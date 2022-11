Ukraine-Krieg: Russland verliert 400 weitere Soldaten in 24 Stunden

Von: Tim Vincent Dicke, Vincent Büssow, Lucas Maier

Teilen

Russland erleidet in Donezk und Luhansk schwere Verluste. Ukraine tötet 400 russische Soldaten. Der News-Ticker.

Schwere Verluste für Russland: 400 weitere russische Soldaten lassen ihr Leben in der Ukraine

400 weitere russische Soldaten lassen ihr Leben in der Ukraine Wolodymyr Selenskyj: Cherson wird zum „D-Day“ im Ukraine-Krieg

Cherson wird zum „D-Day“ im Ukraine-Krieg Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 9.10 Uhr: Der Generalstab der Ukraine hat die Zusammenfassung der Verluste der russischen Angreifer aktualisiert. Laut den Angaben aus Kiew haben bisher 83.110 Putin treue Soldaten ihr Leben im Kampf gegen die Ukraine gelassen.

Soldaten: 83.110 (+400 zum Vortag)

83.110 (+400 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 261 (+0)

261 (+0) Panzer: 2878 (+7)

2878 (+7) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5804 (+7)

5804 (+7) Artilleriesysteme: 1860 (+0)

1860 (+0) Mehrfachraketenwerfersysteme: 393 (+0)

393 (+0) Luftabwehrsysteme: 208 (+0)

208 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4362 (+2)

4362 (+2) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1531 (+6)

1531 (+6) (Stand: Donnerstag, 17. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ukraine-Krieg: Immer mehr Soldaten aus Russland lassen ihr Leben im Kampf gegen Kiews Truppen. (Symbolbild) © Sergei Malgavko/IMAGO-Images

+++ 8.50 Uhr: Sieben Angriffe haben die Streitkräfte der Ukraine in den vergangenen 24 Stunden zurückgeschlagen, wie der Generalstab am Morgen mitteilt. In der Region Saporischja hat Russland den Angaben zufolge schwere Verluste erlitten. Demnach haben ukrainische Truppen zwei Munitionsdepots, zwei BM-21 „Grad“ Einheiten und ein S-300 Flugabwehrraketensystem zerstört. Außerdem seien etwa 100 Putin-treue Soldaten getötet oder verletzt worden.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Die Luftwaffe im Dienste Kiews hat zudem zwei Stellungen von russischen Flugabwehrraketensystemen zerstört, so die Mitteilung. Artillerieeinheiten haben insgesamt 2 Kontrollpunkte, 6 Konzentrationspunkte für Arbeitskräfte, Waffen und militärische Ausrüstung, 3 Munitionsdepots sowie 3 weitere wichtige Objekte der Besatzer unter Beschuss genommen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war bisher noch nicht möglich.

Ukraine-Krieg: Russland muss erneut Verluste im Süden hinnehmen

Update vom 17. November, 6.30 Uhr: Das Kommando Süd der ukrainischen Streitkräfte hat seine Zusammenfassung für Mittwoch (16. November) veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Truppe den Streitkräften aus Russland erneut Verluste zufügen konnte.

Insgesamt griffen die Kiew treuen Truppen 45 Mal mit Raketen- und Artillerie an, wie das Kommando schreibt. Dabei sollen mindestens fünf Soldaten aus Putins Armee verwundet worden sein. Außerdem ist die Rede von 3 vernichteten gepanzerten Fahrzeugen. Wie viele Verluste durch die Angriffe genau entstanden sind, wird derzeit noch untersucht. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste desillusionieren Russlands Kämpfer

+++ 20.00 Uhr: Laut dem ukrainischen Generalstab der Ukraine konnten auch Verluste Russlands vom Dienstag (15. November) bestätigt werden. So seien bei einem Angriff in der Region Luhansk 50 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Außerdem soll es „erfolgreiche Angriffe“ in drei Ortschaften gegeben haben, die sich alle tief im besetzten Teil der Region Cherson befinden.

+++ 18.47 Uhr: Dem Militär der Ukraine zufolge sind im Laufe des Tages weitere Angriffe auf russische Stellungen erfolgt. So sollen bei Luftangriffen zwei Raketenverteidigungssysteme getroffen worden sein. Weitere Verluste Russlands sollen sich auf mehrere Kontrollpunkte sowie andere Areale mit einer Ansammlung von Soldaten und Militärequipment belaufen. Diese seien von ukrainischen Raketen- und Artillerieeinheiten getroffen worden, teilte der Generalstab mit.

+++ 17.34 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge ist die Moral bei den russischen Truppen im Osten der Ukraine miserabel. „In den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk haben sich aufgrund erheblicher Verluste im Verlauf der Feindseligkeiten die Fälle von Desertion in den Einheiten der Besatzungstruppen erhöht und die Moral und der psychologische Zustand sich erheblich verschlechtert“, teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit.

Nach Kämpfen im Gebiet rund um die Ortschaft Maiorsk habe das dort stationierte russische Bataillon all seine Kampfkraft verloren. Über 50 Prozent der Russen seien gefallen oder verwundet worden, hieß es. „Die Moral und der psychologische Zustand der Soldaten sind unbefriedigend. Das feindliche Kommando löste die besagte Einheit auf. Das verbleibende Personal wurde auf andere militärische Einheiten verteilt“, schrieb der Generalstab.

Ukraine-Krieg: Russland verschießt viele Raketen ohne Ziele zu treffen

+++ 14.20 Uhr: Ein Großteil des massiven Raketenhagels, der am Dienstag (15. November) auf die Ukraine einging, ist ukrainischen Angaben zufolge abgefangen worden. Wie das Luftwaffenkommando der Ukraine im Messengerdienst Telegram mitteilte, schoss die russische Armee insgesamt 96 Raketen von Bombern sowie Militärschiffen ab. 75 von ihnen habe man zerstören können, hieß es.

Ukraine-Krieg: Putin reagiert auf schwere russische Verluste

+++ 12.16 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg machen Kreml-Chef Wladimir Putin zu schaffen. Einem Bericht zufolge plant der russische Präsident seine große jährliche Pressekonferenz ausfallen zu lassen. Das wäre ein Sonderfall, Putin tritt seit 2012 bei der Veranstaltung auf.

Die üblichen Vorbereitungen für Putins Jahrespressekonferenz im Dezember sowie für die jährliche Frage- und Antwortstunde „sind noch nicht im Gange“, sagten zwei kremlnahe Personen der russischen Zeitung RBC. Grund dafür sei unter anderem die „Lage in der militärischen Sondereinsatzzone“, hieß es.

Russlands Verluste: Ukraine zerstört 2871 russische Panzer

+++ 9.35 Uhr: Kiew hat derweil aktuelle Zahlen zu russischen Verlusten veröffentlicht. Die Angaben beruhen auf Meldungen des Generalstabs der Ukraine.

Update vom Mittwoch, 16. November, 7.30 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben am Dienstag erneut das Feuer auf die russischen Besatzer eröffnet. Davon berichtet die Nationale Nachrichtenagentur der Ukraine, Ukrinform. Der Angriff sei am linken Ufer des Flusses Dnipro an der Nehrung Kinburn erfolgt.

Bei diesem Angriff seien demnach 17 russische Besatzer getötet worden. Zudem habe man 15 gepanzerte Fahrzeuge, zwei selbstfahrende Artilleriegeschütze und ein unbemanntes Orlan-10-Aufklärungsflugzeug zerstört oder beschädigt. In Nova Kakhovka und Oleshky habe die ukrainische Armee außerdem zwei Munitionsdepots zerstören können.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Truppen ziehen sich zurück

+++ 20.15 Uhr: Nach der Befreiung der Stadt Cherson im Ukraine-Krieg, haben sich russische Truppen aus den Städten Skadowsk und Henitschesk zurückgezogen. Sie würden sich in Richtung der von Russland besetzten Krim bewegen, meldete der ukrainische Generalstab bei Facebook. „Einige Einheiten der Besatzungstruppen ziehen sich aus den Siedlungen (...) zurück“, hieß es.

Russland hatte erst kürzlich eine große Niederlage in der Region Cherson erfahren. Nun würden die noch verbliebenen Streitkräfte versuchen, die Kontrolle über bereits besetzte Gebiete zu halten und die ukrainischen Verteidiger an mehreren Fronten abzuschrecken, so der Generalstab am Dienstagabend.

Verluste im Ukraine-Krieg: „Die Terroristen verlieren immer“

+++ 16.59 Uhr: Russland hat die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen – von den schweren Verlusten an der Front, die das russische Militär verzeichnet, kann dieser Umstand jedoch nicht ablenken. So sieht es zumindest Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamts. „Glaubt jemand ernsthaft, dass der Kreml wirklich Frieden will? Er will Gehorsam. Aber am Ende des Tages verlieren immer die Terroristen“, teilte Jermak auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russland gibt Stellung auf und zieht sich weiter zurück

Update vom Dienstag, 15. November, 14.31 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge läuft es für Russland in der Region Cherson weiterhin schlecht. Militär-Sprecherin Nataliia Humeniuk sagte bei einem ukrainischen TV-Sender, dass die Besatzungstruppen massiv unter Druck stehen würden – nun auch am Ostufer des Flusses Dnepr.

„Hypothetisch kann der Feind eine Bedrohung für Cherson darstellen, weil die Entfernung es ihm erlaubt, verschiedene Waffentypen einzusetzen“, erklärte Humeniuk. Die ukrainischen Soldaten allerdings würden den Kampf fortsetzen und nicht nachgeben. „In dieser Hinsicht entfernen sich die feindlichen Truppen am linken Ufer des Dnepr um 15 bis 20 Kilometer vom Ufer“, so die Sprecherin. Sie fügte hinzu, dass Russland sogar die am Ostufer errichteten Befestigungen aufgebe und sich weiter ins Hinterland zurückziehe.

Verluste für Russland: Cherson wird zum „D-Day“ im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom Dienstag, 15. November: Kiew – Russland verzeichnet im Krieg gegen die Ukraine weiterhin schwere Verluste. Nicht nur Soldaten und Kriegsmaterial gehen verloren, auch Gebiete muss das russische Militär aufgeben. Das zeigt eindrucksvoll die Niederlage in der südukrainischen Stadt Cherson, die erst kürzlich von den ukrainischen Streitkräften befreit wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in dem militärischen Erfolg einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg. „Es kann mit dem D-Day – der Landung in der Normandie – verglichen werden“, sagte der Staatschef beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali. Er wurde per Video zugeschaltet. Die Befreiung von Cherson sei „noch nicht das Finale im Kampf gegen das Böse, aber sie bestimmt bereits den gesamten weiteren Verlauf der Ereignisse“, fügte Selenskyj hinzu. Zuerst berichtete das ukrainische Newsportal Kyiv Independent darüber.

(mit Agenturen)