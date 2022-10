UN-Vollversammlung verurteilt Russlands „illegale Annexionen“ in der Ukraine - vier Länder an Russlands Seite

Das Gebäude des Hauptsitzes der Vereinten Nationen. Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigenden Mehrheit verurteilt. © Eduardo Munoz/POOL Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit Russlands „illegale Annexionen“ in der Ukraine verurteilt. 143 Mitgliedsstaaten stimmten für eine entsprechende Resolution.

New York - Die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit Russlands „illegale Annexionen“ in der Ukraine verurteilt. 143 UN-Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch auf einer Dringlichkeitssitzung zur erklärten Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja für eine entsprechende Resolution, fünf dagegen. 35 Staaten enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan.

Weitere Informationen folgen in Kürze (dpa/AFP).