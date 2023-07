Ukraine-News: Russland verliert Kontrolle über Gebiete im Osten und Süden

Von: Daniel Dillmann

Russland muss im Ukraine-Krieg hohe Verluste in Kauf nehmen. Im Süden und Osten meldet Kiew Gebietsgewinne von mehreren Quadratkilometern. Der News-Ticker.

gegen : Angriff der Ukraine auf Brücke der Krim-Halbinsel Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 17. Juli, 11.45 Uhr: Inmitten des Ukraine-Kriegs ist ein weiterer Konvoi der Söldner-Gruppe Wagner in Belarus eingetroffen. Die Einheiten seien am Vormittag in einem Militärlager nahe dem Dorf Tsel in der Region Mogilev gesichtet worden. Das meldet das unabhängige belarussische Nachrichtenportal Belaruski Hajun. Dem Konvoi sollen mindestens 20 Fahrzeuge angehören.

Kiew meldet weitere Erfolge im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 17. Juli: Kiew - Im Ukraine-Krieg haben die ukrainischen Streitkräfte neue Erfolge vermeldet. Laut Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maliar habe man in der vergangenen Woche fast 18 Quadratkilometer Territorium im Osten und Süden des Landes befreit. Das schrieb Maliar in ihrem Telegram-Kanal. Insgesamt hätten die ukrainischen Streitkräfte seit Beginn der Gegenoffensive rund 210 Quadratkilometer wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

Ein Soldat der ukrainischen Armee an der Front im Krieg mit Russland. © ANATOLII STEPANOV/AFP

Russland wiederum scheint im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste zu erleiden. Laut Angaben der Ukraine sollen mittlerweile mehr als 238.000 russische Soldaten gefallen und mehr als 4.000 Panzer vernichtet worden sein. Diese Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Soldaten : 238.300 (+620)

: 238.300 (+620) Panzer : 4115 (+8)

: 4115 (+8) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8034 (+8)

: 8034 (+8) Artilleriesysteme : 4481 (+18)

: 4481 (+18) Flugabwehrsysteme : 4504 (+23)

: 4504 (+23) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 685 (+4)

: 685 (+4) Fahrzeuge und Tanklaster : 7059 (+15)

: 7059 (+15) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3828 (+8)

: 3828 (+8) Schiffe und Boote : 18

: 18 Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber : 310

: 310 Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 17. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukraine attackiert Krim-Brücke - Russland verliert Radargeräte

Ob auch der Angriff auf die Krim-Brücke durch Spezialeinheiten der Ukraine Teil der Gegenoffensive gegen Russland ist, steht noch nicht fest. Der entstandene Schaden dürfte aber zumindest die Versorgung der russischen Truppen auf der besetzten Krim-Halbinsel erschweren.

Hinzu kommt, dass Russland durch die hohen Verluste im Ukraine-Krieg bereits einen Mangel an Abwehrwaffen verkraften müsse. Das meldet der britische Geheimdienst. Die „Überlebensfähigkeit der russischen Bodentruppen“ hänge davon ab, dass die Militärführung durch Radargeräte die notwendige Aufklärung auf dem Schlachtfeld betreiben könne.

Durch den Verlust mehrerer moderner Radaranlagen des Typs Zoopark-1M sei Russland aber nur noch eingeschränkt in der Lage, die Stellungen der ukrainischen Artillerie zu ermitteln. (Mit Agenturen)