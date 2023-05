Russland behauptet: Ukraine-Gegenoffensive verzögert sich erneut – kann aber „jeden Moment“ beginnen

Von: Daniel Dillmann

Zum Wochenbeginn attackiert Russland mehrere Städte in der Ukraine. Die Gegenoffensive soll sich erneut verzögern. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 8. Mai, 22.09 Uhr: Neue Regenfälle haben nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden in der Südukraine den Beginn der erwarteten Offensive Kiews verzögert. „Wieder hat instabiles feuchtes Wetter Einzug gehalten. Der Boden muss zehn bis zwölf Zentimeter durchgetrocknet sein, damit die Technik darüber rollen kann“, sagte am Montag der Verwaltungschef des von Moskau kontrollierten Teils von Saporischschja, Jewgeni Balizki, im russischen Fernsehen. Trotzdem könne die Gegenoffensive „jeden Moment beginnen“, warnte er.

Soldaten der russischen Schwarzmeerflotte auf dem Gebiet der Region Saporischschja. (Symbolbild) © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy

Russland startet offenbar Zwangsmobilisierung in besetztem Mariupol

Update vom 8. Mai, 18.26 Uhr: Im von Russland besetzten Mariupol beginnt offenbar die Zwangsmobilisierung der Einwohner. Das berichtet der Kyiv Independent unter Verweis auf die Stadtverwaltung. „Die Einberufungen haben in Mariupol begonnen. Die Besatzer sind bereits auf der Suche nach Bürgern, die ihre ‚Wehrpflicht‘ nicht erfüllt haben. Der Feind plant, die Männer bis August einzuziehen. Russland tötet weiterhin friedliche Ukrainer“, sagte demnach der im Exil lebende Bürgermeister Vadym Boichenko.

Update vom 8. Mai, 15.38 Uhr: „Diese Rekruten werden wahrscheinlich an die Frontabschnitte in der Ukraine geschickt, wo die Verlustzahlen extrem hoch sind“: Moskau lockt Einwanderer aus Zentralasien mit hohem Soldaten-Sold und einem Schnellverfahren zur Einbürgerung – und ist damit zumindest teilweise erfolgreich. Das schätzen britische Geheimdienste in ihrem jüngsten Ukraine-Bericht, den das Verteidigungsministerium in London veröffentlichte.

Anwerber seien in Moscheen und Immigrations-Zentren unterwegs. Angeboten werden demnach Vorab-Prämien von umgerechnet 2165 Euro und eine Besoldung von bis zu 3770 Euro im Monat. Ziel sei es, so 400.000 Freiwillige für den Einsatz im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Warum bemüht sich das russische Verteidigungsministerium derartig? „Die Behörden versuchen ziemlich sicher, jegliche offene Zwangsmobilisierung zu verzögern, solange es geht, um Unzufriedenheit im eigenen Land zu minimieren“, hieß es in der Mitteilung der Briten.

Moskau sucht offenbar händeringend Rekruten (Symbolbild). © Konstantin Mihalchevskiy/IMAGO/SNA

Neue russische Angriffe: Moskau startet weitere Attacken im Ukraine-Krieg

Update vom 8. Mai, 14.11 Uhr: Russland hat am frühen Nachmittag wohl weitere Attacken im Ukraine-Krieg gestartet. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung in Cherson wurde die Region dabei getroffen. Auch in Stanislaw soll es russische Vorstöße gegeben haben. Mindestens sechs Zivilisten seien zum Teil schwer verletzt worden.

Update vom 8. Mai, 13.10 Uhr: Verschnaufpause im Ukraine-Krieg? Zumindest der Luftalarm wurde in weiten Teilen des Landes wieder beendet – auch in der Hauptstadt Kiew. Einzig für die Gebiete der Krim und Luhansk gilt weiterhin die Warnung vor möglichen russischen Luftangriffen.

Update vom 8. Mai 2023, 12.30 Uhr: Kiew bereitet sich offenbar auf einen neuen Angriff aus Russland vor. Laut Informationen der Ukrainska Pravda heulten um 11.56 Uhr die Sirenen in der Hauptstadt. Die Bevölkerung wurde angewiesen, Luftschutzbunker aufzusuchen. Auch in anderen Städten wurde gegen Mittag Luftalarm ausgelöst. Dies gilt laut dem Nachrichtenportal als Hinweis darauf, dass im Ukraine-Krieg mit neuen Raketenangriffen zu rechnen sei.

Russland attackiert zahlreiche Landesteile der Ukraine

Erstmeldung vom 8. Mai, 2023: Kiew - Russland hat im Ukraine-Krieg erneut Kiew unter Beschuss genommen. Mindestens fünf Menschen seien infolge eines russischen Luftangriffs auf die Hauptstadt verletzt worden. Das meldete Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagmorgen (8. Mai). Der Angriff sei zum Teil mit Drohnen durchgeführt worden. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben 30 unbemannte Flugkörper abschießen.

Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine wurden im Krieg mit Russland Luftangriffe gemeldet. Laut den örtlichen Behörden sei dabei in Odessa ein Lebensmittellager in Brand geraten. Die dortige Attacke sei mit einem russischen Marschflugkörper des Typs Ch-22 erfolgt.

Eine Frau steht inmitten des Ukraine-Kriegs vor einem brennenden Haus in der Donezk-Region. © SERGEY SHESTAK/AFP

Russland fliegt Luftangriff auf Kiew

Insgesamt sollen bei den Angriffen in der Nacht und den frühen Morgenstunden zehn Gebiete in der Ukraine attackiert worden sein. Neben Kiew sollen dabei weitere 126 Städte oder Siedlungen getroffen worden sein. 28 Menschen wurden verletzt und drei getötet. Das meldet das ukrainische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal.

Aufnahmen, die aus Kiew stammen sollen, dokumentieren die massiven Zerstörungen der Stadt im Ukraine-Krieg. Aufnahmen von Susplina, dem öffentlichen-rechtlichen Rundfunks der Ukraine, zeigen ein Hochhaus, bei dem drei Stockwerke getroffen wurden. Der Sender hatte ein Video des Gebäudes auf Twitter veröffentlicht.

Tschechien warnt Kiew

Infolge der Attacken Russlands am Wochenende hatte Petr Pavel am Sonntag (7. Mai) eine eindringliche Warnung in Richtung Kiew geschickt. Laut des tschechischen Präsidenten habe die Ukraine den Überraschungsmoment ihrer Frühjahrsoffensive verloren. Das berichtet die britische Tageszeitung Guardian. Pavel ist General im Ruhestand und war ehemals der wichtigste Militärberater der NATO. Laut des tschechischen Präsidenten und hochdekorierten Kriegshelden fehle es der Ukraine im Kampf gegen Russland trotz westlicher Hilfen nach wie vor an den Mitteln für eine erfolgreiche Gegenoffensive. „Offenbar haben sie immer noch das Gefühl, nicht alle [notwendigen Mittel zu] haben, um eine erfolgreiche Operation zu starten“, so Pavel gegenüber dem Guardian. Kiew müsste sich auf „schreckliche Verluste“ einstellen und könnten sich ein Scheitern er Operation nicht erlauben.

Hauptstadt Kiew: Daten und Fakten

Name Kiew Einwohner 2,884 Millionen Gründung 6. bis 9. Jahrhundert Bürgermeister Vitali Klitschko

Zumindest auf Nachschub können die ukrainischen Truppen und Präsident Wolodymyr Selenskyj aber hoffen. Die EU-Staaten hatten sich ebenfalls am Wochenende darauf geeinigt, weitere Munition nach Kiew in den Ukraine-Krieg zu schicken.

Ebenfalls am Wochenende kam es über dem Schwarzen Meer zum nächsten Zwischenfall mit russischen Kampfflugzeugen. Diesmal meldete eine polnische Maschine im Einsatz für die EU-Behörde Frontex die Annäherung einer Maschine des Typs SU-35. (dil mit Agenturen)