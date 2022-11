Ukraine-Krieg: Russland hat neues Hauptquartier – und große Sorgen

Von: Tim Vincent Dicke

Nach dem Verlust von Cherson setzt Russland im Ukraine-Krieg auf einen neuen Ort. Dieser deutet auf eine Schwäche der Kreml-Truppen hin. Der News-Ticker.

Nach Cherson-Rückzug: Russland hat neues Hauptquartier im Süden

Kiew – Nach dem Abzug aus Cherson setzen die russischen Truppen offenbar auf eine neue Strategie. Nach Ansicht des britischen Geheimdienstes haben die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin die Stadt Henitschesk am Asowschen Meer als vorläufiges Hauptquartier im Süden der Ukraine ausgewählt.

Dass die Wahl nun auf Henitschesk gefallen sei, gebe Hinweise auf die Prioritäten und Sorgen der russischen Kommandeure bei der Festigung ihrer Verteidigungsposition in der Südukraine, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag (15. November).

Henitschesk sei an einer geeigneten Position, um potenziellen Bedrohungen aus Cherson oder auch Melitopol im Nordosten zu begegnen und Nachschub von der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu erhalten, so die britischen Experten weiter. Vor allem aber sei die Stadt außerhalb der Reichweite ukrainischer Artillerie, die den russischen Kommandozentralen schwere Schäden zugefügt hätten.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (mit Agenturen)