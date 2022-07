„Besatzer sollten lernen, wie man schwimmt“: Ukraine bombardiert strategisch wichtige Brücke

Von: Franziska Schwarz

Moskau meldet die Übernahme des größten Kohlekraftwerks der Ukraine. Kiew berichtet von Gebietsgewinnen im Süden. News-Ticker zum militärischen Geschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 27. Juli, 15.36 Uhr: Am Dienstag haben russische Streitkräfte offenbar ein Hotel und ein Wohnhaus in der Stadt Bachmut im Oblast Donezk angegriffen. Das berichtet die Zeitung Kyiv Independent am Dienstagnachmittag und beruft sich dabei auf den staatlichen Notfalldienst. Demnach seien mindestens zwei Menschen bei dem Angriff gestorben und es habe vier Verletzte gegeben. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Ukraine-News: Bundesregierung kündigt Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T noch vor Jahresende an

Die deutsche Bundesregierung bekräftigte indes am Mittwoch, dass das zugesagte Flugabwehrsystem Iris-T noch in diesem Jahr an die Ukraine geliefert wird. „Wir gehen davon aus, dass das System bis Ende des Jahres in der Ukraine sein kann“, versicherte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin.

Ukraine-News: Das ukrainische Militär startet offenbar Gegenoffensive im besetzten Cherson

Update vom 27. Juli, 12.03 Uhr: Gegenoffensive im besetzten Cherson (Südukraine): Das ukrainische Militär hat eine strategisch wichtige Brücke bombardiert. Als Beleg veröffentlichte es ein entsprechendes Video.

Kirill Stremussow, von Russland eingesetzter Vize-Leiter der Chersoner Regionalverwaltung, bestätigte den Angriff. Die Attacke werde den Ausgang der Kämpfe aber „in keiner Weise“ beeinflussen, sagte er in einer Videobotschaft.

Die russische Armee hatte die Antoniwka-Brücke als wichtige Nachschubroute nach Cherson genutzt. „Die Besatzer sollten lernen, wie man über den Fluss Dnipro schwimmt“, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak zu den jüngsten Entwicklungen.

Aufnahme vom 19. Juli: der Hafen von Cherson, Hauptstadt der Region Cherson © STRINGER

Ukraine-News: Wagner-Gruppe soll Kraftwerk in Ostukraine ins Visier nehmen

Update vom 27. Juli, 11.41 Uhr: Söldnern der moskautreuen „Wagner-Gruppe“ sind vermutlich „taktische Fortschritte“ rund um das Kraftwerk Wuhlehirsk im Donbass gelungen. Das berichtete das britische Verteidigungsministerium in seinem regelmäßigen Ukraine-Krieg-Update.

Die Wagner-Gruppe ist nach offiziell unbestätigten Berichten mit der Regierung um Kremlchef Putin verstrickt. Sie soll auch schon in Syrien, der Zentralafrikanischen Republik und auch früher in der Ukraine gekämpft haben.

Generalstab im Ukraine-Krieg: Putin-Truppen schießen offenbar eigenen Helikopter ab

Update vom 27. Juli, 9.51 Uhr: „Eigentor“ für die russischen Truppen: Sie haben aus Versehen einen ihrer eigenen Helikopter abgeschossen. Der Vorfall ereignete sich laut dem ukrainischen Generalstab in der Region Cherson. Das berichtet der Kyiv Independent. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Das russische Militär hat im Ukraine-Krieg angeblich einen ihrer eigenen Helikopter abgeschossen (Symbolbild). © SERGEI SUPINSKY/AFP

Ukraine meldet Gebietsgewinne: Ortschaft angeblich „von russischen Okkupationstruppen gesäubert“

Update vom 27. Juli, 8.23 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Gebietserfolge in der Region Cherson erzielen können. Den Truppen sei es gelungen, die Ortschaften Andrijwka und Losowe zurückzuerobern. „Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert“, sagte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte am Dienstagabend. Die Eroberungen sind Teil der ukrainischen Gegenoffensive im Süden des Landes. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das erklärte Ziel Kiews ist es, strategisch wichtige Punkte entlang des Schwarzen Meers zurückzuerobern.

Russische Truppen nehmen größtes Kohlekraftwerk der Ukraine ein

Update vom 26. Juli, 20.11 Uhr: Im Gebiet Donezk (Ostukraine) haben russische Truppen nach eigenen Angaben bei Switlodarsk das größte Kohlekraftwerk der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Medien der Donezker Separatisten meldeten bereits die Eroberung. Bilder sollten die Präsenz russischer Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe vor dem Verwaltungsgebäude belegen. Anderen Berichten nach dauern jedoch die seit Ende Mai währenden Kämpfe um das Kraftwerksgelände weiter an. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Der ukrainische Generalstab erwähnte das Kraftwerk in seinem abendlichen Lagebericht vom 26. Juli nicht mehr. Stattdessen berichtete die Militärführung nur noch von Kämpfen um das westlicher gelegene Semyhirja. Im Morgenbericht war noch von Luftangriffen auf ukrainische Positionen auf dem Kraftwerksgelände die Rede.

Getötete Zivilisten im Ukraine-Krieg: Militärgouverneur meldet sich auf Telegram

Update vom 26. Juli, 16.03 Uhr: Russland hat eine Basis der „Internationalen Legion“ mit ausländischen Kämpfern mit Raketen angegriffen. Es seien dabei bei Kostjantyniwka (Gebiet Donezk) mehrere Dutzend Ausländer getötet worden, der Großteil von ihnen Polen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Überprüfbar sind die Angaben nicht von unabhängiger Seite.

Die in der ukrainischen Armee kämpfende Internationale Legion macht nur vereinzelt Angaben zu eigenen Verlusten und gibt keine Auskunft zur Zusammensetzung der Freiwilligeneinheit, zu der auch Deutsche gehören.

Erstmeldung vom 26. Juli: Kramatorsk/Donezk - Mehr als 5200 getötete Zivilisten haben die UN ukraineweit seit der russischen Invasion in die Ukraine offiziell registriert. Die Zahl steigt ständig. In der Region Donezk sind nun weitere Zivilisten im Zuge der Kämpfe ums Leben gekommen.

Im von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Donezk wurden drei Menschen getötet und acht verletzt, so Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram. Die Toten habe es in den folgenden Ortschaften gegeben:

Krasnohoriwka

Marjinka

Soledar

„Es gibt keine Siedlung im Donezker Gebiet, die nicht beschossen wird und die sicher oder relativ sicher ist“, sagte Kyrylenko später im TV.

UN-Erfassung zu zivilen Opfern: Höhere Zahl in Separatisten-Gebieten

Dabei unterscheiden sich die Zahlen ziviler Opfern in den zwei Teilen von Donezk stark. Im von der Ukraine kontrollierten Teil geben die Behörden sie mit 642 an. Hinzu kämen 1600 Verletzte.

Im Separatistenteil seien dagegen knapp 760 Zivilisten getötet und mehr als 2400 verletzt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen. (dpa/AFP/frs)