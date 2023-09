Deutsches Luftabwehrsystem Iris-T mit „über 100 erfolgreichen Abschüssen“ im Ukraine-Krieg

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Kiew will mehrere russische Angriffe abgewehrt haben. In der Oblast Saporischschja kommt es zu heftigen Gefechten. Der News-Ticker zum Krieg.

„Schwere Kämpfe“ in Saporischschja : Ukrainische Truppen wollen nächste Verteidigungslinie brechen

: Ukrainische Truppen wollen nächste Verteidigungslinie brechen Explosion in St. Petersburg : Möglicher Angriff auf russisches Rekrutierungsbüro

in : Möglicher Angriff auf russisches Rekrutierungsbüro Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. September, 5.10 Uhr: Das moderne deutsche Luftabwehrsystem Iris-T hat in der Ukraine nach Angaben des Herstellers schon mehr als 100 Angriffe aus der Luft abgewehrt, darunter solche mit Marschflugkörpern und Drohnen. „Wir haben eine nahezu hundertprozentige Abschussquote, das ist das, was uns von den ukrainischen Militärs zurückgemeldet wird“, sagte Harald Buschek, ein Geschäftsführer beim Hersteller Diehl Defence. Es habe bislang „über 100 erfolgreiche Abschüsse“ gegeben, sagte er.

Die Bundesregierung habe der Ukraine bislang zwei der Systeme überlassen, ein weiteres werde „in Kürze“ ausgeliefert und vier weitere sollten später folgen, sagte Buschek. Das System „rettet dort täglich Leben“, sagte Luftwaffenchef Ingo Gerhartz mit Blick auf den Einsatz in der Ukraine.

Ein Launcher des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM der Firma Diehl Defence. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ukraine-Krieg: Schwere Gefecht an der Lyman-Front

Update vom 5. September, 22.10 Uhr: Im Laufe des Tages ist es in der Ukraine laut dem ukrainischen Generalstab zu mehr als 20 Gefechten gekommen. Unter anderem hätte die russische Armee versucht, an der Lyman-Front nahe der Siedlung Nowojehoriwka im Gebiet Luhansk durchzudringen – jedoch ohne Erfolg. Auch in der Oblast Donezk habe man die russischen Truppen zurückdrängen können.

Russlands Verteidigungsministerium berichtete indes von einem vereitelten ukrainischen Drohnen-Angriff in der russischen Grenzregion Belgorod. Zuvor hatte der örtliche Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mitgeteilt, dass in Belgorod eine Person durch einen Drohnen-Angriff der Ukraine getötet worden sei. Unabhängig überprüfen ließen sich sowohl die Behauptungen aus Moskau als auch die aus Kiew nicht.

„Schwere Kämpfe“ im Ukraine-Krieg: Nächste Verteidigungslinie Russlands in Gefahr

Update vom 5. September, 18.00 Uhr: Die ukrainische Armee versucht weiterhin, ihre Gewinne rund um das südöstliche Dorf Rotoyne in der Oblast Saporischschja auszubauen. Zuvor hatten die Truppen die erste wichtige Verteidigungslinie der Russen durchbrochen. Insbesondere einige Kilometer weiter östlich, in der Nähe der Siedlung Werbowe, kommt es zu Kämpfen. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) mutmaßte bereits in der vergangenen Woche, dass hier ukrainische und russische Truppen aufeinander treffen werden.

„In der Nähe von Werbowe gab es schwere Kämpfe, und in der Nähe der Gräben der ersten Verteidigungslinie der Russen wird hart gekämpft. Gekämpft wird vor allem südwestlich der Siedlung um den Zugang zu den Höhen“, teilte die 46. Brigade der Ukraine am Dienstag mit. „Der Feind leistet erbitterten Widerstand. Es gibt einen ständigen Wechsel der Stellungen. Während die einen die Russen zurückhalten, erweitern andere den Brückenkopf“, heißt es weiter. Beide Seiten setzen in hohem Maße auf Artillerie und Drohnen, um einander am Vorrücken zu hindern, wobei die Lage an der Front sowohl ukrainischen Quellen als auch gut vernetzten russischen Militärbloggern zufolge sehr unbeständig bleibt.

Attacke im Ukraine-Krieg: Mutmaßlicher Angriff auf Rekrutierungsbüro in St. Petersburg

Update vom 5. September, 16.45 Uhr: In St. Petersburg kam es offenbar zu einer Bombenexplosion vor einem Rekrutierungsbüro der russischen Armee. Dies berichtet die russische Nachrichtenwebsite Fontanka unter Berufung auf Zeuginnen und Zeugen. Auch Anwohnerinnen und Anwohner hätten berichtet, Explosionsgeräusche nahe des Rekrutierungsbüros gehört zu haben.

Die Behörden hätten daraufhin einen nahe gelegenen verlassenen Luftschutzbunker abgesperrt, der laut Fontanka „geringfügig beschädigt“ wurde. Offenbar gehen die Behörden davon aus, dass sich die Explosion in einem unterirdischen Schacht ereignet hatte, der zu dem verlassenen Bunker führt und nur wenige Meter vom Rekrutierungsbüro entfernt liegt. Ersten Berichten zufolge ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden. Auf X (ehemals Twitter) kursieren derweil mutmaßliche Aufnahmen der Explosion, die von dem russischen Telegram-Kanal Baza veröffentlicht worden sein sollen.

Mitten im Ukraine-Krieg: Selenskyjs Verteidigungsminister nun offiziell entlassen

Update vom 5. September, 15.10 Uhr: Das ukrainische Parlament hat Verteidigungsminister Olexij Resnikow erwartungsgemäß formell entlassen. Am Dienstag stimmte eine große Mehrheit der Abgeordneten für diesen Entschluss. Die Entlassung des Ministers war am Sonntag von Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt worden. Resnikow bekleidete den Posten seit November 2021. Die nach dem russischen Einmarsch vor mehr als 18 Monaten erfolgten Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten wurden auch dem Verhandlungsgeschick des Juristen zugeschrieben.

Zu seiner Entlassung sollen Skandale um Korruption bei der Armeeversorgung und in den Wehrersatzämtern beigetragen haben. Resnikow hat Vorwürfe gegen ihn immer zurückgewiesen. Designierter Nachfolger ist der bisherige Chef des Fonds für Staatsvermögen, Rustem Umjerow. Dessen Ernennung wird für den Mittwoch erwartet.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland äußert sich zu ukrainischen Opfern

Update vom 5. September, 13.15 Uhr: Jetzt nennt auch Russland Zahlen zu den Verlusten des Gegners. Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu gab bekannt, dass seit Beginn der Gegenoffensive Kiews in der Ukraine mehr als 66.000 Soldaten ihr Leben verloren hätten. Zusätzlich dazu seien etwa 7.600 Waffensysteme verloren gegangen, wie Schoigu während einer Videokonferenz des Verteidigungsministeriums am Dienstag (5. September) erklärte.

Schoigu behauptete weiterhin, dass die ukrainische Armee während ihrer Angriffsbemühungen „kolossale Verluste“ erlitten habe und nun versuche, Erfolge im Westen vorzutäuschen, um weitere Waffenhilfe zu erhalten. Er warnte jedoch davor, dass dies den Konflikt lediglich verlängern würde. Ebenfalls betonte er, dass in der Ukraine der Beschuss ziviler Objekte in Russland fälschlicherweise als militärischer Erfolg gefeiert werde.

Bei den Angaben ist zu beachten, dass die Angaben der Konfliktparteien unabhängig nicht überprüfbar sind. Oft neigen beide Seiten dazu, die Verluste des Gegners zu übertreiben.

Offensive im Ukraine-Krieg: „Die ukrainischen Streitkräfte haben an keiner Front ihre Ziele erreicht“

Update vom 5. September, 12.30 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die ukrainische Gegenoffensive als völlig erfolglos bezeichnet. Zugleich räumte er aber ein, dass die Lage in einem Teil der besetzten südukrainischen Region Saporischschja angespannt sei. „Die ukrainischen Streitkräfte haben an keiner Front ihre Ziele erreicht“, teilt Schoigu mit.

„Am angespanntesten ist die Lage an der Saporischschja-Front“, sagte er. Dort habe der Feind Brigaden aus seiner strategischen Reserve eingesetzt, deren Soldaten von westlichen Ausbildern geschult worden seien. Die Ukraine hatte dagegen zuletzt von Fortschritten bei ihrer Offensive im Süden berichtet.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 5. September, 9.05 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 560 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 265.680 (+560 zum Vortag)

265.680 (+560 zum Vortag) Panzer : 4489 (+9)

: 4489 (+9) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8670 (+7)

: 8670 (+7) Artilleriesysteme : 5649 (+38)

: 5649 (+38) Luftabwehrsysteme : 504 (+1)

: 504 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 747 (+6)

: 747 (+6) Fahrzeuge und Tanklaster : 8175 (+26)

: 8175 (+26) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4512 (+31)

: 4512 (+31) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 5. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Selenskyj über Soldaten im Ukraine-Krieg: „Ich bin auf sie alle stolz“

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte am Montag (4. September) die Gebiete Donezk und Saporischschja nahe der Frontlinie und lobte den „heldenhaften“ Kampf der Armee zur Befreiung des Landes. Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht und verschiedene Einheiten besucht, sagte Selenskyj in einer im Zug aufgenommenen Videobotschaft am späten Montagabend (4. September). „Jede ist stark. Ich bin auf sie alle stolz.“ Genaue Ortsangaben machte er nicht.

Bei seinem Truppenbesuch seien auch der Personalmangel einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Zudem sei es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Aspekte gegangen.

In der Region Saporischschja traf Selenskyj die Kommandoebene der Truppen, die zuletzt russische Verteidigungsstellungen überwunden hatten, darunter Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj. Der Offizier hatte in einem Interview gesagt, die Streitkräfte hätten die erste und am stärksten gesicherte russische Verteidigungslinie durchbrochen und bewegten sich nun auf die zweite Linie zu.

Putin: Gegenoffensive der Ukraine „gescheitert“

Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihren Kampf zur Befreiung der Regionen im Osten und im Süden des Landes fort. Russische Militärblogger berichteten zuletzt über Probleme der russischen Truppen an der Front. Dagegen behauptete Kremlchef Putin am Montag einmal mehr, die Gegenoffensive der Ukrainer sei „gescheitert“. (mit Agenturmaterial)