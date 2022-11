Geheime Verhandlungen: CIA und Russland treffen sich in der Türkei

Von: Nail Akkoyun

Seit Monaten kommt es erstmals wieder zu amerikanisch-russischen Gesprächen. Ein Ende des Ukraine-Kriegs ist jedoch nicht in Sicht. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Krieg kommt es wieder vermehrt zu Verhandlungen und Gesprächen.

In Ankara tauschen sich der US-amerikanische und der russische Geheimdienst aus.

Die hier verarbeiteten Informationen aus dem Ukraine-Konflikt stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Ankara/Moskau/Washington, D.C. – Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, hat seinen russischen Amtskollegen Sergej Naryschkin in der Türkei getroffen. „Solche Gespräche haben tatsächlich stattgefunden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag (14. November) der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Der US-Fernsehsender CNN, die New York Times und andere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen Sprecher der US-Regierung übereinstimmend, Burns habe Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gewarnt. Auch soll er Fälle von zu Unrecht in Russland inhaftierten US-Bürgerinnen und US-Bürgern angesprochen haben.

CIA-Direktor William Burns (m.) spricht während einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses am 8. März 2022 in Washington, D.C. © Anna Moneymaker/AFP

Die New York Times schrieb, es sei bei dem Treffen jedoch nicht um Verhandlungen zum Ende des Ukraine-Kriegs gegangen. Kiew sei im Voraus über Burns‘ Reise informiert worden. Zuvor hatte bereits die russische Wirtschaftszeitung Kommersant unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle über das Treffen in Ankara berichtet.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: USA behauptet, keinen Druck ausüben zu wollen

Das letzte offiziell bestätigte Treffen zwischen einer US-amerikanischen und einer russischen Delegation hatte es Mitte Januar – also noch vor Russlands Einmarsch in die Ukraine – gegeben. Damals diskutierten beide Seiten über von Moskau geforderte Sicherheitsgarantien. Anfang November berichtete die US-Zeitung Washington Post, die USA hätten die Ukraine aufgefordert, Verhandlungsbereitschaft mit Russland zu signalisieren. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nicht.

Am vergangenen Donnerstag (10. November) sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, die US-Regierung übe keinen Druck auf die Ukraine mit Blick auf mögliche Verhandlungen mit Russland aus. Kiew fordert weiter unter anderem einen Abzug aller russischen Truppen von ihrem Staatsgebiet und eine Entschädigung der durch den Krieg entstandenen Schäden. (nak/dpa)