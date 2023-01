„Super-Rekord“ bei Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Von: Karolin Schäfer, Daniel Dillmann, Lucas Maier

Eine unabhängige Studie zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg kommt auf erschreckende Zahlen für Moskau. Der News-Ticker.

Update von Samstag, 06.15 Uhr: Laut einer unabhängigen Studie hat Russland im Ukraine-Krieg zwar weniger Soldaten verloren als die ukrainischen Behörden vermelden. Die Zahl der gefallenen Soldaten steigt aber seit dem Jahreswechsel rapide an. Seit dem 01. Januar 2023 sollen fast tausend Soldaten in den Kämpfen mit der Ukraine gefallen sein. Das ergibt eine unabhängige Studie, aus der die Website Mediazona berichtet. „Das ist ein Super-Rekord“, sagte Dmitry Treshchanin, Journalist bei Mediazona. Bei der Zahl handelt es sich laut der Studie um die gefallenen Soldaten, die mit Sicherheit verifiziert werden können. Die tatsächliche Zahl der Opfer des Ukraine-Kriegs dürfte weitaus höher liegen. Als Grund für die hohen Verluste Russlands in 2023 gilt vor allem die heftige Schlacht um Bachmut.

+++ 21.15 Uhr: Der Pressedienst der ukrainischen Sondereinsatzkräfte hat Aufnahmen eines Stellungskampfes in der umkämpften Stadt Soledar in der Region Donezk veröffentlicht. Das Filmmaterial zeigt Soldaten, die sich aus einem Gebäude heraus verteidigen. „Während die russischen Kommandeure ihre Untergebenen trotz großer Verluste in die Schlacht trieben, nutzten unsere Truppen die Gelegenheit, die russischen Kräfte auszudünnen“, zitierte Ukrainska Pravda das Sondereinsatzkommando. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist unklar. Der Kreml hatte zuvor von einer „positiven Dynamik“ in dem Gebiet gesprochen.

Ein russische Haubitze feuert auf ukrainische Stellungen nahe Bachmut. Bei dem Kampf um die Stadt soll Russland besonders hohe Verluste erleiden. © Uncredited/dpa

Verluste: Ukraine-Krieg wird für Russland zur „absoluten Katastrophe“

+++ 19.40 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es „erhebliche Verluste“ – und das „auf beiden Seiten“, sagte US-Generalstabschef Mark Milley bei der Ramstein-Konferenz. Diese genau zu beziffern, sei aber schwierig. Milley rechnet mit „deutlich mehr als 100.000“ toten Soldaten auf russischer Seite – also Mitglieder des Militärs sowie Söldner. „Die Russen haben eine enorme Anzahl von Opfern in ihrem Militär zu beklagen“, so Milley. Für Russland entwickle sich der Ukraine-Krieg zu einer „absoluten Katastrophe“.

Aber auch beim ukrainischen Militär gebe es hohe Verluste. Genaue Zahlen nannte Milley allerdings nicht. Hinzu kämen die vielen Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine, die getötet worden seien.

Verluste im Ukraine-Krieg: Grenzschutz tötet russische Aufklärungsgruppe bei Bachmut

+++ 18.00 Uhr: Rund um Bachmut in der Donbass-Region hat der ukrainische Grenzschutz nach eigenen Angaben eine russische Aufklärungsgruppe getötet und den daran anschließenden Angriff der Besatzer abgewehrt. Russische Soldaten hätten unweit der umkämpften Stadt versucht, das Gebiet auszuspähen. „Die Kämpfer eliminierten die feindliche Aufklärungsgruppe“, zitierte Ukrainska Pravda den ukrainischen Grenzschutz. Zwei russische Soldaten seien getötet, drei weitere verletzt worden.

Mit Einbruch der Dunkelheit begannen die russische Armee, die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu stürmen. Die ukrainischen Verteidiger seien dann aus mehreren Richtungen in die Offensive gegangen und hätten den Angriff gestoppt. „Der Stellungskampf dauerte die ganze Nacht, die ukrainischen Verteidiger hielten die Verteidigungslinie“, hieß es weiter. Die russischen Verluste müssten nun noch festgestellt werden.

Soldaten: 119.300 (+770)

119.300 (+770) Panzer: 3139 (+3)

3139 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6241 (+6)

6241 (+6) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 4903 (+7)

4903 (+7) Artilleriesysteme: 2129 (+7)

2129 (+7) Mehrfachraketen: 442 (+0)

442 (+0) Luftabwehrsysteme: 220 (+0)

220 (+0) Flugzeuge: 287 (+0)

287 (+0) Hubschrauber: 277 (+0)

277 (+0) Drohnen: 1886 (+4)

1886 (+4) Boote: 17 (+0)

17 (+0) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 20. Januar)

Auf beiden Seiten große Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 14.45 Uhr: Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist einem Bericht des Spiegels zufolge alarmiert über die Verluste der ukrainischen Armee in der ostukrainischen Stadt Bachmut. Die ukrainische Armee verliere im Kampf gegen die russischen Truppen in Bakhmut täglich eine dreistellige Zahl von Soldaten, berichtet das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf ihm vorliegende Informationen. Die Einnahme von Bachmut durch die Russen hätte erhebliche Folgen, da sie Russland einen weiteren Vormarsch ermöglichen würde, warnte der BND. Die Informationen sind nicht auf unabhängige Weise prüfbar.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut und Soledar fordern viele Opfer

+++ 12.10 Uhr: Für die Eroberung von Bachmut und Soledar hat Russland offenbar einen hohen Blutzoll gezahlt: So sollen seit Jahresbeginn in dem Ukraine-Krieg fast 1000 russische Soldaten getötet worden sein. Das berichtet die Moscow Times unter Berufung auf eine Analyse der Datenplattform Mediazona. „Das ist ein Superrekord“, sagte demnach Studienautor Dmitry Treshchanin in einem YouTube-Video. Er führte die hohe Sterblichkeit auf die heftigen Kämpfe in der Ostukraine zurück. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: 770 Soldaten sterben an einem Tag

+++ 10.00 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die Zerstörung von drei Panzern Russlands innerhalb der vergangenen 24 Stunden vermeldet. Außerdem seien 760 russische Soldaten getötet worden. Ein Überblick:

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg: Lawrow empört mit Aussage

Update vom Freitag, 20. Januar, 6.45 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat für Fassungslosigkeit gesorgt. Er verglich die modernen Russen mit den von den Nazis während des Holocausts ermordeten Juden. Am Mittwoch sagte er in Moskau vor Journalisten: „So wie Hitler eine ‚Endlösung‘ der Judenfrage wollte, so sagen westliche Politiker heute ganz klar, dass Russland eine strategische Niederlage erleiden muss.“ Die Ukraine verurteilte diese Äußerung nun scharf. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleh Nikolenko sagte: „Dies befleckt die Erinnerung an Millionen von Holocaust-Opfern.“

Ukraine meldet weiter Angriffe auf russische Stellungen

+++ 21.00 Uhr: In seiner abendlichen Zusammenfassung gibt der Generalstab der Ukraine an, dass Russland „weiterhin erhebliche Verluste“ habe. Zuletzt seien in der besetzten Region Luhansk 200 der erst kürzlich zwangsmobilisierten Bewohner verletzt worden.

Am Donnerstag (19. Januar) habe die ukrainische Luftwaffe 21 Luftangriffe auf feindliche Stellungen und sechs Luftangriffe auf Flugabwehrraketensysteme geflogen. Raketen- und Artillerietruppen hätten sechs Kommandoposten, sieben feindliche Truppen und ein Munitionsdepot zerstört, so die Meldung. Eine unabhängige Überprüfung war bisher nicht möglich.

+++ 18.00 Uhr: Die Stadt Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft. An einer der Fronten nahe der Stadt in der Region Donezk wehrte die Ukraine nun einen weiteren russischen Angriff. Das teilte der Grenzschutz der Ukraine am Donnerstag (19. Januar) mit.

Den Informationen zufolge attackierten russische Soldaten am Mittwoch (18. Januar) den Posten der Grenzschützer. Die ukrainischen Truppen „schlugen den Angriff in einem Schusswechsel zurück“, wie es in der Mitteilung heißt. Dabei kamen elf russische Soldaten ums Leben, zehn weitere wurden verwundet. Bei der Abwehraktion sollen auch russische Kampfflugzeuge abgeschossen worden sein.

Soldaten der Ukraine sollen außerdem zwei russische Aufklärungs-Drohnen in der Region Bachmut abgeschossen haben. Die unbemannten Flugzeuge sollen durch Schüsse aus Kleinwaffen unschädlich gemacht worden sein, wie die ukrainische Zeitung pravde.ua schreibt. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war bisher nicht möglich.

Selenskyj zweifelt: „Ist Putin noch am Leben?“

+++ 14.30 Uhr: Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Zweifel an der Existenz Putins geäußert hat, erklärte Dmitri Peskow, Putins Pressesprecher, dass Putin „existiert und existieren wird“. „Es ist klar, dass sowohl Russland als auch Putin ein großes Problem für die Ukraine und für Selenskyj darstellen. Und es ist klar, dass Herr Selenskyj rein psychologisch gesehen es vorziehen würde, dass weder Russland noch Putin existieren.“

Peskow ergänzte, je früher die Behörden „begreifen, dass Russland und Putin existieren und existieren werden“, und dass sie „alles Antirussische aufgeben müssen“, desto besser sei es für die Ukraine.

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg - Selenskyj zweifelt: „Ist Putin noch am Leben?“

Erstmeldung, 19. Januar: Kiew - In einer Videoansprache auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Hilfen für sein Land im Kampf gegen Russland gefordert. Möglichen Friedensverhandlungen mit Moskau erteilte Selenskyj eine Absage: „Ich weiß nicht genau, mit wem ich reden soll und worüber.“

Selenskyj äußerte sich in seiner Ansprache in Davos auch zu seinem Amtskollegen in Moskau, Wladimir Putin. „Ich bin mir nicht sicher, ob der russische Präsident, der manchmal vor einem grünen Bildschirm erscheint, tatsächlich der [richtige] ist. Ich verstehe nicht ganz, ob er am Leben ist oder ob er die Entscheidungen trifft, oder wer auch immer sonst dort Entscheidungen trifft“, so Selenskyj. Es gebe Zeugen, dass er am Leben ist. Das könne man von Putin nicht behaupten.

Russland intensiviert Angriffe trotz hoher Verluste

Währenddessen hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine trotz hoher Verluste in den eigenen Reihen fortgesetzt. Aus vielen Teilen des Landes wurden Luftangriffe der russischen Armee gemeldet. Die Kampfjets sollen dabei vor allem von Militärbasen in Belarus gestartet sein. Russland bewege auch Teile seiner schweren Artillerie weiter in Grenznähe.

Weiterhin meldete das ukrainische Verteidigungsministerium die Zerstörung von sechs Panzern Russlands innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Auch ein Kampfhubschrauber soll abgeschossen worden sein. Außerdem seien 760 russische Soldaten getötet worden sein.

Insgesamt sollen laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium bereits mehr als 475.000 russische Soldaten verletzt oder getötet worden sein. Rund 1000 Soldaten aus Russland sollen sich in Kriegsgefangenschaft befinden. Die Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (red mit Agenturen)