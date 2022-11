Wird Cherson zur Todesfalle? Selenskyj-Berater warnt – „Könnte Stadt in Schutt und Asche legen“

News-Ticker zur militärischen Lage

Putins Truppen ziehen sich aus der Region Cherson zurück - aber wohl nicht ohne den Versuch der Rache. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew/München - Der russische Rückzug aus Cherson befeuert Wolodymyr Selenskyj. „Wir vergessen niemanden, wir werden niemanden zurücklassen“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Videoansprache vom 12. November. Doch einer seiner engen Berater warnt vor einer „Todesfalle“ in der Region.

Selenskyj-Berater zur Lage in Cherson: „Müssen vorsichtig sein“

+ Aufnahme aus Cherson vom 12. November: Ein Mann überprüft einen von den Russen zerstörten Panzer. © Celestino Arce Lavin/dpa

„Die Russen versuchen, dort eine Todesfalle zu errichten. Sie verminen Straßen, Häuser, Abwasserkanäle. Am anderen Ufer des Dnipro steht russische Artillerie in Position und könnte die Stadt in Schutt und Asche legen. Wir müssen vorsichtig sein“, sagte nun Mychajlo Podoljak zum Portal t-online.de.

Minen in Cherson: Selenskyj berichtet von 2000 Sprengsätzen

Tatsächlich haben laut Selenskyj ukrainische Sicherheitskräfte mit der Räumung von Minen in der Region begonnen. 2000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden. Selenskyj berichtete von massiven Zerstörungen in der Region. „Vor der Flucht aus Cherson haben die Besatzer die ganze kritische Infrastruktur zerstört - Kommunikation, Wasserversorgung, Heizung, Strom.“

Nach Abzug von Putin-Militär: Cherson empfängt wieder ukrainisches TV

In der Stadt Cherson war nach acht Monaten russischer Besatzung wieder ukrainisches Fernsehen zu empfangen. Der regionale Energieversorger teilte mit, er arbeite an einer Wiederherstellung der Stromversorgung. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Russland unter Kremlchef Wladimir Putin hatte das Gebiet Cherson kurz nach seinem Überfall auf die Ukraine weitgehend erobert und im September - ebenso wie die Gebiete Saporischschja, Luhansk und Donezk - völkerrechtswidrig annektiert. (frs mit AFP-Material)

