Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht Erfolge in Bachmut – Russland schießt Drohnen ab

Von: Stefan Krieger

Die Ukraine meldet Erfolge an der Front im Süden und Südosten. In der Nacht kommt es erneut zu Drohnenangriffen beider Kriegsparteien. Der News-Ticker.

für Putins Truppen bei : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 11. September, 5.30 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgewehrt. Die Luftabwehr habe in der Nacht zum Montag zwei Drohnen über der Region abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte im Onlinedienst Telegram, die zwei Drohnen seien über dem Bezirk Jakowlewski abgeschossen worden, der nördlich und westlich der Stadt Belgorod liegt. Es habe keine Todesopfer gegeben. Trümmer der Drohnen seien auf eine Straße in der Nähe eines privaten Wohngebäudes gefallen.

Seit die Ukraine im Juni ihre Gegenoffensive gegen die russischen Truppen gestartet hatte, haben die Drohnenangriffe auf russisches Territorium zugenommen. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurden nach russischen Angaben zwei Drohnen über der Stadt Rostow am Don zerstört, die ein wichtiges logistisches Zentrum der russischen Streitkräfte ist. Rostow am Don liegt 150 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Selenskyj berichtet von Fortschritten an der Front

Erstmeldung: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einem Statement von weiteren Fortschritten an der Front. „In den letzten sieben Tagen gibt es ein Vorankommen“, sagte er am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Dabei gebe es Bewegung sowohl im Süden der Ukraine im Gebiet Saporischschja, als auch rund um die von Russland besetzte Stadt Bachmut. An anderen Frontabschnitten sei es gelungen, die Positionen gegen russische Angriffe zu verteidigen, fügte er hinzu.

Ein ukrainischer Soldat feuert ein Grad-Mehrfachraketenwerfersystem in der Nähe von Bachmut ab. © LIBKOS/dpa

Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Moskau verliert 600 Soldaten an einem Tag

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 9. September) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 600 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 268.140 (+600 zum Vortag)

268.140 (+600 zum Vortag) Panzer : 4544 (+15)

: 4544 (+15) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8739 (+13)

: 8739 (+13) Artilleriesysteme : 5789 (+36)

: 5789 (+36) Luftabwehrsysteme : 508 (+1)

: 508 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 757 (+3)

: 757 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 8298 (+34)

: 8298 (+34) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4588 (+18)

: 4588 (+18) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 9. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Kiew berichtet von Rückeroberungen

Die ukrainische Seite berichtetet von neuen Eroberungen im Ukraine-Krieg. Am Frontabschnitt Awdijiwka nördlich der seit 2014 von russischen Kräften besetzten Stadt Donezk sei es gelungen, einen Teil der Siedlung Opytne zu befreien, sagte der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Witalij Barabasch, am Sonntag (10. September) im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die ukrainische Armee eroberte zudem nach eigenen Angaben weitere 1,5 Quadratkilometer um die zuletzt befreite Ortschaft Robotyne im Süden zurück. „Die Russen klammern sich an jeden Meter unserer ukrainischen Erde (…). Die Streitkräfte der Ukraine versuchen jedoch, die Versorgung der russischen Armee so schwierig wie möglich zu machen, und in bestimmten Gebieten trägt dies Früchte“, zitierten ukrainische Medien den für den Frontabschnitt zuständigen Militärsprecher, Olexander Schtupun, am Sonntag. (Mit Agenturmaterial)