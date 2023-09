Russlands neue Schulbücher predigen Hass auf die Ukraine und den Westen

Von: Foreign Policy

Der Kreml hat die Indoktrination und Geschichtsfälschung auf ein neues Niveau gehoben. In Schulbüchern wird Hass gegen die Ukraine und den Westen verbreitet.

Als am Freitag für rund anderthalb Millionen Zehnt- und Elftklässler in ganz Russland und den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine das Schuljahr begann, erhielten sie neue Lehrbücher für den Geschichtsunterricht. Am bemerkenswertesten ist das neue russische Geschichtsbuch für die 11. Klasse, das auf Anweisung eines Kreml-Beraters in aller Eile verfasst wurde, um das zu rechtfertigen, was die russische Regierung als „besondere militärische Operation„ in der Ukraine bezeichnet. Zusammen mit den anderen neuen Schulbüchern stellt dieser Band den jüngsten Schritt in den jahrelangen Bemühungen des Kremls dar, die russische und sowjetische Vergangenheit zum Zwecke der historischen Schönfärberei und patriotischen Indoktrination umzuschreiben.

Das neue Lehrbuch mit dem Titel Geschichte Russlands: 1945 bis Anfang des 21. Jahrhunderts dient einem offensichtlichen Zweck: der nächsten Generation die Version des Kremls über seinen Krieg gegen die Ukraine einzuprägen, einschließlich Tausender junger Ukrainer in den noch von Russland besetzten Gebieten. Das Lehrbuch, das nach seiner Vorlage bei den russischen Bildungsbehörden Anfang letzten Monats im Internet veröffentlicht wurde, wird von westlichen Experten und im Exil lebenden russischen Journalisten als pauschale Fälschung allgemein anerkannter Tatsachen angeprangert - sogar vieler Tatsachen, die in Russland bereits anerkannt waren. Am Freitag prangerte Amnesty International das Buch als „eklatanten Versuch an, Schulkinder in Russland und den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten unrechtmäßig zu indoktrinieren“ und wies darauf hin, dass Lehrern in den besetzten Teilen der Ukraine „Gewalt, willkürliche Verhaftung und Misshandlung drohen“, wenn sie sich weigern, das Material zu unterrichten.

Wenn das letzte Kapitel des Buches, in dem Russlands brutaler Krieg verherrlicht wird, zu Recht Aufmerksamkeit erregt hat, so ist die Besessenheit des gesamten Buches von der Ukraine noch aufschlussreicher. Auf mehr als 400 Seiten wird die Ukraine häufiger erwähnt als jeder andere ehemalige sowjetische oder russische Besitz. Ihre angeblich zentrale Rolle in Russlands eigener Geschichte wird unmissverständlich hervorgehoben, während die ukrainische Unabhängigkeit und die Annäherung an Europa „undenkbar“ und „zivilisationszerstörend“ sind. Es ist bezeichnend, dass der Mitautor und Hauptverantwortliche des Buches, Wladimir Medinskij, kein Historiker ist, sondern ein ehemaliger Journalist und PR-Agent, der einst Russlands Kulturminister war.

Als Propagandist gehörte er der Kommission des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Bekämpfung von Versuchen der Geschichtsfälschung zum Nachteil der Interessen Russlands an - ein Gremium, das verschiedene Bemühungen in Gang gesetzt hat, die russische Geschichte umzuschreiben und das derzeitige Regime in ein besseres Licht zu rücken. (Der Historiker der russischen diplomatischen Akademie, Anatoli Torkunow, wird als zweiter Autor genannt, aber es ist unklar, inwieweit er bei der Ausarbeitung des Buches eine Rolle spielte).

Putins Lehrbücher sollen Hass auf Ukraine verbreiten. © IMAGO

Ganz in der Tradition der sowjetischen Verschwörungsparanoia baut das Buch auch eine Erzählung von der ständigen Perfidie des Westens und seiner Kollaborateure auf. Medinsky und sein Co-Autor lassen 77 Jahre sowjetischer und russischer Geschichte seit 1945 Revue passieren und stellen Moskau als von in- und ausländischen Feinden bedrängt dar, die ständig versuchen, seine Handlungen in ein schlechtes Licht zu rücken. Die berüchtigsten Perioden der sowjetischen Geschichte - Völkermorde, Massendeportationen, politische Gefängnisse, Massenhinrichtungen - werden kaum erwähnt. Wenn doch, dann werden sie immer von Kommentaren begleitet, die die Gräueltaten herunterspielen, die Täter beschönigen und die Schuld den Opfern oder dem Westen geben.

Anstatt die Geschichte zu beleuchten, löscht das neue Buch sie aus - und zwar nirgends so sehr wie in den Ausführungen über die Ukraine. Bei der Beschreibung der angeblich „historischen“ Zugehörigkeit der ukrainischen Halbinsel Krim zu Russland behauptet das Buch beispielsweise, dass ethnische Russen die „absolute Mehrheit“ der Krim-Bevölkerung ausmachen. Doch die Russen wurden erst durch eine Politik der Kolonisierung und ethnischen Säuberung zur dominierenden Ethnie auf der Krim - vor allem nach 1944, als der sowjetische Führer Joseph Stalin die Deportation der einheimischen Krimtataren anordnete, die er fälschlicherweise der kollektiven Kollaboration mit den Nazis beschuldigte.

Zehntausende tatarischer Frauen, Kinder und älterer Männer - Schätzungen gehen von bis zu 250.000 aus - wurden in Viehwaggons verladen und in den Steppen Zentralasiens ausgesetzt; viele kamen entweder auf der grausamen Reise oder am Zielort ums Leben, während tatarische Männer, die an der Front kämpften, demobilisiert und in Arbeitslagern inhaftiert wurden. Medinsky erwähnt die Deportationen nur am Rande und lässt bequemerweise die Tatsache außer Acht, dass auf die Deportation der Tataren ein massives Umsiedlungsprogramm folgte, in dessen Rahmen die geräumten Städte, Dörfer und landwirtschaftlichen Flächen der Krim an überwiegend russischstämmige Siedler übergeben wurden.

Obwohl die sowjetische Regierung diese ethnische Säuberung 1989 verspätet als „barbarische Aktionen des stalinistischen Regimes“ anerkannte, ist dieser Akt historischer Ehrlichkeit im heutigen Russland gründlich widerrufen worden. In Anlehnung an die stalinistische Propaganda wird in dem Lehrbuch zynisch behauptet, die sowjetischen Behörden hätten „maximale Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die [Deportierten] angemessen ernährt und untergebracht wurden“.

Bei der Beschreibung der sowjetischen Dissidentenbewegung in den 1960er und 1970er Jahren wird im Lehrbuch kurz die Zensur erwähnt, die die Kreativität in der Sowjetunion unterdrückte. Aber das ist Medinskys Stichwort, um die zensierten und verfolgten Künstler, Schriftsteller, Filmregisseure, Tänzer und Musiker dafür zu schelten, dass die westlichen Medien über ihre Notlage berichteten und sie auf der Suche nach „freier Meinungsäußerung“ emigrierten - ein Begriff, den er in Anführungszeichen setzt, damit niemand denkt, dass verfolgte Künstler einen legitimen Grund hatten, der Sowjetunion den Rücken zu kehren.

Auch wenn das Buch alles, was es behandelt, idealisiert und beschönigt, hegt es eine besondere Nostalgie für die vermeintlich goldene Breschnew-Ära, die zuvor als eine Zeit großer Stagnation und imperialer Übervorteilung bekannt war und den Weg für den Zusammenbruch der Sowjetunion ebnete. In dem Buch werden die industriellen und technologischen Fortschritte dieser Ära, der Aufstieg der Sowjetunion zur Supermacht und die für die einfachen Sowjetbürger beispiellose Stabilität und der relative Wohlstand gefeiert. Wenn in dem Lehrbuch eingeräumt wird, dass die anhaltende Knappheit und der Mangel an Konsumgütern die wachsenden Ansprüche der Bevölkerung nicht befriedigen konnten, wird vorhersehbarerweise dem Westen die Schuld gegeben: Ausländische Filme und Werbespots hätten ein falsches „Bild des westlichen Lebensstils“ verbreitet und bei den sowjetischen Massen unrealistische Erwartungen geweckt.

Es wird nicht überraschen, dass das Buch Putins Frustration über den Zusammenbruch des Sowjetimperiums kanalisiert. Die Entscheidung des sowjetischen Führers Michail Gorbatschow, die sowjetischen Truppen am Ende des Kalten Krieges aus den anderen sowjetischen Satellitenstaaten in Mittel- und Osteuropa abzuziehen, war „besonders schlecht durchdacht“, schreiben die Autoren. Sie stellen auch in Frage, dass es den Hardlinern, die 1991 den Putsch gegen Gorbatschow organisierten, nicht gelungen ist, pro-demokratische Demonstranten gewaltsam zu unterdrücken.

Während des gesamten Buches liegt der Schwerpunkt stets darauf, wie eine Aktion Russland aussehen lässt. Wann immer ein heikles Thema angesprochen wird, stellen die Autoren sicher, dass der Schüler weiß, dass nicht Russland oder die Sowjetunion etwas Schlechtes getan hat, sondern der heimtückische Westen, der Russland gezwungen hat, in irgendeiner Weise schlecht dazustehen. Ob es sich um den Bau der Berliner Mauer oder die Verfolgung von Sowjetbürgern durch ihre eigene Regierung handelt, der Fokus des Buches liegt immer darauf, wie es das Land aussehen lässt - und nie auf den einfachen, beobachtbaren, dokumentierten Fakten. Nichts in dieser Welt geschieht von allein, und hinter jeder Handlung steckt immer ein versteckter Plan.

Kreml versucht sich in ein positives Licht zu rücken: „Ein Land der Möglichkeiten“

Es ist kein Zufall, dass Medinsky seine Karriere als Spin-Doktor in den 1990er Jahren begann, und er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine Art der Geschichtsschreibung geht. Im Nachwort zu War: Myths of the USSR 1939-1945, einem der Bücher, die Medinsky geschrieben hat, um die sowjetische und russische Geschichte zu verherrlichen und negative Ansichten als westliche Verleumdung darzustellen, macht er seine Absicht als Schriftsteller deutlich: „Alles beginnt mit Interpretationen, nicht mit Fakten. Wenn du dein Mutterland, deine Nation liebst, dann wird die Geschichte, die du schreibst, immer positiv sein. Immer!“

Es sollte klar sein, dass russische Schüler weniger über Geschichte lernen, als vielmehr über die Kanalisierung historischer Missstände von Putin und seinen Propagandisten in der Hoffnung, dass sie die Ziele des Kremls zur Wiedererrichtung seines Imperiums unterstützen werden. Selbst nach den von Natur aus unzuverlässigen offiziellen Umfragen steht die russische Jugend der Invasion bestenfalls lauwarm gegenüber. Die Indoktrination junger Russen ist daher eine klare Priorität für den Kreml, zumal viele von ihnen für Russlands Ambitionen kämpfen und sterben sollen. Es bleibt abzuwarten, ob die plumpen Falschdarstellungen des Lehrbuchs die russischen Teenager täuschen können, von denen viele technisch versiert genug sind, um trotz der Bemühungen des Kremls, sie zu blockieren, alternative Informationsquellen zu suchen und zu finden.

In seinem unermüdlichen Bestreben, alles, was der Kreml tut, in ein positives Licht zu rücken, gelingt es dem Lehrbuch sogar, Russlands zunehmend trostlose Kriegswirtschaft und wirtschaftliche Isolation in einen Vorboten einer glänzenden Zukunft zu verwandeln. „Nach dem Abzug der ausländischen Unternehmen stehen euch viele Märkte offen“, sagen die Autoren ihren jungen Lesern. „Das ist eine fantastische Gelegenheit, eine Karriere in der Wirtschaft oder ein Start-up zu starten. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Das heutige Russland ist wirklich ein Land der Möglichkeiten.“

Vorausgesetzt natürlich, man wird nach dem Studium nicht wie Tausende von Gleichaltrigen in die russische Armee zwangsrekrutiert und in die Schützengräben geworfen, um die verkohlten Ruinen einer besetzten Stadt in einem fremden Land zu verteidigen - wo die Tatsache, dass man gehasst wird, niemandem außer der eigenen Nation angelastet werden kann.

Zum Autor Alexey Kovalev ist ein in Berlin lebender Enthüllungsjournalist. Twitter (X): @Alexey__Kovalev

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 3. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

