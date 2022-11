Ukraine-Krieg: Neue Explosionen auf Krim – „Besatzer haben alles vermint“

Von: Helena Gries, Tobias Utz, Tim Vincent Dicke, Tanja Banner, Nadja Austel, Stefan Krieger

Die Nacht auf Mittwoch war in den Kriegsgebieten vergleichsweise ruhig. In der ukrainischen Hauptstadt hat sich die Lage etwas entspannt: der News-Ticker am Mittwoch, 9. November.

Annektierte Halbinsel: Auf der Krim soll es erneut zu heftigen Explosionen gekommen sein

Russlands Soldaten ergeben sich offenbar

Russlands Soldaten ergeben sich offenbar Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 11.45 Uhr: Russische Streitkräfte haben am Dienstag in der Oblast Donezk drei Menschen getötet und sieben verletzt, wie der Gouverneur der Oblast laut einem Bericht des Guardian mitteilte. Beim Beschuss von Avdiivka wurde eine Person getötet und eine weitere verwundet, während in Krasnohorivka drei Menschen verletzt wurden, so Pavlo Kyrylenko. Bei einem Angriff auf Kramatorsk wurde ein Kind verletzt und eine Schule sowie nahe gelegene Häuser beschädigt. Die Informationen sind jedoch nicht unabhängig verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: „Die russischen Besatzer haben absolut alles vermint“

+++ 10.45 Uhr: In Charkiw, das die ukrainischen Streitkräfte im Mai von den russischen Truppen zurückerobert haben, werden Zivilisten weiterhin durch Landminen schwer verletzt oder gar getötet. Zwei Straßenarbeiter im Alter von 21 und 51 Jahren kamen am Montag ums Leben, als sie bei Arbeiten im Bezirk Chuguyiv auf eine Mine stieß. Dies teilte Oleh Synyehubov, Gouverneur der Oblast Charkiw, auf Telegram mit. „Die Minengefahr in der Region Charkiw wird für lange Zeit eines der größten Probleme bleiben“, sagte Synyehubov. „Die russischen Besatzer haben absolut alles vermint.“

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auf der Krim

+++ 10.15 Uhr: In der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gab es am Mittwochmorgen offenbar mehrere Explosionen. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Erst vor einigen Wochen war es auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel zu einer Serie von Explosionen gekommen. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Eine Explosion auf der durch Russland illegal annektierten Halbinsel Krim. (Archivfoto) © Sergei Malgavko / Imago Images

News zum Ukraine-Krieg: Italien liefert neue Waffensysteme

+++ 9.40 Uhr: Die italienische Regierung bereitet ein neues Waffenpaket für die Ukraine vor, das auch Luftabwehrsysteme umfasst. Dies teilte ein Regierungsvertreter am Dienstag (8. November) mit. Rom sei bereit, der Ukraine eine Reihe von Luftabwehrsystemen zu liefern, darunter die französisch-italienische Mittelstreckenrakete SAMP/T und die italienische Aspide sowie tragbare Stinger-Raketen.

News zum Ukraine-Krieg: Weitestgehend ruhige Nacht in vielen Regionen

+++ 8.25 Uhr: Weitere ukrainische Gouverneure posten ihre täglichen Status-Updates auf Telegram. Sie berichten über eine anscheinend ruhige Nacht in mehreren Regionen. Vitaliy Kim, Gouverneur von Mykolaiv, schreibt, dass in seiner Region über Nacht ein Haus zerstört und ein Auto durch Beschuss beschädigt wurde, ohne dass es Verletzte gab. Dmytro Zhyvytskyi, Gouverneur von Sumy, berichtet, dass es in der Region acht Explosionen infolge von Beschuss gegeben hat. Bisher gäbe es noch keine Angaben über Verletzte.

News zum Ukraine-Krieg: Russland setzt Angriffe auf Cherson

+++ 7.45 Uhr: In einer Erklärung des ukrainischen Militärs vom Dienstag (8. November) werden die russischen Truppen beschuldigt, die Plünderung und Zerstörung der Infrastruktur in Stadt Cherson fortzusetzen.

Russische Artillerie habe mehr als 30 Siedlungen in den Regionen Cherson und Mykolajiw getroffen. In der Region Saporischschja zwangen die von Russland installierten Behörden die Bewohner, russische Pässe zu akzeptieren, nachdem sie ihre ukrainischen Dokumente beschlagnahmt hatten, hieß es in der Erklärung.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von „weiterhin schwieriger Lage“

+++ 6.50 Uhr: Trotz intensiver Kämpfe in den Kriegsgebieten der Ukraine bleibt die Lage laut Präsident Wolodymyr Selenskyj statisch. Zwar gebe es aktuell weniger Neuigkeiten aus den Kampfgebieten, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. „Das heißt aber nicht, dass die Intensität der Kämpfe geringer geworden ist.“ Die Lage sei „weiterhin schwierig“. Selenskyjs Generäle berichteten unterdessen von neuen Raketen- und Luftangriffen des russischen Militärs sowie von weiteren Plünderungen.

Ukraine-Krieg: Russland setzt organisierte Plünderungen fort

+++ 5.10 Uhr: Aus der Region um die südukrainische Stadt Cherson meldete der Generalstab in Kiew die fortgesetzte organisierte Plünderung durch russische Soldaten. So seien am Vortag Konvois mit gestohlenen Haushaltsgeräten und Baumaterialien beobachtet worden. Zugleich werde die Demontage von Mobilfunkmasten und anderen Telekommunikationsanlagen fortgesetzt. Ferner seien aus dem Regionalmuseum des sowjetisch-ukrainischen Kunstmalers Olexij Schowkunenko „alle Kunstgegenstände und sogar die Möbel“ von den Besatzern mitgenommen worden. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich häufig nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Aktuell keine Evakuierung Kiews geplant

Update vom Mittwoch, 9. November, 4.50 Uhr: Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal erklärte, er sehe derzeit keine Notwendigkeit, Kiew oder andere Städte zu evakuieren, die sich nicht in der Nähe der Frontlinien im Krieg gegen Russland befinden. „Im Moment ist die Situation weit davon entfernt, eine Evakuierung anzukündigen“, sagte Shmyhal nach Angaben des Guardian. „Wir müssen sagen, dass es derzeit keinen Sinn ergeben würde, die Evakuierung einer Stadt anzuordnen, die nicht in der Nähe der Frontlinien liegt, insbesondere der Hauptstadt.“

Ukraine-Krieg: Sky News berichtet von regem Waffenhandel zwischen Moskau und Teheran

+++ 22.05 Uhr: Wie Sky News unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, hat ein russisches Militärflugzeug bereits im August 140 Millionen Euro in bar sowie drei verschiedene amerikanische und britische Waffensysteme nach Teheran geliefert. Im Gegenzug soll Iran Russland mit mehr als 160 Drohnen versorgt haben. Bei den Waffen, die nach Teheran gebracht wurden, soll es sich um eine britische NLAW-Panzerabwehrrakete, eine US-Panzerabwehrrakete vom Typ Javelin und eine Stinger-Flugabwehrrakete handeln. Die islamischen Revolutionsgarden im Iran wollen den Angaben zufolge die Waffen untersuchen und für ihre eigenen Zwecke kopieren.

Ukraine-Krieg: Militärschiffe bringen Material nach Mariupol

+++ 16.45 Uhr: Mittlerweile sind neue Details zu den im Hafen von Mariupol eingelaufenen Militärschiffen bekannt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass Medikamente, Baumaterialien und Militäruniformen in die besetzte Stadt gebracht worden seien. Grundlage des Berichts sind Angaben von Petro Andriuschtschenko, einem Berater des Bürgermeisters von Mariupol. Insbesondere die Militäruniformen seien für Fabrikarbeiter in den Hafenstadt gedacht, führte er aus. Diese würden auf sogenannte „Geschäftsreisen“ in die Region Cherson geschickt, so Andriuschtschenko. Dabei handelt es sich offenbar um eine Rekrutierungsmaßnahme der russischen Armee. Die Informationen sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 15.15 Uhr: Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass erste russische Militärschiffe in den Hafen von Mariupol im Süden der Ukraine eingelaufen sind. Die Armee plant dort offenbar Operationen. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

+++ 14.45 Uhr: Papst Franziskus hat überraschenderweise angeboten, zwischen Russland und Ukraine in Verhandlungen zu vermitteln. Als neutralen Ort dafür nannte er den Vatikan, wie die italienische Zeitung La Stampa berichtet. Bislang gibt es keine Reaktionen aus Kiew und Moskau zum Vorschlag des Oberhauptes der katholischen Kirche.

News zum Ukraine-Krieg: Tote und verletzte Zivilisten

+++ 14.00 Uhr: Am Montag sollen russische Truppen drei Zivilisten in den Städten Bachmut und Krasnogorowka getötet haben. Hinzu kommen laut Angaben von Gouverneur Pavlo Kyrylenko sieben verletzte Zivilisten in anderen Siedlungen der Region Donezk. In Jampil seien die Leichen von vier weiteren Zivilisten gefunden worden, die während der russischen Besatzung ums Leben gekommen seien, fügte er hinzu. Jampil befindet sich etwa 30 Kilometer östlich der Großstadt Slowjansk. Die Angaben des Gouverneurs sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

News zum Ukraine-Krieg: Große Rauchwolke im Donbass

+++ 12.45 Uhr: Im Donbass gibt es weiterhin schwere Kämpfe zwischen der russischen und der ukrainischen Armee. Am Montag teilte der ukrainische Generalstab beispielsweise mit, dass bei russischen Angriffen mit Raketen insgesamt mehr als 25 Siedlungen getroffen worden seien. Am Dienstag folgte die Meldung, dass zahlreiche Offensiven allerdings kaum Geländegewinne mit sich brächten (s. Update v. 11.30 Uhr). Bei den Gefechten ist nun offenbar ein Umspannwerk in der Region Donezk getroffen worden. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Dabei handelt es sich demnach um ein Werk nahe der Stadt Jassynuwata. Auf Fotoaufnahmen, die das Nachrichtenportal verbreitete, ist eine große Rauchwolke zu sehen. Die genannten Angaben sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 11.30 Uhr: Russische Truppen unternehmen offenbar weiterhin Offensivversuche in den Regionen Donezk und Luhansk. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, handelt es sich vor allem um Mörser- und Artillerie-Angriffe der Streitkräfte. Diese seien jedoch erfolglos, teilte das ukrainische Militär mit. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 10.45 Uhr: In der Region Luhansk sollen sich einem Bericht zufolge mehr als 20 mobilisierte Soldaten der russischen Armee ergeben haben. Das Nachrichtenportal Nexta verbreitete auf Twitter am Dienstagmorgen ein Video, in welchem die Männer zu sehen sind, wie eine Botschaft in Richtung der Kamera richten. Dabei ist unklar, ob es sich tatsächlich um russische Soldaten handelt: Die Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 10.00 Uhr: Russland hat am frühen Dienstagmorgen offenbar die Region Saporischschja bombardiert. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet unter Berufung auf Angaben des zuständigen Gouverneurs, dass die Armee mehrere Raketenangriffe gestartet hat. Eine der Raketen schlug in der Nähe eines Bauernhauses ein und beschädigte das Haus und die umliegenden Gebäude, sagte er. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen errichten „Drachenzähne“

+++ 08.45 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium berichtet, dass russische Truppen in der Region Mariupol (Südukraine) Verteidigungslinien errichten. In zwei Werken würden dafür pyramidenförmige Panzerabwehrstrukturen aus Beton, sogenannte Drachenzähne, derzeit hergestellt. Diese würden wohl zwischen Mariupol und dem Dorf Nikolske sowie zwischen dem nördlichen Mariupol und dem Dorf Staryi Krym aufgestellt, so das Ministerium in London in einem Lagebericht. Mariupol ist Teil der russischen „Landbrücke“ von Russland zur illegal annektierten halbinsel Krim, die eine wichtige logistische Verbindungslinie darstellt.

Update vom Dienstag, 8. November, 6.45 Uhr: Im Osten und Süden der Ukraine ist es zu weiteren heftigen Kämpfen gekommen. So sollen die Truppen aus Russland innerhalb der letzten 24 Stunden Vorstöße in den Regionen Luhansk und Donezk versucht haben, wie der ukrainische Generalstab am frühen Dienstag mitteilte. Außerdem seien bei Angriffen mit Raketen, Artillerie und aus der Luft insgesamt mehr als 25 Siedlungen getroffen worden. Der Generalstab wirft Russland dabei vor, weiterhin kritische Infrastruktur und zivile Wohngebäude zu beschießen.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj lobt neue Flugabwehrsysteme

Erstmeldung vom Sonntag, 6. November, 16.00 Uhr: Der Kachowka-Staudamm in der von Russland besetzten südukrainischen Region Cherson ist russischen Angaben zufolge bei einem Angriff beschädigt worden. Am Sonntag (6. November) habe es demnach einen ukrainischen Angriff mit „sechs HIMARS-Raketen“ gegeben, berichtete die staatliche Agentur Tass und berief sich auf einen Repräsentanten des Katastrophenschutzes. Eine Rakete habe den Staudamm getroffen. Das kilometerlange Absperrbauwerk Nowa Kachowka besteht in Teilen aus einer Mauer und einem Damm und liegt am Dnjepr in der Region Cherson. Diese wurde von Moskau annektiert und wird derzeit von russischen Truppen kontrolliert. Zu der Anlage, die sich derzeit ebenfalls in russische Kontrolle befindet, gehört auch ein Wasserkraftwerk.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder gegenseitige Anschuldigungen Russlands und der Ukraine, eine Zerstörung des Bauwerks zu planen, was großflächige Überschwemmungen und Zerstörungen zur Folge haben könnte. Beide haben die Behauptungen der Gegenseite jedoch zurückgewiesen. (tu/hg/tvd/skr/na/tab mit dpa/AFP)