850 (+11) Mehrfachraketenwerfersysteme: 393 (+0)

393 (+0) Luftabwehrsysteme: 208 (+2)

208 (+2) Autos und andere Fahrzeuge: 4351 (+35)

4351 (+35) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1511 (+2)

1511 (+2) (Stand: Dienstag, 15. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

