Waffen für die Ukraine: EU-Chefdiplomat schließt Kampfjet-Lieferungen nicht aus

Von: Sandra Kathe, Helena Gries

Teilen

Noch immer wird über die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland diskutiert. Kiew verfolgt das Ziel EU-Beitritt. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 2. Februar, 3.50 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt es nicht aus, dass es trotz der derzeit zurückhaltenden Position von Ländern wie Deutschland und den USA zu einer Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier im Vorfeld eines EU-Ukraine-Gipfels am Freitag in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten. Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte er.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrel schließt eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine nicht kategorisch aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Offen für eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine hatte sich zuletzt unter anderem Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gezeigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden wollen solche Waffensystem bislang allerdings nicht an das von Russland angegriffene Land abgeben.

Ukraine News: Frankreich will Kiew bei Luftverteidigung weiter unterstützen

+++ 19.35 Uhr: Mit einer möglichen Lieferung von zwei Multifunktionsradargeräten vom Typ GM-200 will Frankreich die Ukraine bei der Luftverteidigung gegen Russland weiter unterstützen. Das ergab übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Treffen zwischen dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksii Resnikow und seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu. Mithilfe dieser Geräte solle die Ukraine in der Lage sein, sich besser gegen russische Luftangriffe mit Drohnen, Ballistik- und Langstrecken zu verteidigen, sagte Resnikow.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Ein entsprechendes Memorandum mit der französischen Rüstungsfirma Thalis sei im Rahmen des Besuchs unterzeichnet worden. Zudem habe Frankreich sich bereit erklärt, mehr als 6500 ukrainische Soldaten auszubilden. Zuvor hatte Lecornu nach einem Bericht von Ukrainska Pravda außerdem angekündigt, zwölf selbstfahrende Haubitzen vom Typ Caesar an die Ukraine zu liefern. 19 weitere Artilleriesysteme desselben Typs hat Dänemark für die Ukraine vom französischen Hersteller bestellt.

Waffenlieferungen: Österreich sichert Ukraine humanitäre Hilfen zu

+++ 18.10 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will Österreich die Ukraine mit der Lieferung unter anderem von Anti-Drohnensystemen, Minenräumfahrzeugen und Systemen der elektronischen Kampfführung bei der Verteidigung gegen Russland unterstützen. Das gab der ukrainische Staatschef nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen am Mittwoch (1. Februar) in Kiew bekannt, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform zitiert. Zusätzlich wolle Österreich auch hunderte Rettungswagen sowie Feuerwehrfahrzeuge und Generatoren liefern.

Österreich könne als Land, dessen Neutralität in der Verfassung festgeschrieben ist, lediglich humanitäre Hilfe leisten, betonte auch der österreichische Standard. Das jedoch sei eine Art Hilfe, zu der Österreich sich verpflichtet sehe, betonte Van der Bellen: „Wir lassen die Ukraine nicht allein, sie ist einem Aggressionskrieg ausgesetzt“ betonte der Politiker und verglich den russischen Angriffskrieg „mit den Kolonialkriegen im 19. Jahrhundert“. Militärische Hilfen scheiterten jedoch nicht nur an der Neutralitätsvorgabe: Da das österreichische Bundesheer ohnehin nicht sonderlich gut ausgestattet sei, wüsste Van der Bellen „auch gar nicht, was wir in dieser Situation liefern sollten“, sagte dieser laut Standard gegenüber Selenskyj.

Unterstützung im Ukraine-Krieg: EU will weitere 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden

+++ 16.00 Uhr: Der Umfang der aktuellen EU-Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte soll verdoppelt werden. Als neues Ziel sei vorgesehen, 30.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in EU-Staaten auszubilden, teilten mehrere EU-Beamte am Mittwoch in Brüssel mit. Bislang war das Ziel, rund 15.000 Soldaten zu trainieren.

Der Start der Ausbildungsmission der EU war im November von den Außenministern der Mitgliedstaaten beschlossen worden. Die EU will mit dem Einsatz dazu beitragen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.

News zum Ukraine-Krieg: Streitkräfte aus Belarus werden an Iskander-Raketen ausgebildet

+++ 15.30 Uhr: Wie das belarussische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die belarussischen Streitkräfte nach Abschluss der Ausbildung in Russland und der Übungen in Belarus nun die autonome Kontrolle über die von Russland gelieferten mobilen Iskander-Lenkwaffensysteme. Die Iskander-Raketen können nach Angaben des Ministeriums Ziele mit einer Reichweite von bis zu 500 km (310 Meilen) treffen. Der Befehlshaber der belarussischen Raketen- und Artillerietruppen, Ruslan Tschechow, lobte die Raketen für ihre „einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Manövrierfähigkeit und Feuerkraft“ in einem Kommentar, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj setzt auf neue Hilfszusagen

+++ 12.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt bei einem Gipfeltreffen mit der EU am Freitag auf neue Hilfszusagen. „Wir erwarten Neuigkeiten für die Ukraine“, sagte Selenskyj am Dienstagabend über den Gipfel, zu dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Kiew erwartet werden. Vor dem Hintergrund der Kampfjet-Debatte geht es unter anderem um weitere Militärhilfen für die Ukraine.

News zum Ukraine-Krieg: Drohnen für einen Dollar

+++ 11.19 Uhr: Ein US-Waffenhersteller bietet der ukrainischen Regierung zwei Reaper MQ-9-Drohnen für einen Dollar an. Das berichtet das Wall Street Journal. Demnach habe Linden Blue, Chief Executive Officer von General Atomics, Kiew den Vorschlag unterbreitet.

News zum Ukraine-Krieg: Russland liefert mehr Gas

Update vom Mittwoch, 1. Februar, 10.18 Uhr: Nach jüngsten Reduzierungen leitet Russland eigenen Angaben zufolge nun wieder mehr Gas durch die Ukraine in Richtung Europa. „Gazprom liefert russisches Gas per Transit durch das Gebiet der Ukraine in dem Umfang, der von ukrainischer Seite an der Gaskompressorstation Sudscha bestätigt wurde: 29,4 Millionen Kubikmeter am 1. Februar“, sagte der Sprecher des russischen Staatskonzerns, Sergej Kuprijanow, am Mittwoch laut Agentur Interfax. Am Dienstag hatte Gazprom 24,2 Millionen Kubikmeter durch die Ukraine gepumpt - rund 20 Prozent weniger.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew will EU-Beitritt

Erstmeldung vom Mittwoch, 1. Februar, 8.31 Uhr: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will inmitten der nun seit fast einem Jahr andauernden russischen Invasion den geplanten EU-Beitritt seines Landes weiter vorantreiben. Von einem EU-Ukraine-Gipfel Ende dieser Woche erwarte Kiew sich „Neuigkeiten“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag (31. Januar 2023).

„Wir erwarten Entscheidungen unserer Partner in der Europäischen Union, die (...) unserem Fortschritt entsprechen. Fortschritt, der offensichtlich da ist - und das sogar trotz des großflächigen Kriegs“, sagte Selenskyj. Er bekräftigte außerdem, dass in Kiew an Reformen gearbeitet werde.

News im Ukraine-Krieg: Wunsch nach baldiger Aufnahme in die EU ist groß

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar 2022 den Einmarsch ins Nachbarland angeordnet. Der Ukraine-Krieg hat bei vielen Ukrainern den Wunsch nach einer baldigen Aufnahme in die EU noch einmal verstärkt. Seit Juni ist das Land EU-Beitrittskandidat. Verbunden damit sind allerdings Auflagen unter anderem bei der Korruptionsbekämpfung.

Unterdessen hatten am späten Dienstagabend mehrere Explosionen die russisch besetzte Stadt Mariupol erschüttert. Das berichtete der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Petro Andriushchenko, über den Nachrichtendienst Telegram. Laut Andriushchenkos Bericht ertönte über der Stadt Luftalarm und mindestens „sieben laute Explosionen“ seien zu hören gewesen.

Auch in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine habe es Angriffe russischer Truppen gegeben. Nach Angaben der Militärverwaltung des Gebiets Sumy am Dienstag (31. Januar) seien bei Angriffen auf mehrere Gemeinden Menschen verletzt worden. (Redaktion mit Agenturen)