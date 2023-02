Atom-Gefahr oder Weg zum Frieden: Was, wenn die Ukraine die Krim angreifen will?

Von: Foreign Policy

Teilen

Nach der Explosion eines Lastwagens in der Nähe von Kertsch am 8. Oktober 2022 steigt schwarzer Rauch aus einem Feuer auf der Brücke von Kertsch auf. Sie ist die einzige Landverbindung zwischen Russland und der annektierten Krim-Halbinsel. Russland versprach, die Täter zu finden, ohne die Ukraine sofort zu beschuldigen. © Uncredited/afp

Die Krim könnte ein Schlüsselpunkt des Ukraine-Krieges werden. Was, wenn die Ukraine sie zurückerobern will? Experte Michael Allen warnt vor einem „Nein“.

Für Wladimir Putin ist sie eine wichtige Beute im Ukraine-Krieg, für Kiew mehr als ein Symbol: Die Krim.

Der frühere US-Regierungsexperte Michael Allen warnt vor einem leichtfertigen Nein des Westens zu ukrainischen Vorstößen auf die Krim.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 30. Januar 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Das Schicksal der Krim, des von Russland abgetrennten ukrainischen Territoriums, könnte bald zu einem Streitpunkt zwischen der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten werden. Mit der Rückeroberung des südlichen Gebiets von Cherson im November nähert sich die Ukraine sowohl geografisch als auch von der Dynamik her strategisch immer mehr der Krim. Das stellt für die westlichen Entscheidungsträger ein Dilemma dar. Während die Ukraine noch Schlachten zu schlagen hat, wird sich der Westen möglicherweise bald entscheiden müssen, ob er einen bevorstehenden ukrainischen Angriff auf die Krim unterstützt oder darauf besteht, dass die Ukraine sich mit der Rückgabe nur der Gebiete begnügt, die Russland seit seiner Invasion im Februar 2022 erobert hat.

Für die Ukrainer liegt die Antwort auf der Hand. Die Krim, die 2014 unrechtmäßig von Russland annektiert wurde, gehört zur Ukraine. In der Option, dass Russland die Krim behält, sehen US-Strategen jedoch eine Möglichkeit, Wladimir Putin die Chance zu geben, sein Gesicht zu wahren und so einer Beendigung des Krieges zuzustimmen. Andere befürchten, dass damit ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wird und dass die Belohnung der russischen Aggression künftige Feindseligkeiten nur noch wahrscheinlicher macht.

Ukraine-Krieg: Was wollen die Menschen auf der Krim? USA sehen Atomschlag-Gefahr

Natürlich spielen auch die Wünsche der auf der Krim lebenden Menschen eine Rolle. Es ist jedoch schwierig, ihre Präferenzen genau zu erkennen. Ein Referendum aus dem Jahr 2014 zu diesem Thema wurde weithin als Scheinreferendum betrachtet, ähnlich wie die jüngsten Referenden in den von Russland kontrollierten Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja. Diese verzerrte öffentliche Meinung ist noch weniger verlässlich, wenn man bedenkt, dass Putin in der Folgezeit versucht hat, die Bevölkerung der Halbinsel durch Zwangsdeportationen, die Verfolgung einheimischer Tataren und die Inhaftierung politischer Aktivisten umzugestalten.

Die Regierung Biden, deren fortgesetzte militärische Unterstützung entscheidend dafür ist, dass die Ukraine diesen Krieg weiterführen kann, scheint gegen eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine zu sein. Noch im Dezember 2022 erklärte Außenminister Anthony Blinken, dass das Ziel der USA lediglich darin bestehe, der Ukraine die Mittel an die Hand zu geben, um „das Gebiet zurückzuerobern, das ihr seit dem 24. Februar entrissen wurde“, und nicht das, was Putin 2014 erobert hatte.

Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung sagte dem New Yorker, dass die Krim für Putin so russisch wie St. Petersburg sei, weil Russland zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte über sie geherrscht habe. Hinter verschlossenen Türen soll die Biden-Regierung den Kongress angeblich gewarnt haben, dass Putin bereit sein könnte, Atomwaffen einzusetzen, um dieses Gebiet zu behalten. Es gibt zwar keine Beschränkungen, die verhindern, dass US-Waffen auf der Krim eingesetzt werden, aber ein hochrangiger Verteidigungsbeamter sagte dem New Yorker, dass die Vereinigten Staaten den Ukrainern „dies auch nicht ermöglicht haben“.

Putin sieht Krim-Eroberung als wichtigste Errungenschaft

Putin betrachtet die Rückeroberung der Krim als seine wichtigste Errungenschaft und stellt damit sein Vermächtnis auf eine Stufe mit dem der angesehensten russischen Führer. Putin hat sich mit dem Zaren Peter dem Großen aus dem 18. Jahrhundert verglichen, dessen Krieg mit Schweden als historische Rückgewinnung russischer Gebiete gilt. Im Gegensatz dazu verurteilt er regelmäßig den sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow, der die Krim „wie einen Sack Kartoffeln“ an die Ukraine abtrat. Ihr Verlust wäre für Putin eine Demütigung, da er einen großen Teil seines Erbes darauf gesetzt hat, und es ist unwahrscheinlich, dass er sie selbst unter den schlimmsten Umständen zur Disposition stellt.

Mehrere Kommentatoren mit unterschiedlicher Autorität - von Henry Kissinger bis Elon Musk - haben eine „Land für Frieden“-Formel befürwortet, die es Russland erlauben würde, die Krim zu behalten oder zumindest die Lösung der Frage auf Nachkriegsverhandlungen zu verschieben. Die Krim-Frage sollte jedoch nicht unter dem engen Aspekt betrachtet werden, wie man Putin am besten besänftigen kann. Stattdessen sollte die Regierung Biden überlegen, welches Ergebnis am ehesten geeignet ist, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Es liegt zwar im nationalen Interesse der USA, dass der Krieg schnell beendet wird, doch sollte er nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit vorzeitig beendet werden.

Wenn es den Vereinigten Staaten ernst damit ist, den Frieden in der Region langfristig zu sichern, sollten sie die Ukraine bei ihren Bemühungen um die Rückgewinnung der Krim unterstützen.

Krim im Ukraine-Krieg: Russische Vorherrschaft hätte Nachteile

Betrachten wir die Nachteile einer russischen Krim: Würde man Putin erlauben, die Krim zu behalten, würde dies seine Initiative belohnen. Die Unterstützung der Ukraine bei der Rückeroberung des Gebiets sendet jedoch die klare Botschaft aus, dass gewaltsame Gebietserwerbungen angefochten werden, was andere Mächte in Zukunft von ähnlichen Abenteurern abhalten könnte.

Als serienmäßiger Aggressor wird Putin jegliche verfügbare Zeit und jeden Raum nutzen, um das russische Militär wieder aufzubauen und aufzurüsten, um schließlich die jüngsten Fortschritte der Ukraine rückgängig zu machen und später weiteren Schaden anzurichten. Die erfolgreiche Eroberung der Krim im Jahr 2014 gab ihm die Zuversicht, dass er auch den Rest der Ukraine erobern könnte. Wenn Putin die Krim behalten dürfte, hätte er eine strategische Plattform, um in der hybriden „Grauzone“ die Ukraine weiter zu bedrohen und möglicherweise in Zukunft wieder einzumarschieren. Wenn die Vereinigten Staaten sich diese Möglichkeit offen lassen, würden sie riskieren, dass die Ressourcen, Anstrengungen und Unterstützung, die sie der Ukraine zur Abwehr der jüngsten russischen Aggression zuteil kommen lassen haben, umsonst gewesen wären.

Die Schwarzmeerhäfen der Krim stellen nicht nur eine militärische Gefahr dar, sondern sind auch für den Seehandel und damit für den wirtschaftlichen Aufschwung der Ukraine von entscheidender Bedeutung. Sollte Russland die Krim behalten und ungehinderten Zugang zu diesen Häfen haben, würde es sie mit ziemlicher Sicherheit nutzen, um die wirtschaftliche Erholung der Ukraine nach dem Krieg zu behindern.

Krim als Hebel für Friedengespräche? Die USA sollten die Halbinsel nicht „vom Tisch nehmen“

Abgesehen von den Auswirkungen auf die strategischen Ziele des Westens ist die ukrainische Vision für die eigene Sicherheit an und für sich von Bedeutung. Die Ukrainer gewinnen, ihre Moral ist hoch, und Umfragen zeigen, dass ein überwältigender Prozentsatz der Bevölkerung die Krim wieder unter ukrainische Kontrolle bringen will. In diesem Krieg hat die Ukraine nicht nur die Last auf sich genommen, ihr eigenes Territorium und ihre Bevölkerung zu verteidigen, sondern auch ein künftiges russisches Abenteurertum in Europa zu verhindern, und sie hat in diesem Kampf bisher bis zu 100.000 Menschen verloren. Russische Soldaten haben ihr Land in Schutt und Asche gelegt und dabei Kriegsverbrechen und zahlreiche Gräueltaten begangen, die das Land noch jahrzehntelang verfolgen und seine Erholung behindern werden. Die Ukraine hat deutlich gemacht, dass sie um die Zukunft der Krim kämpfen will. Nach einem Jahr der Aufopferung hat sie sich das Recht verdient, es zu versuchen.

Russische Soldaten auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. © Konstantin Mihalchevskiy/dpa

Was die Friedensgespräche betrifft, so könnten die Dynamik der ukrainischen Schlachtfelder und die Aussicht auf die Rückeroberung der Krim echte Gespräche mit Russland beschleunigen. Eine häufig geäußerte Idee lautet, der Krim einen Sonderstatus zu geben, so dass sie weder zu Russland noch zur Ukraine gehört. Doch derzeit sind die Aussichten für solch diplomatische Kreativität gering. Trotz seiner bisherigen Misserfolge in diesem Krieg fühlt sich Putin noch nicht geschlagen und glaubt, dass er noch weitere Karten ausspielen kann. Russland hat Zehntausende neuer Wehrpflichtiger mobilisiert und setzt neue iranische Waffen an den Fronten ein. Die Ukraine ihrerseits verzeichnet Siege und ist nicht in der Stimmung für Kompromisse.

Aber wenn Russland glaubt, die Krim auf dem Schlachtfeld an die Ukraine verlieren zu können, könnte es für ernsthafte Friedensgespräche empfänglich sein. Aus diesem Grund darf die Regierung Biden die Krim zumindest nicht vom Tisch nehmen, indem sie die militärische Unterstützung der USA einschränkt.

Putins russische Aggression: Die Antwort muss anders aussehen als 2014

Es ist möglich, einige der unvermeidlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückeroberung der Krim durch die Ukraine abzumildern. Die NATO sollte ihre Abschreckung durch konventionelle Waffen weiter ausbauen und ihre Zusage, russische Militäreinrichtungen in der Ukraine anzugreifen, wenn Russland taktische Atomwaffen einsetzt, verdoppeln. Auch wenn Siege auf dem Schlachtfeld genutzt werden können, um Putin Zugeständnisse zur Beendigung des Krieges zu entlocken, sollte Russland für den Erfolg der Ukraine durch den Krieg nicht „ohnmächtig“ gemacht werden. Der Westen sollte bereit sein, einem Nachkriegsrussland eine Rolle zuzuweisen, sofern es die aufrichtige Bereitschaft zeigt, zu Frieden und Sicherheit in der Welt beizutragen.

Es stellt sich die Frage, warum die Vereinigten Staaten einen ukrainischen Angriff auf die Krim unterstützen sollten, wenn sie dies 2014 abgelehnt haben. Damals wurde die Ukraine auf dem falschen Fuß erwischt und war schlecht auf die russische Aggression vorbereitet. Die russischen Streitkräfte verfügten kaum über Ausbildung oder Waffen, und die berüchtigten „kleinen grünen Männchen“ konnten schnell eindringen und das Gebiet kampflos übernehmen. Heute ist die Ukraine jedoch klüger, besser vorbereitet und wird international unterstützt. Sie verfügt über eine gut bewaffnete, fähige Streitmacht, die sich in einem großen Krieg bewährt hat. Die Rückeroberung der Krim ist jetzt auf eine Weise möglich, die 2014 noch nicht möglich war.

Darüber hinaus entschied sich die internationale Gemeinschaft 2014 mit überwältigender Mehrheit für eine durch Sanktionen unterstützte Diplomatie, in der Hoffnung, Putins Ambitionen könnten dadurch eingedämmt werden. Heute, nach der zweiten russischen Invasion, sind Putins imperiale Absichten, die Ukraine in eine russische Einflusssphäre einzugliedern, offensichtlich. In einem Essay vom Juli 2021 schrieb Putin von der „historischen Einheit“ von Russen und Ukrainern und deutete an, dass sie ein Volk seien und dass die Ukraine keine Souveränität als unabhängiger Staat habe. Im Jahr 2014 hätte man annehmen können, dass Putins Absichten begrenzt sind. Aber das kann man heute nicht mehr sagen. Putins wahre Gefühle in Bezug auf die Ukraine sind nun deutlich geworden, und es ist unwahrscheinlich, dass die damit verbundenen Probleme mit diplomatischen oder wirtschaftlichen Mitteln gelöst werden können.

Die Regierung Biden beruft sich häufig auf die auf Regeln basierende internationale Ordnung als Grundprinzip des internationalen Systems. In Anerkennung der Souveränität der Nationen versprach US-Präsident Joe Biden im September 2022 vor den Vereinten Nationen, den Krieg in der Ukraine „zu gerechten Bedingungen zu beenden, zu Bedingungen, für die wir alle unterschrieben haben: dass man sich das Territorium einer Nation nicht mit Gewalt aneignen kann.“ Mit einer Nichtunterstützung der Ukraine bei der Rückeroberung der Krim würde Biden nicht nur dieses Versprechen brechen, es bestünde auch die Gefahr, dass die bisher hart erkämpften Erfolge als Voraussetzung für einen Frieden untergraben werden.

Von Michael Allen

Michael Allen war Sonderassistent des Präsidenten im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident George W. Bush, ehemaliger Leiter des Mehrheitsstabs im ständigen Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses und ist Geschäftsführer von Beacon Global Strategies in Washington, D.C. Twitter: @michaelallenJMA

Dieser Artikel war zuerst am 30. Januar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com