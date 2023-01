Ukraine-Krieg: Selenskyj schließt Abschuss von Hubschrauber durch Russland nicht aus

Von: Vincent Büssow

Die USA blicken „mit Sorge“ auf gemeinsame Manöver von Russland und Belarus. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Der Tod des ukrainischen Innenministers überschattet derzeit die Ereignisse an der Front. Deny Monastryrskyj und 13 weitere Menschen, darunter auch Vize-Innenminister Jewhenij Jenin, waren am Mittwochvormittag (18. Januar) bei einem Hubschrauber-Absturz nahe Kiew gestorben. Am Abend äußerte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den Umständen.

Nach dem Tod des ukrainischen Innenministers bei einem Hubschrauber-Absturz sind die Umstände weiter unklar. © Roman Petushkov/imago

News zum Ukraine-Krieg: Umstände nach Hubschrauber-Absturz weiterhin unklar

Monastyrskj und Jenin seien keine Politiker, die „leicht ersetzt werden können“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Ihr Tod sei „wirklich ein großer Verlust für den Staat.“ Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall handelte. Der eingesetzte Hubschrauber-Typ Airbus H225 gilt als nicht besonders zuverlässig.

Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen Russland werden auch ein Abschuss oder Sabotage nicht ausgeschlossen. Unter den Opfern des Absturzes, der sich bei einem Kindergarten ereignete, ist jüngsten Angaben zufolge auch ein Kind. Selenskyj sagte, er habe den Geheimdienst mit der Aufklärung beauftragt.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Manöver von Russland und Belarus

Währenddessen äußerten sich die USA besorgt über gemeinsame Militärmanöver von Russland und Belarus. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, Belarus habe Russland „eindeutig und nachweisbar“ beim Angriff auf die Ukraine unterstützt.

„Diese Übungen werden wie schon in der Vergangenheit von uns beobachtet und überwacht“, sagte Kirby. Man verfolge sie „mit Sorge“. Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass Belarus selbst plane, in die Ukraine einzudringen. (vbu mit dpa)