Putin spricht von Problemen in der Armee

Von: Sandra Kathe, Kilian Bäuml

Der Krieg in der Ukraine tobt insbesondere im Osten. Die russische Armee beschießt weiter die Region Donezk. Der News-Ticker.

Putin unter Druck: Der Kreml-Chef bezeichnet die Lage in Donezk als „extrem schwierig“.

Der Kreml-Chef bezeichnet die Lage in Donezk als „extrem schwierig“. Hilfe für die Ukraine: Außenminister von Bulgarien und Ukraine treffen sich

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 15.10 Uhr: In einer Rede Wladimir Putins vor Armeeexperten in Moskau sagte der russische Staatschef dem Militär unbegrenzte finanzielle Unterstützung zu. Er werde dem russischen Militär „alles geben, was die Armee verlangt“. Putin sagte, es gebe keine finanziellen Beschränkungen für die von der Regierung bereitgestellten Ausrüstungen und Geräte. Er räumte aber gleichzeitig ein, dass die von ihm im September angeordnete Teilmobilisierung nicht reibungslos verlaufen sei und es weitere, nicht näher bezeichnete, Probleme im Militär gebe.

Wladimir Putin räumt Probleme ein. © Vyachelav Oseledko/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Russische Angriffe auf das Gebiet Cherson

+++ 13.00 Uhr: Der Gouverneur der Oblast Mykolaiv, Vitaliy Kim, berichtet von russischen Angriffen auf das Gebiet Cherson. In den letzten Tagen sei die Region 71 Mal angegriffen worden, ein Mensch sei gestorben, sechs verletzt worden.

Seit der Befreiung der Stadt durch die ukrainischen Streitkräfte am 11. November stehen Cherson und die umliegenden Gebiete unter regelmäßigem Beschuss durch russische Artillerie und Raketensysteme. Aktuell seien bei einem russischen Angriff auf die südliche Stadt Ochakiv zwei Menschen - eine Mutter und ein Kind - verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: In der Region Donezk sterben Menschen durch Russland

+++ 11.12 Uhr: Russland hat in der Region Donezk im Laufe des vergangenen Tages zwei Menschen getötet und acht verletzt. Das meldet das Portal The Kyiv Independent.

Demnach beschossen die russischen Streitkräfte die gesamte Frontlinie von Vuhledar bis Lyman und verursachten Schäden und Zerstörungen in Wohngebieten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland festigt Stellung im schwer umkämpften Bachmut

+++ 9.45 Uhr: Wie das britische Verteidigungsministerium vermutet, hat Russland wohl seine Stellung in Bachmut gefestigt; die Straßenkämpfe würden andauern. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums haben das russische Militär und Vertreter der Wagner-Gruppe kleine Fortschritte am östlichen Rand von Bachmut gemacht.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums wird im Sektor Bakhmut seit Juni 2022 intensiv gekämpft, aber die Frontlinien verlaufen hauptsächlich im offenen Gelände um die östlichen Zugänge zur Stadt.

Putin bespricht die Lage mit Besatzungschefs der ostukrainischen Regionen

Update vom 21. Dezember, 6.20 Uhr: Kreml-Chef Putin besprach am Dienstag in Moskau mit den von ihm eingesetzten Besatzungschefs der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk die aktuelle Lage an der Front. Putin hab die extrem schwierige Lage in den beiden Regionen hervor, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. In der Unterredung mit dem Donezker Besatzungschef Denis Puschilin und dessen Lugansker Kollegen Leonid Paschetschin wollte sich Putin zunächst mit „lebenswichtigen Fragen“ der Versorgung der Zivilbevölkerung in den beiden besetzten Gebieten mit Wasser, Heizung und Gesundheitsdiensten befassen, hieß es. „Erst danach werden wir zu Fragen der Sicherheit übergehen.“

Derweil kam es nach dem Besuch Selenskyjs in der Nähe der Frontstadt Bachmut im Osten erneut zu schweren Kämpfen. „Der Feind setzt seine Bemühungen um Offensivoperationen gegen Bachmut und Awdijiwka fort“, teilte der Generalstab in Kiew am Dienstagabend mit. Unter anderem seien aus der Region Panzerangriffe gemeldet worden, ebenso wie Artillerieüberfälle und vereinzelte russische Luftschläge.

Nördlich davon hätten russische Truppen versucht, bei Kupjansk bessere Stellungen zu erreichen. Dort habe die russische Armee „ihr ganzes Spektrum“ der Artillerie gegen mindestens 15 Siedlungen eingesetzt, hieß es weiter. Die Angaben aus Kiew ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Putin per Dekret: Kommt eine erneute Mobilisierung in Russland?

+++ 22.50 Uhr: Nach Ende der Teilmobilisierung in Russland, in deren Rahmen im Herbst 300.000 russische Reservisten für den Ukraine-Krieg eingezogen wurden, hatte Machthaber Wladimir Putin seinem Volk mehrfach zugesichert, dass es keine weiteren Mobilisierungen geben werde. Nun gibt es erste Hinweise, dass es doch so weit kommen könnte. Damit rechnet etwa das ukrainische Medium Ukrainska Pravda, das am Dienstagabend über ein Dekret des Kreml-Herrschers berichtete.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti habe Putin seine Regierung angewiesen, eine Arbeitsgruppe zur Mobilisierung und zum Training neuer Rekruten zu bilden und ihm regelmäßig Rapport zu erstatten. Wörtlich zitiert das ukrainische Onlinemedium, die Arbeitsgruppe solle sich um „die Interaktion von Regierungsgremien und Organisationen zu Fragen im Bereich Mobilisierungstraining und Mobilisierung sowie sozialem und rechtlichem Schutz russischer Staatsbürger, die an einer militärischen Spezialoperation beteiligt sind, sowie ihrer Angehöriger“ kümmern. Dazu solle das Gremium Putin monatliche Berichte abliefern.

Aktivität in Belarus: Wieder Truppenbewegungen Richtung Ukraine

+++ 22.10 Uhr: Auch aus den Gebieten ganz im Osten Russlands wird laut Geheimdienstberichten wohl vermehrt Militärausrüstung in Richtung der Ukraine transportiert. Das berichtet der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Dienstagabend. Demnach transportiere Russland derzeit Benzin, Schmiermittel und Munition aus den östlichen Landesteilen in Richtung Westen.

+++ 19.45 Uhr: Hacker, die die Lage in Belarus beobachten, haben erneut vermehrte Bewegungen russischer Truppen vom Inland zur Grenze zur Ukraine festgestellt. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. So sei neben Panzern, Transportern und militärischem Gerät auch Personal in Richtung der Grenze gebracht worden. Die Beobachter gingen davon aus, dass der Grund der Verlegung allerdings weniger ein geplanter Angriff als gemeinsame Manöver mit belarussischen Truppen sein könnten, da die Einheiten für einen erneuten Angriff aus dem Norden kaum stark genug wären.

Belarus und sein Machthaber Alexander Lukaschenko gelten als engste Verbündete Russlands, das Land stellt seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Logistik- und Ausbildungsgelände sowie Angriffspositionen für das russische Militär zur Verfügung. Zu Beginn des Kriegs vor zehn Monaten war eine aus Belarus vordringende russische Kampfgruppe bis in die Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelangt, wurde dann aber von den Ukrainern heftig bekämpft und zum Rückzug gezwungen.

Große Videokonferenz: Putin und Schoigu stellen Militär-Pläne für 2023 vor

+++ 18.05 Uhr: Bei einer Videokonferenz mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollen der russische Machthaber Wladimir Putin und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch die russische Militärstrategie für 2023 vorstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Demnach wolle Putin gemeinsam mit seinem Minister vor hochrangigen Militärvertretern „über den Stand der militärischen Spezialoperation“ sprechen und Ziele für das Jahr 2023 bekannt geben. Gleichzeitig verzichte Putin erstmals seit 2001 auf eine jährlich stattfindende Pressekonferenz zum Jahresende. Während führende Vertreter der Ukraine damit rechnen, dass es im kommenden Frühjahr einen erneuten Versuch geben könnte, Kiew einzunehmen, warnt auch der Geheimdienst in Moldau vor einem drohenden russischen Angriff.

Selenskyjs gefährlicher Besuch im Ukraine-Krieg in Bachmut: „Der mutigste Präsident“

+++ 13.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag die hart umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine besucht. Selenskyj sprach dort mit Militärvertretern und verlieh den Soldaten Auszeichnungen, wie der Pressedienst des Präsidialamtes mitteilte.

Dem ukrainischen Präsidialamt zufolge ist Bachmut derzeit das Zentrum der Kämpfe an der Front im Osten des Landes. Der Besuch gilt als Selenskyjs bisher gefährlichster Frontbesuch. „Zelensky in Bachmut. Der mutigste Präsident der mutigsten Nation“, kommentierte der stellvertretende Ministerpräsident Mychailo Federow auf Telegram.

Russlands Angriffe auf Infrastruktur in Kiew - „neue Realität“ im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 20. Dezember: Kiew/Moskau - Der russische Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile 300 Tage an. War Kreml-Chef Wladimir Putin zu Beginn des Angriffs noch davon ausgegangen, das Nachbarland in wenigen Tagen zu erobern, hat die Ukraine dem Aggressor bislang standgehalten und bereits verloren gegangene Gebiete zurückerobert.

Nach wie vor stark umkämpft ist der Osten und insbesondere die Region um Donezk. Am Montag (19. Dezember) verzeichnete das ukrainische Verteidigungsministerium erneut schwere Kämpfe, wobei ukrainische Einheiten am Montag russische Stellungen unter Beschuss nahmen. Parallel sei bei einem russischen Artillerieüberfall auf die vor wenigen Wochen von der Ukraine befreite Stadt Cherson im Süden ein Mann getötet worden, wie die private Agentur Unian berichtete. Bei dem Angriff seien mehrere Verwaltungsgebäude getroffen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew bereiten die Angriffe Russlands auf die Infrastruktur Sorge

Auch in der südlichen Region Cherson starben Menschen. Nach Angaben des Gouverneurs Jaroslaw Januschewytsch griffen die russischen Streitkräfte die südliche Region am 19. Dezember 42 Mal mit Artillerie, Mörsern, MLRS, Panzern und Raketen an. An einem Tag starben demnach zwei Menschen, drei weitere wurden verletzt.

Was den ukrainischen Behörden in Kiew Sorge bereitet, sind die andauernden russischen Angriffe auf die Infrastruktur. Die Behörden ringen nach den jüngsten russischen Raketenangriffen weiter um die Versorgung der Menschen mit Wärme und Strom. So ist in Kiew zehn Stunden lang der Strom ausgefallen. Nur etwa 20 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner hätten Zugang zu Strom gehabt. Der Energieriese DTEK bezeichnet solche Stromausfälle in Kiew als „neue Realität“. Russlands militärische Strategie scheint aktuell insbesondere auf die Versorgungswege der Zivilisten abzuzielen. (Red mit Agenturen)