Ukraine-Krieg: Kiew erwartet die nächste Großoffensive aus Russland

Von: Lucas Maier

Der Ukraine-Krieg dauert nun rund elf Monate. In Kiew erwartet man bereits die nächste Großoffensive aus Russland. Der News-Ticker.

Munition zugesagt: Australien und Frankreich wollen tausenden Projektile liefern.

Australien und Frankreich wollen tausenden Projektile liefern. Offensive erwartet: Jens Stoltenberg spricht von möglicher Mobilmachung in Russland.

Jens Stoltenberg spricht von möglicher Mobilmachung in Russland. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - „Der russische Terror muss überall und in jeder Hinsicht verlieren: sowohl auf dem Schlachtfeld als auch insofern, dass in unserem Land keine einzige Ruine übrig bleibt“, mit diesen Worten betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag (30. Januar) die Wichtigkeit eines ganzheitlichen Sieges.

Seit zirka elf Monaten tobt der Ukraine-Krieg, am 24. Februar 2022 überfielen russischen Truppen die Ukraine. Zuletzt wurde die Debatte um westlicher Militärhilfen von Kampfpanzerlieferungen dominiert. Mittlerweile fordert die Ukraine Kampfjets. Der US-Präsident Joe Biden hat eine Lieferung zuletzt ausgeschlossen.

News zum Ukraine-Krieg: Artilleriemunition zugesichert

Der Ukraine-Krieg gilt unter Expertinnen und Experten als der materialintensivste seit dem Korea-Krieg. Gerade die Beschaffung von Artilleriemunition wird immer wieder zum Problem.

Frankreich und Australien wollen der Ukraine nun Artilleriemunition liefern. Bei der Lieferung soll es den Angaben zufolge um mehrere Tausend Geschosse vom Kaliber 155 mm gehen, wie die dpa das französische Außenministerium zitiert.

Ukraine-Krieg: Russland scheint sich auf eine Offensive vorzubereiten

Aufseiten Russlands scheinen Munitionsprobleme ebenfalls ein Problem darzustellen. Trotzdem gehen Expertinnen und Experten weiterhin von einer bevorstehenden Offensive aus.

Nato-Sekretär Jens Stoltenberg sprach am Montag (30. Januar) laut dem Kyiv Independent davon, dass Russland „möglicherweise mehr als 200.000 Mitarbeiter mobilisieren wird und weiterhin Waffen und Munition durch verstärkte Inlandsproduktion und Partnerschaften mit autoritären Staaten wie dem Iran und Nordkorea beschafft“. (Lucas Maier)