Ukraine-Krieg: Russland erleidet Verluste und schickt Truppen aus dem Kaukasus

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Russland muss vor allem um Bachmut weiter hohe Verluste hinnehmen. Moskau schickt neue Truppen an die Front. Der News-Ticker aus dem Ukraine-Krieg.

Hohe Verluste : Ukraine meldet russische Verluste

: Ukraine meldet russische Verluste Verstärkung für die Front : Russland schickt weitere Verbände in den Krieg

für die : Russland schickt weitere Verbände in den Krieg Die hier verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 7. Juli 2023, 9.45 Uhr: Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 510 russische Soldaten gefallen. Zwei Panzer seien vernichtet worden, außerdem zehn Militärfahrzeuge sowie 20 Artilleriegeschütze. Diese Angaben stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer anderen unabhängigen Einrichtung bestätigt.

News aus dem Ukraine-Krieg: Ein ukrainischer Soldat nimmt russische Stellungen rund um Bachmut unter Beschuss. © Alex Babenko/dpa

Ukraine-News: Russlands Verluste im Überblick

Soldaten: 232.810 (+510)

232.810 (+510) Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber: 309

309 Panzer : 4070 (+2)

: 4070 (+2) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge: 7944 (+12)

7944 (+12) Artilleriesysteme: 4330 (+20)

4330 (+20) Flugabwehrgeschütze : 408 (+4)

: 408 (+4) Raketensysteme: 658 (+1)

658 (+1) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6898 (+10)

6898 (+10) Schiffe und Boote: 18

18 Drohnen und unbemannte Flugkörper: 3652 (+17)

3652 (+17) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 6. Juli 2023

Update vom 7. Juli 2023, 9.15 Uhr: Laut türkischen Medien wird Wolodymyr Selenskyj noch heute in der Türkei erwartet. Dort soll sich der ukrainische Präsident mit seinem türkischen Amtskollegen, Recep Tayyip Erdogan, treffen. Inhalt der Gespräche soll eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens sein, das die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer gewährleisten soll.

Erstmeldung vom 7. Juli 2023: Kiew – Im Ukraine-Krieg kommt es weiter vor allem rund um Bachmut zu heftigen Kämpfen. Nach Angaben der Kyiv Post ist es den ukrainischen Streitkräften gelungen, dort mehrere Dörfer im Norden zu erobern. Man beginne nun damit, die eigenen Stellungen zu befestigen. Gegenangriffe aus Russland habe man erfolgreich zurückschlagen können, melden die ukrainischen Streitkräfte via Telegram. Diese Angaben decken sich mit Meldungen aus Russland. Mehrere Militärblogger berichten von erfolglosen Versuchen Russlands, die Frontlinie rund um Bachmut zu den eigenen Gunsten zu verschieben.

Neben den Angriffen von Infanterieverbänden rund um Bachmut versucht Russland weiterhin, der Ukraine durch den Einsatz von Shahed-Drohnen aus dem Iran Schaden zuzufügen. Wie die ukrainische Luftabwehr berichtet, hätten insgesamt 18 der sogenannten Kamikaze-Drohnen den Südosten des Landes attackiert. Zwölf habe man vernichten können, ehe sie explodierten. Die anderen sechs hätten ihre mutmaßlichen Ziele verfehlt.

Ukraine-News: Russland schickt weitere Verbände in den Krieg

Aufgrund der hohen Verluste im Ukraine-Krieg beginnt Russland wohl damit, weitere Truppenverbände in die Ukraine zu schicken. Wie der britische Geheimdienst meldet, habe Moskau damit begonnen, die 58. Armee der russischen Streitkräfte an die Front zu verlagern. Die Aufgabe dieses Großverbands der Armee ist es eigentlich, die russische Grenze im Kaukasus zu sichern. Nun sei aber nahezu der ganze Armeeverband an der Front rund um Saporischschja im Einsatz.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Wie hoch die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg sind, dazu gibt es keine endgültigen Angaben. Moskau selbst veröffentlicht keine Zahlen zu gefallenen Soldaten oder zerstörtem Militärgerät. Laut den ukrainischen Streitkräften wiederum sollen bereits mehr als 200.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg getötet worden sein. Die Zahl der vernichteten Panzer soll bei über 4.000 liegen.

Die Angaben aus der Ukraine zu russischen Verlusten lassen sich nicht unabhängig prüfen. Laut dem unabhängigen russischen Nachrichtenportal Mediazona liegt die Zahl bestätigter getöteter russischer Soldaten aktuell bei 26.801. Auch Mediazona geht dabei aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Zahl vernichteter Panzer liege demnach bei 616.

In Russland selbst steigt derweil die Angst vor einem neuen Aufstand. Präsident Wladimir Putin soll sich nach dem missglückten Wagner-Putsch bereits auf neue Gefahrenherde im eigenen Land vorbereiten. (Mit Agenturen)