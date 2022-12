Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: 100.000 russische Soldaten tot?

Von: Christian Stör

Teilen

Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch. Der News-Ticker.

Schwere Verluste: Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt

Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 11.00 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat auf Facebook mitgeteilt, dass inzwischen mehr als 100.000 Soldaten Russlands ausgeschaltet wurden. Innerhalb eines Tages seien 660 Soldaten getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 100.400 (+660)

100.400 (+660) Flugzeuge: 283 (+1)

283 (+1) Hubschrauber: 267 (+0)

267 (+0) Panzer: 3003 (+1)

3003 (+1) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5981 (+2)

5981 (+2) Artilleriesysteme: 1978 (+6)

1978 (+6) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 413 (+1)

413 (+1) Autos und andere Fahrzeuge: 4615 (+7)

4615 (+7) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1693 (+5)

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Jeden Monat 10.000 russische Soldaten

Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Russische Soldaten werden auf einem Übungsplatz auf den Krieg in der Ukraine vorbereitet. © IMAGO/Vitaly Timkiv/SNA

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Russland räumt nur wenige Verluste im Ukraine-Krieg ein

Tatsächlich wäre der Ukraine-Konflikt damit mit Abstand Russlands verlustreichster Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Zum Vergleich: Im zehn Jahre währenden Afghanistan-Krieg sind nach offiziellen Angaben 14.453 sowjetische Soldaten ums Leben gekommen.

Ob die Zahlen aus dem Ukraine-Krieg stimmen, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Russland selbst gibt kaum einmal Daten zu Verlusten bekannt. Die letzte offizielle Zahl stammt vom 21. September, als Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Verluste der eigenen Armee auf nicht ganz 6000 Militärangehörige bezifferte. „Die Verluste Russlands belaufen sich auf 5937“, sagte Schoigu damals im russischen Fernsehen.

Wie hoch sind die russischen Verluste im Ukraine-Krieg?

Die meisten Fachleute gehen allerdings von deutlichen höheren Verlusten Russlands aus. US-General Mark Milley erklärte beispielsweise im November, dass auf russischer Seite weit mehr als 100.000 Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Da in der Regel auf einen getöteten Soldaten drei bis vier Verwundete kommen, dürfte Russland bisher ungefähr 20.000 bis 25.000 Soldaten verloren haben.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs mit dpa/AFP)