Erdogan berichtet Überraschendes aus Gespräch mit Putin: „Er will die Sache so schnell wie möglich beenden“

Von: Franziska Schwarz

Voll des Lobes für Erdogan (li.) war Putin beim Treffen in Usbekistan. © IMAGO/Alexandr Demyanchuk

Erdogan gibt im US-TV überraschende Einblicke in ein Gespräch mit Putin - und in eine Krim-Forderung. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie im Ukraine-Krieg.

Erdogan zu Friedensverhandlungen : „Putin will Krieg so schnell wie möglich beenden“

zu : „Putin will Krieg so schnell wie möglich beenden“ Dieser News-Ticker zur internationalen Diplomatie im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund des Konflikts lesen Sie hier.

New York - Recep Tayyip Erdogan hält mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine ein Einlenken von Wladimir Putin grundsätzlich für möglich - doch die Einstellung des Kremls sei bei möglichen Friedensverhandlungen „sehr, sehr wichtig“, sagte der türkische Präsident nun dem US-Sender PBS.

Erdogan zu Ukraine-Verhandlungen: „Putin will Krieg so schnellstmöglich beenden“

Erdogan befindet sich aktuell in New York. Mit Reden von ihm sowie von UN-Chef António Guterres beginnt am Dienstag (20. September) die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Bezugnehmend auf sein kürzliches Treffen mit dem Kremlchef in Usbekistan sagte Erdogan PBS: „Präsident Putin will diese Sache so schnell wie möglich beenden. Das war mein Eindruck, vor allem, weil die Lage aktuell ziemlich problematisch ist; 200 Kriegsgefangene sollen zwischen beiden Seiten ausgetauscht werden.“ Erdogan bezeichnete das als „signifikanten Schritt nach vorne“.

Auf die PBS-Nachfrage, ob Russland seine in der Ukraine besetzte Gebiete nach Kriegsende behalten sollen dürfte, antwortete Erdogan: „Nein, absolut nicht.“ Bei den Russland-Ukraine-Verhandlungen müsse es um ein „gegenseitiges Einverständnis“ gehen. Dazu habe „Herr Putin bereits Schritte unternommen. Und wir haben ebenfalls Schritte unternommen“, sagte Erdogan.

Der Frage nach dem kürzlich entdeckten Massengrab im südukrainischen Isjum wich Erdogan aber aus: Die mutmaßlichen Gräueltaten sollte am besten die UN aufklären. „Wir dürfen uns da auf keine Seite schlagen.“ Erdogan und Putin hatten sich am Wochenende in Usbekistan getroffen.

Ukraine-News: Erdogan äußert sich zu Kurs von Putin und Selenskyj

Die Ukraine fährt im Krieg aktuell Erfolge mit einer Gegenoffensive ein. Ob Putin in dieser Hinsicht aktuell eine „Fehlkalkulation“ einräume, wollte PBS außerdem von Erdogan wissen. „Niemand wird im Nachhinein sagen, das war ein Fehler“, war seine knappe Antwort. Das Gleiche gelte für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, fügte das türkische Staatsoberhaupt hinzu. „Es ist für Leader bei jedem eingeschlagenen Weg schwierig, ihn wieder zurückzugehen.“

Später am Tag will auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf der UN-Vollversammlung sprechen. Bei allen Reden dürfte das Kriegsgeschehen in der Ukraine die Hauptrolle spielen. Ein Treffen von Scholz und Erdogan ist dabei geplant. Hauptthema dürfte der geplante Nato-Beitritt von Finnland und Schweden sein, der von der Türkei noch ratifiziert werden muss. (frs mit Material von dpa und AFP)