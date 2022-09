Schwere Verluste für Russland: Ukraine tötet elf Soldaten und zerstört zwölf Panzer

Von: Moritz Serif, Christian Stör

Russland kämpft im Ukraine-Krieg weiter mit hohen Verlusten. Der ukrainische Generalstab gibt aktuelle zahlen bekannt. Der News-Ticker.

Verluste für Russland: Fast 52.000 russische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine bisher gefallen

Fast 52.000 russische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine bisher gefallen Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Freitag, 9. September, 17.23 Uhr: Die Ukraine hat laut eigenen Angaben elf russische Soldaten getötet und zwölf Panzer zerstört. Außerdem seien Brücken in der Region Cherson angegriffen worden. Zuvor musste Russland in Charkiw so viel Verluste hinnehmen, dass es Verstärkung schicken musste.

Schwere Verluste für Russland - Mängel des Militärs werden deutlich

Erstmeldung vom Freitag, 9. September: Moskau/Kiew - Für Russland läuft der Ukraine-Krieg derzeit nicht nach Plan. Vor allem die herben Verluste, die der Aggressor seit Beginn der Invasion am 24. Februar erlitten hat, machen dem Land schwer zu schaffen.

Wie hoch die russischen Verluste sind, ist schwer zu beziffern. Der Kreml hüllt sich bei diesem Thema seit geraumer Zeit eisern in Schweigen. Zu Beginn des Krieges ist das noch anders gewesen. So sprach das Verteidigungsministerium Ende März in einer offiziellen Verlautbarung von 1351 getöteten Soldaten. Im April räumte Präsidentensprecher Dmitri Peskow gegenüber dem britischen TV-Sender Sky News sogar ein, dass Russland „bedeutende Verluste“ habe: „Das ist eine gewaltige Tragödie für uns.“

Verluste für Russland: Im Süden der Ukraine zerstören Truppen aus Kiew Panzer und greifen Stützpunkte an.

Bei seiner Rede am Mittwoch (7. September) in Wladiwostok gab sich Präsident Wladimir Putin dafür großspurig. Auf die Frage, wie viel Russland mit der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine denn nun gewonnen und wie viel es verloren habe, sagte Putin lapidar: „Wir haben nichts verloren, wir werden nichts verlieren.“

Derweil veröffentlicht der ukrainische Generalstab jeden Tag Zahlen und Daten zu den Verlusten Russlands. Demnach sind im Ukraine-Krieg bisher 51.900 russische Soldaten im Kampf gefallen. Zudem habe die Ukraine unter anderem 2122 russische Panzer, 239 Flugzeuge und 15 Boote zerstört.

News zum Ukraine-Krieg: Die Verluste von Russland im Überblick

Soldaten: 51.900

51.900 Flugzeuge: 239

239 Hubschrauber: 211

211 Panzer: 2122

2122 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4575

4575 Artilleriesysteme: 1237

1237 Luftabwehrsysteme: 159

159 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 306

306 Autos und andere Fahrzeuge: 3399

3399 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 888

888 Stand: Freitag, 9. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

CIA-Direktor Bill Burns betonte derweil auf einer Konferenz in Washington, DC, dass der Ukraine-Krieg die Mängel des russischen Militärs deutlich gemacht habe. Es sei schwer, den Krieg als etwas anderes als einen Misserfolg zu sehen. „Die Schwäche des russischen Militärs ist aufgedeckt worden“, sagte Burns. (cs)