Ukraine-Krieg: Russland startet wütende Angriffe auf Cherson

Von: Moritz Serif, Nail Akkoyun

Teilen

Der ukrainische Präsident spricht über norwegische Waffenlieferungen und fordert erneut Kampfjets aus dem Westen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Hilfe aus Skandinavien : Wolodymyr Selenskyj lobt Norwegens Waffenlieferungen

aus : Wolodymyr Selenskyj lobt Norwegens Waffenlieferungen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 11. März, 15.38 Uhr: Die Truppen der russischen Söldnertruppe Wagner befinden sich nach Angaben ihres Chefs nahe des Zentrums der heftig umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut. „Dies ist das Gebäude der Stadtverwaltung, das ist das Zentrum der Stadt“, sagte Jewgeni Prigoschin in einem am Samstag im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video.

Ukraine-Krieg: Russland startet wütende Angriffe auf Cherson

Update vom 11. März, 13.19 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angriff habe sich auf einer Straße ereignet, die Cherson mit Mykolajiw verbindet, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Der Rettungseinsatz vor Ort laufe noch.

Front bei Cherson: Russische Soldaten feuern mit einem Artilleriegeschütz auf ukrainische Stellungen. © IMAGO / ITAR-TASS

Ukraine-Krieg: Russland hat Ost-Bachmut nahezu komplett eingenommen

Update vom 11. März, 11.05 Uhr: Der Osten der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen größtenteils unter Kontrolle der russischen Söldnertruppe Wagner. Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, sei nun die Frontlinie, hieß es am Samstag in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Aufnahme vom 8. März: Zwei Verteidiger nahe Bachmut mit Haubitzen © Aris Messinis/AFP

Ukraine-Krieg: Kiew verrät Details über Gegenoffensive

Update vom 11. März, 08.55 Uhr: Die Ukraine hat Pläne für ihre Gegenoffensive im Krieg gegen Russland veröffentlicht. „Wir haben es nicht eilig, wir werden uns in den nächsten zwei Monaten reorganisieren. Wir werden die Russen in Bachmut müde machen und uns dann auf andere Gebiete konzentrieren“, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak gegenüber La Stampa.

Aufnahme vom 2. März: der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak in Kiew © Ruslan Kaniuka/Imago

Ukraine-Krieg: Gibt es schon bald Kampfjet-Hilfe aus Norwegen?

Erstmeldung vom 11. März: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Norwegen als besonderen europäischen Verbündeten in Sachen Militärhilfe vor der Frühjahrsoffensive gegen Russlands Angriffskrieg gelobt. Norwegen setze ein Beispiel mit seiner Unterstützung des Kampfes von sieben Milliarden Dollar (6,58 Milliarden Euro) in den nächsten fünf Jahren, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend (10. März) in Kiew verbreiteten Videobotschaft nach einem Treffen mit Oslos Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram. Er sagte weiter, dass sich andere Länder an Norwegen ein Beispiel nehmen sollten.

Minister Gram sagte, dass Norwegen Achtung habe vor dem Verteidigungskampf der Ukraine sowie vor den Opfern. Norwegen werde das Land so lange unterstützen wie nötig. Dank Norwegen habe die Ukraine ihre Luftverteidigung, Artillerie und andere Bereiche ausgebaut, sagte Selenskyj. Es seien Schritte besprochen worden, um die Verteidigungsoffensive der Ukraine in diesem Frühjahr zu einem Erfolg zu machen.

Ein Kampfflugzeug der norwegischen Luftwaffe vom Typ Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon beim Start von der dänischen Luftwaffenbasis Karup. (Archivfoto) © Björn Trotzki/Imago

Ukraine-Krieg: Selenskyj lobt Norwegen – Leopard-Panzer für Kiew

So sei mit Norwegen auch die Möglichkeit einer Ausbildung für Piloten an westlichen Kampfjets besprochen worden, sagte Selenskyj. Die Ukraine fordert Kampfflugzeuge als dringende Voraussetzung, um Russland zu besiegen. Bisher gibt es aber keine Kampfjet-Zusage. Russland warnt vor einer solchen Lieferung, weil dies laut Moskau eine direkte Beteiligung der Nato-Staaten am Krieg bedeute.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Das skandinavische Nato-Land Norwegen wird der Ukraine acht Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Hinzu kommen bis zu vier Begleitfahrzeuge sowie Mittel für Munition und Ersatzteile. Deutschland etwa will 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die Ukraine liefern. Norwegen hatte Anfang Februar zudem bekannt gegeben, 54 neue Leopard-Panzer vom deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann zu beschaffen, mit der Option auf weitere 18. (nak/dpa)