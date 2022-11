„Ausreichend Garantien erhalten“: Russland beteiligt sich wieder am Getreideabkommen mit Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russland will sich nun doch noch weiterhin am Getreideabkommen mit der Ukraine beteiligen. Dies meldete das Verteidigungsministerium in Moskau.

wird : Russland will sich weiterhin am Abkommen zum Getreideexport beteiligen. Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München — Russland hatte die Beteiligung am Getreideabkommen mit der Ukraine am vergangenen Samstag (29. Oktober) ausgesetzt. Der Grund: Moskau zufolge habe es „Terroranschläge“ auf Sewastopol auf der annektierten Krim gegeben. Nun gab das russische Verteidigungsministerium allerdings bekannt, Moskau wolle die Beteiligung doch noch fortsetzten. Man habe „ausreichend Garantien erhalten“, hieß es vom Ministerium laut russischen Staatsmedien.

Getreidedeal wird fortgesetzt — Russland will sich weiterhin am Abkommen beteiligen

Nach einer Vermittlung durch die UN und der Türkei habe man schriftliche Garantien von der Ukraine erhalten, so das Ministerium, dass es aus dem Getreidekorridor keine Angriffe auf das russische Militär geben werde. Zudem habe die ukrainische Seite zugesichert, „dass der maritime humanitäre Korridor nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Schwarzmeerinitiative genutzt wird“.

Das sei für den Moment ausreichend, um das Abkommen zu erfüllen, hieß es in Moskau. Die Transporte würden noch am Mittwoch fortgesetzt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Kundgebung seiner Partei im türkischen Parlament.

Erdogan hielt am 1. November ein Gespräch mit Wladimir Putin und will am 2. November auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sprechen. Nach einem zusätzlichen Telefongespräch zwischen dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar und seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu sei es möglich gewesen, Exporte von Getreide fortzusetzen, gab Erdogan an. (bb)