Ukraine-Krieg: Putin trifft sich mit seinem Stab

„Druck erhöhen“: Erneut Tote nach russischen Raketen-Angriffen - Selenskyj stellt Forderung an Westen

Von: Christoph Gschoßmann, Felix Durach

Teilen

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt seine Forderung nach Lieferung von Luftabwehrsystemen. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Selenskyj fordert Luftabwehrsysteme: Präsident will, dass der Westen „den Druck erhöht“

Putin berät sich mit Militär-Vertretern : Bei einem Treffen am Freitag tauschte sich Putin mit Vertretern der Streitkräfte den ganzen Tag über das Geschehen in der Ukraine aus.

sich mit : Bei einem Treffen am Freitag tauschte sich Putin mit Vertretern der Streitkräfte den ganzen Tag über das Geschehen in der Ukraine aus. Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 17. Dezember, 18.45 Uhr: Angesichts der nicht nachlassenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach Lieferung von Luftabwehrsystemen bekräftigt. Der Westen müsse gegenüber Russland „den Druck erhöhen“, sagte der Staatschef in der Nacht zum Samstag in seiner Videoansprache. Sein Land benötige dringend Luftabwehrraketen. Nach dem massiven Beschuss vom Vortag arbeiteten am Samstag viele Orte daran, die Strom- und Wasserversorgung wiederherzustellen.

Bei neuen russischen Angriffen wurden nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. In der zentral gelegenen Region Dnipropetrowsk seien vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden, erklärte der Vizechef des Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko. In der Region Cherson im Süden gab es demnach ein Todesopfer sowie drei Verletzte. Nach Angaben des Gouverneurs von Cherson, Jaroslaw Janutschewitsch, wurde auch ein Geriatrie-Zentrum getroffen, Opfer habe es dort jedoch keine gegeben.

Schon am Freitag waren nach Angaben der ukrainischen Armee von den russischen Streitkräften 74 Raketen abgefeuert worden. Laut Selenskyj kam es in der Folge zu Stromausfällen in der Hauptstadt Kiew und 14 weiteren Regionen.

Moskau: Neue Sanktionen der Europäischen Union illegitim und nicht zielführend

Update vom 17. Dezember, 18.17 Uhr: Moskau hat die neuen Russland-Sanktionen der Europäischen Union als illegitim und nicht zielführend verurteilt. Diese „restriktiven, einseitigen und illegitimen Maßnahmen“ würden ihr Ziel nicht erreichen, erklärte das russische Außenministerium am Samstag. Das neunte Sanktionspaket war am Freitag im Journal der EU veröffentlicht worden und trat damit in Kraft.

Die neuen Strafmaßnahmen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren am Donnerstag von den EU-Botschaftern vereinbart worden. Fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche werden nach Angaben der EU-Kommission mit Vermögens- und Einreisesperren in Europa belegt. Außerdem werden die Handelsbeschränkungen ausgeweitet und weitere russische Banken sanktioniert.

Wasserversorgung und U-Bahn-Dienste in Kiew wiederhergestellt

Update vom 17. Dezember, 17.23 Uhr: Die Wasserversorgung und U-Bahn-Dienste wurden in Kiew wiederhergestellt. Gleichzeitig arbeiteten die Ukrainer weiter daran, die Heizung in der Hauptstadt wieder in Gang zu bringen, einen Tag nachdem ein Sperrfeuer russischer Raketen auf die Stadt abgeschossen hatte.

„Die Wasserversorgung wurde für alle Einwohner der Hauptstadt wiederhergestellt. Die Hälfte der Einwohner Kiews hat bereits eine Heizung und wir arbeiten daran, sie für alle Einwohner der Stadt wiederherzustellen“, sagte der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, am Samstag in einem Beitrag auf Telegram. Klitschko sagte auch, dass zwei Drittel der Einwohner von Kiew wieder mit Strom versorgt worden seien.

„Aber die Zeitpläne für Notstromausfälle werden immer noch angewendet“, fügte Klitschko hinzu. „Weil die Stromknappheit erheblich ist. Energieingenieure fordern, weiterhin Strom zu sparen.“

Ukrainischer staatliche Energieversorger beendet „Notbetrieb“

Update vom 17. Dezember, 16:57 Uhr: Der ukrainische staatliche Energieversorger beendet den nach russischen Angriffen aktivierten „Notbetrieb“. Den er am Freitag nach der Welle russischer Angriffe auf die Infrastruktur des Landes aktiviert hatte, wie das Unternehmen am Samstag auf Facebook veröffentlichte.

Das Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass sich das Stromsystem der Ukraine nach dem Angriff auf das Land am Freitag weiter erholt und das Stromdefizit „immer noch erheblich“ ist, wobei alle regionalen Stromunternehmen vor Verbrauchsgrenzen gewarnt wurden.



„Thermische Kraftwerke nehmen nach und nach ihre Arbeit wieder auf, Wasserkraftwerke arbeiten weiterhin planmäßig“, teilte das Unternehmen mit. „An den durch Beschuss beschädigten Kraftwerken werden Notreparaturarbeiten durchgeführt.“ Am Freitag sagte der ukrainische Energieminister Herman Halushchenko, neun Stromerzeugungsanlagen seien bei den Anschlägen vom Freitag beschädigt worden, ohne anzugeben, an welchen Orten.

Ukraine-Krieg: Putin trifft sich mit seinem Stab

Update vom 17. Dezember, 13.39 Uhr: Am Freitag (16. Dezember) hat sich Wladimir Putin nach Angaben des Kreml mit dem Stab getroffen, der an der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine beteiligt ist, wie die AFP berichtete. Das Treffen soll den gesamten Tag lang stattgefunden haben, wie der Kreml am Samstag erklärte. An einer Sitzung waren auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow anwesend.

Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Militär-Vertretern. © Gavriil Grigorov/IMAGO

Zudem gab es „separate Treffen“ mit den Kommandeuren der verschiedenen Teilstreitkräfte. Den ganzen Tag lang wurde sich über den Stand der Militäroperation ausgetauscht. „Ich würde gerne Ihre Vorschläge zu unseren kurz- und mittelfristigen Aktionen hören“, sagte Putin bei dem Treffen. Auszüge von dem Treffen wurden am Samstag im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt.

Scholz stellt Gespräche mit Putin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs in Aussicht

Erstmeldung vom 17. Dezember:

Berlin — Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitere Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beendigung des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt. Das erklärte der deutsche Regierungschef gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Unser Ziel ist, dass Russland seinen Angriffskrieg beendet und dass die Ukraine ihre Integrität verteidigt“, sagte Scholz. Dazu werde es „notwendig sein zu sprechen“, erklärte der Kanzler weiter. „Ob das per Telefon, Videoschalte oder an einem langen Tisch geschieht, muss sich erweisen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgt die Redebeiträge in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Scholz stellt Gespräche mit Putin in Aussicht – Kreml-Chef müsse „einsehen, dass das so nicht weitergeht“

Der Bundeskanzler schätzte die Gefahr einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg durch Russland als „groß“ ein. Das liege vor allem an den militärischen Misserfolgen der russischen Armee in den vergangenen Monaten. Die russischen Streitkräfte konnten in diesem Zeitraum kaum mehr offensive Aktionen durchführen und fokussieren sich aktuell auf Attacken auf die ukrainische Energieversorgung. Der kampflose Rückzug aus der strategisch wichtigen Hafenstadt Cherson stellte den zwischenzeitlichen Höhepunkt dieser Entwicklung dar.

Russland müsse „einsehen, dass das so nicht weitergeht“, so Scholz. Putin müsse „den Krieg beenden, Truppen zurückziehen und so die Möglichkeit für eine gegenseitige Verständigung schaffen“. Der Appell könne nur sein: „Putin, beenden Sie diesen Krieg.“

Ukraine-Krieg: Scholz drängt auf diplomatische Lösung

Scholz hatte Anfang Dezember erstmals seit Mitte September wieder ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen geführt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte im Anschluss, der Bundeskanzler habe in dem einstündigen Gespräch auf eine diplomatische Lösung gedrängt. (fd mit dpa)