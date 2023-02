Überraschungsreise nach Brüssel? Selenskyj im EU-Parlament erwartet

Von: Franziska Schwarz

Den ukrainischen Verteidigungsminister holen Vorwürfe der Bestechlichkeit ein, reist Selenskyj nach Brüssel? Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Update vom 7. Februar, 6.59 Uhr: Es ist die erste Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Zu der Veranstaltung kommen jährlich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen, um globale Sicherheitsprobleme zu besprechen. Der Termin ist dieses Jahr vom 17. bis 19. Februar.

Die Ukraine will dabei um Kampfflugzeuge und weitreichende Raketen bitten, teilte Außenminister Dmytro Kuleba mit Vor allem Flugzeuge seien eine noch offene Frage, die es zu lösen gelte. Er erinnerte daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj schon im Vorjahr die Siko-Teilnehmer gebeten hatte, der Ukraine Waffen zu liefern.

Ukraine-News: Stark-Watzinger sagt in Kiew Hilfen für Schulen und Universitäten zu

Update vom 6. Februar, 19.36 Uhr: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat der Ukraine bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Kiew weitere Unterstützung im Bildungsbereich zugesagt. „Wir sehen, dass der Wiederaufbau der Ukraine nicht morgen beginnt, er hat schon gestern begonnen“, sagte die FDP-Politikerin am Montag. Die Ministerin hob dabei besonders die Berufsschulen zur Ausbildung von Handwerkern hervor. „Wir wollen hier zusammenarbeiten, um eben die Fachkräfte mit auszubilden, welche die Ukraine wieder aufbauen werden“, unterstrich sie. Stark-Watzinger sicherte dabei ebenso eine Fortsetzung von Forschungskooperationen insbesondere bei Energiethemen wie „grünem Wasserstoff“ zu.

Überraschende Selenskyj-Reise nach Brüssel? Ukraine-Präsident im EU-Parlament erwartet

Update vom 6. Februar, 17.49 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwägt offensichtlich eine Reise nach Brüssel. Mehrere Mitarbeiter des Europäischen Parlaments bestätigten am Montag der Deutschen Presse-Agentur, dass es am Donnerstag die „Wahrscheinlichkeit einer außerordentlichen Plenartagung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten“ gebe. Am selben Tag treffen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel zu einem Gipfel. Wie es hieß, würde Selenskyj dann auch als Gast an dem Gipfel teilnehmen.

Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung für eine mögliche Reise von Selenskyj nach Brüssel. Eine abschließende Bestätigung dürfte es aus Sicherheitsgründen erst kurz zuvor geben. Die erste und bislang einzige öffentlich bekannte Auslandsreise Selenskyjs nach Beginn des russischen Angriffskriegs hatte den Präsidenten kurz vor Weihnachten nach Washington geführt. Seitdem wird auch über einen Besuch in Brüssel spekuliert.

Update vom 6. Februar, 15.12 Uhr: Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill ist ein vehementer Unterstützer des russischen Staatschefs Wladimir Putin und auch des russischen Überfalls auf die Ukraine. Schweizer Medienberichten zufolge hat Kirill in Genf für den früheren sowjetischen Auslandsgeheimdienst KGB gearbeitet.

Die Tätigkeit sei während eines Aufenthalts in der Schweiz in den 1970er Jahren festgestellt worden, berichteten die Zeitungen Matin Dimanche und Sonntagszeitung unter Berufung auf das Schweizer Bundesarchiv. Demnach bestätigt die damals von der Bundespolizei erstellte und inzwischen freigegebene Akte über Kirill, dass er „dem KGB angehört“ habe.

Ukraine-News: „Keine Personaländerungen im Verteidigungsbereich in dieser Woche“

Update vom 6. Februar, 14.45 Uhr: „Personaländerungen im Verteidigungsbereich wird es in dieser Woche nicht geben“, diese Telegram-Nachricht setzte nun der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei Diener des Volkes, David Arachamija, ab und bezog sich damit auf die Spekulationen um Resnikow.

Warum Resnikow nun zunächst doch im Amt bleiben soll, erklärte Arachamija nicht. Gemutmaßt wurde, dass die Präsidentenpartei nicht genügend Stimmen für die geplante Ernennung Resnikows zum Minister für strategische Industriebranchen finden würde.

Erstmeldung vom 6. Februar: Kiew - Die Ukraine wehrt seit fast einem Jahr die russische Invasion ab. Die Finanzierung der Militärausgaben hängt dabei zu großen Teilen von westlichen Geldern ab. Das osteuropäische Land gilt als eines der korruptesten Länder Europas.

Personalwechsel im Ukraine-Krieg: Vorwürfe gegen Resnikow

Möglicherweise gibt es demnächst Klarheit über das Schicksal des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow. Resnikow war nach einer Reihe von Skandalen um Korruption und Geldverschwendung in seinem Ministerium in die Kritik geraten. Ein Personalwechsel an der Spitze eines Ministeriums muss vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeordnet und von der Rada, dem ukrainischen Parlament, abgesegnet werden.

Kiew strebt in die EU: Gipfel im Land trotz Ukraine-Krieg

Die Ukraine ist seit 2022 offiziell EU-Beitrittskandidat und fordert einen schnellen Beitritt, möglichst schon innerhalb der nächsten zwei Jahre. Beim ersten EU-Ukraine-Gipfel in Kiew betonte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, die Ukraine habe ein effizientes Anti-Korruptions-System aufgebaut. In jedem Fall, den Korruptionsermittler oder Journalisten aufdeckten, würden sofort Maßnahmen ergriffen.

Korruption in ukrainischer Armee: Rücktritte und Entlassungen

Infolge eines mutmaßlichen Korruptionsskandals in der ukrainischen Armee gab es im Januar in der Ukraine eine Entlassungswelle unter Vize-Ministern und Gouverneuren. Konkrete Zusagen zum Zeitpunkt der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen für die Ukraine gab es beim Gipfel in Kiew nicht. Makeiev versicherte, die Ukraine werde alle Kriterien erfüllen, erwarte jedoch von der EU noch mehr Dynamik. (frs mit Material von dpa und AFP)