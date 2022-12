Putin sieht „neue Bedrohungen“ und kündigt „modernste Waffen“ in annektierten Gebieten an

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Aufnahme vom 19. Dezember: Wladimir Putin bei seinem Besuch in Minsk © Kremliin/UPI Photo/Imago

Die Gegenoffensive macht den russischen Streitkräften zu schaffen. Kremlchef Putin appelliert nun. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew - Wie viele Menschen sterben bei dem russischen Überfall auf die Ukraine? Genaue Angaben zu den Verlusten der russischen und ukrainischen Streitkräfte machen beide Seiten aus Sicherheitsgründen nicht. Westliche Militärs haben die Zahl der getöteten und verwundeten russischen Soldaten zuletzt auf weit über 100.000 geschätzt.

Selenskyj zu getöteten russischen Soldaten: „Bisher sind es knapp 99.000“

Ähnlich äußerte sich nun Wolodymyr Selenskyj. „Bisher sind es knapp 99.000 Soldaten, in wenigen Tagen erhöhen sich die Verluste der Besatzer auf 100.000“, sagte der ukrainische Präsident in seiner jüngsten Videoansprache (19. Dezember). „Und wofür? Niemand in Moskau hat darauf eine Antwort, und wird sie auch (in Zukunft) nicht haben“, fügte er hinzu.

Putin sieht „neue Bedrohungen“: Kremlchef appelliert an russische Sicherheitskräfte

Russlands Präsident Wladimir Putin fordert unterdessen mehr Einsatz von den Sicherheitskräften seines Landes, vor allem zum Schutz der Bürger der „neuen Gebiete“, wie er die von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Gebiete der Ukraine bezeichnet.

„Heute haben wir eine sich dynamisch ändernde Lage in der Welt, neue Risiken und Bedrohungen bringen erhöhte Anforderungen an das gesamte Sicherheitssystem Russlands“, sagte Putin in der Nacht zum Dienstag (20. Dezember) in einer Videoansprache. Anlass der Ansprache war der sogenannte Tag der Sicherheitskräfte Russlands.

Tatsächlich sei die Lage in den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja schwierig, betonte Putin. „Aber die dort lebenden Menschen, alles Bürger Russlands, hoffen auf ihren Schutz.“ Russland werde deshalb „neue Einheiten mit modernster Technik und Waffen ausrüsten, ebenso wie mit erfahrenem Personal“. Russland hat große Teile dieser Gebiete besetzt und bemüht sich nun, sie gegen ukrainische Gegenangriffe zu verteidigen. (dpa/frs)