Ukraine-Krieg: Russische Truppen „fliehen von der Front“

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Die Gegenoffensive Kiews führt zu heftigen Verlusten auf beiden Seiten des Ukraine-Kriegs. Russische Truppen sollen sich mancherorts bereits zurückziehen. Der Newsticker.

Acht Siedlungen zurückerobert : Ukraine meldet Einnahme eines weiteren Dorfes

: Ukraine meldet Einnahme eines weiteren Dorfes Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg : Russland muss weitere Verluste in Kauf nehmen

aus dem : Russland muss weitere Verluste in Kauf nehmen Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 19. Juni, 17.30 Uhr: Auch von der Krim werden Angriffe gemeldet. Ein von Moskau eingesetzter hochrangiger Beamter soll von einer Autobombe verletzt worden sein. Der Anschlag soll sich auf der Jewpatoria-Autobahn nahe der Hauptstadt Simferopol der Halbinsel ereignet haben. Alle drei Insassen seien dabei schwer verletzt worden, teilte Wladimir Rogow, ein pro-russischer Beamter der Region, auf Telegram mit.

Erstmeldung vom 19. Juni: Kiew - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben russische Truppen an mehreren Fronten des Ukraine-Kriegs zurückgedrängt. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilte, habe man Russlands Armee an mehreren Orten östlich von Luhansk schwere Verluste zugefügt. Die feindlichen Soldaten würden nun in großer Zahl „von den Frontlinien fliehen“.

Überprüfen lassen sich diese Angaben aus dem Ukraine-Krieg nicht. Russland selbst veröffentlicht aktuell keine Berichte aus den umkämpften Gebieten. Doch Fahnenflucht scheint ein wachsendes Problem für Moskau zu werden. Erst vor kurzem war ein Video aufgetaucht, das aus dem Ukraine-Krieg stammen soll und mutmaßlich fliehende Soldaten zeigt. Russische Truppen eröffnen daraufhin das Feuer. Herkunft oder Bildmaterial lassen sich auch in diesem Fall nicht zweifelsfrei prüfen. Das britische Verteidigungsministerium hatte aber bereits im November 2022 vermutet, dass russische Truppen mit einem Schießbefehl auf Deserteure in den Ukraine-Krieg geschickt werden. Darüber berichtet hatte das US-Nachrichtenportal Newsweek.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Ukraine-News: Acht Siedlungen von Russland „befreit“

Doch nicht im tiefen Osten, sondern auch im Süden des Landes meldet die Ukraine militärische Erfolge. Nach Angaben der Regierung in Kiew habe man das Dorf Pjatychatky zurückerobert. Das gab Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bekannt. Seit Beginn der Gegenoffensive habe man bereits acht Siedlungen „befreit“ und rund 113 Quadratkilometer zurückerobert. Die eigenen Truppen seien dabei „in mehreren Richtungen vorgerückt“. Das meldet die Nachrichtenagentur DPA.

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg läuft: Einheiten der Ukraine rücken in der Region um Donezk vor. © ANATOLII STEPANOV/AFP

Russland wiederum bestätigte weder Gebietsverluste noch fliehende Truppen. Stattdessen war aus Moskau zu hören, man habe sieben Angriffe der Ukraine rund um Donezk abgewehrt. Vor allem rund um die in dieser Region liegende Stadt Bachmut toben offenbar heftige weiterhin Kämpfe. Russland hatte die Einnahme Bachmuts erst im Mai verkündet - nach monatelangen Stellungskämpfen und hohen Verlusten.

Ukraine-News: Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Die Zahl der russischen Soldaten, die im Ukraine-Krieg gefallen sind, liegt nach Angaben Kiews nun bei über 220.000. In den vergangenen 24 Stunden habe man außerdem fünf Panzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge vernichtet. Die Angaben zu Russlands Verlusten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten: 220.450 (+630)

220.450 (+630) Flugzeuge: 314

314 Hubschrauber: 305 (+1)

305 (+1) Panzer : 3989 (+5)

: 3989 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7735 (+6)

7735 (+6) Artilleriesysteme: 3865 (+18)

3865 (+18) Multiple Raketenwerfersysteme: 610

610 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6613 (+42)

6613 (+42) Schiffe und Boote: 18

18 Drohnen : 3383 (+12)

: 3383 (+12) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 19. Juni 2023.

Ukraine-News: Ukraine hält Truppen für Gegenoffensive zurück

Gefechte rund um die strategisch offenbar bedeutende Stadt hatte am Samstag auf das US-amerikanische „Institute for the Study of War“ (ISW) gemeldet. Laut dem ISW würde die Gegenoffensive der Ukraine sich auf „mindestens vier Frontabschnitte“ konzentrieren. Laut Militärexperten verfolgt Kiew damit das Ziel, Schwachstellen in den Verteidigungslinien Russlands zu ermitteln. Sollte die Suche erfolgreich sein, würde der Großteil der Truppen, die derzeit noch zurückgehalten werden, eingesetzt.