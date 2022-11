Feuer in russischem Öllager: Staatsagentur spricht von 4000-Quadratmeter-Brand

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Eine vom russischen Sender Sputnik publizierte Aufnahme des Öllager-Brands in Belgorod © Anton Vergun/Imago

Ein Öl-Depot in Russland steht in Flammen. Der Vorfall sorgt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs für Spekulationen. News-Ticker zur militärischen Lage.

Briansk/Kiew - Zuerst meldete die russische Seite Attacken in seinem Oblast Kursk: Die Angriffe auf die russische Stromversorgung führten in der Nacht zum Mittwoch (30. November) zu vorübergehenden Ausfällen, hieß es. Die Region befindet sich nahe der ukrainischen Grenze. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht, jedoch folgte sogleich eine ähnliche Meldung aus einer weiteren russischen Grenzregion.

Feuer in russischem Öllager: Staatsagentur spricht von 4000-Quadratmeter-Brand

In einem russischen Öllager im Gebiet von Suraschski (Region Briansk) ist ein Feuer ausgebrochen, gab Gouverneur Alexander Bogomas im Internet bekannt. Rettungskräfte und Feuerwehr seien vor Ort. Zur Ursache des Brandes machte er keine Angaben. Berichte über Opfer gebe es nicht.

Nach Angaben des Gouverneurs war ein Gebiet von 1800 Quadratmetern von dem Brand betroffen. Über 80 Menschen waren demnach an der Löschung des Feuers beteiligt. Später berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass, dass sich das Feuer inzwischen auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern ausgebreitet habe.

Öllager in Russland in Brand: Fotos sollen das Ausmaß zeigen

Im Netz kursierten Aufnahmen zu den Meldungen, etwa von der Daily Mail. Das britische Boulevardblatt betonte dabei, dass - nicht namentlich genannte - Beobachter dahinter gezielte Angriffe auf Versorgungsanlagen für das Militär unter Kremlchef Wladimir Putin vermuten..

Vorwürfe im Ukraine-Krieg: Moskau beschuldigte Kiew wegen Brand in Belgorod

Im Oktober hatte Russland mitgeteilt, dass ein Öllager in Belgorod an der Grenze zur Ukraine nach einem Bombardement durch die ukrainischen Streitkräfte gebrannt habe. Zuvor hatte Russland bereits zunehmenden Artillerie- und Raketenbeschuss in dem Gebiet an der Grenze zur Ukraine beklagt. (AFP/frs)