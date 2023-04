Russland „evakuiert“ besetzte Gebiete – schwere Verluste im Ukraine-Krieg

Von: Sandra Kathe

Teilen

Der ukrainische Generalstab berichtet von hohen Verlusten im Ukraine-Krieg. In Cherson „evakuieren“ russische Truppen Zivilpersonen und gehen auf Beutezug.

Russische Verluste: Täglich ist in den Berichten des ukrainischen Generalstabs die Rede von mehreren Hundert gefallenen Soldaten.

Täglich ist in den Berichten des ukrainischen Generalstabs die Rede von mehreren Hundert gefallenen Soldaten. Erwartete Gegenoffensive: Zum Schutz der Zivilbevölkerung „evakuieren“ russische Militärs besetzte Teile der Region Cherson.

Zum Schutz der Zivilbevölkerung „evakuieren“ russische Militärs besetzte Teile der Region Cherson. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Womöglich in Erwartung eines ukrainischen Gegenangriffs haben russische Truppen eine Evakuierungsaktion aus den besetzten Gebieten der Region Cherson begonnen, mit der offiziellen Begründung, Zivilpersonen vor „heftigen Kämpfen“ in der Region im Süden der Ukraine zu schützen. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf den Regionalpolitiker Oleksandr Samoylenko. Fachleute vermuten, dass die Evakuierung ein Anzeichen dafür sein könnte, dass sich die russischen Truppen weiter aus der Region zurückziehen könnten.

Wie die US-Zeitung berichtet, sei auch im Fall anderer durch die Ukraine befreiter Regionen eine Evakuierung vorausgegangen, etwa in den bereits befreiten Gebieten der Region Cherson. Dafür, dass nun auch östlich des Flusses Dnepr eine ähnliche Entwicklung bevorsteht, sprächen auch vermehrte Berichte über Waffenlieferungen an die Ukraine, die seit längerem eine geplante Frühjahrsoffensive ankündigt.

In der Region Cherson gibt es Hinweise, dass russische Truppen eine Gegenoffensive erwarten und sich zurückziehen. (Symbolfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Hunderte Soldaten gefallen

Zur gleichen Zeit gehen die erbitterten Kämpfe in anderen Regionen – etwa um die Stadt Bachmut – weiter. Der Generalstab der Ukraine meldet täglich mehrere Hundert gefallene Soldaten. Dazu verlieren die russischen Truppen täglich wichtige Ausrüstung, darunter Panzer, Kampfdrohnen und Artilleriesysteme.

Zeitgleich werden immer wieder Berichte laut, nach denen die hohen Verlustezahlen eine Folge leichtsinniger Taktik sein könnten. So berichtete etwa die Deutsche Presse-Agentur, dass Kommandeure der Wagner-Gruppe ihre Kämpfer „wie lebende Zielscheiben“ ins Schlachtfeld schicken würden. Am Wochenende wurde ein Vorfall bekannt, bei dem es zwischen russischen Soldaten und pro-russischen Wagner-Kämpfern nach einer Auseinandersetzung zu einem Schusswechsel mit Toten gekommen wäre.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten: bislang insgesamt etwa 187.080 (+660)

bislang insgesamt etwa 187.080 (+660) Panzer: 3683 (+8)

3683 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7139 (+8)

7139 (+8) Hubschrauber : 294 (+0)

: 294 (+0) Artilleriesysteme: 2849 (+12)

2849 (+12) Flugzeuge: 308 (+0)

308 (+0) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2413 (+11)

2413 (+11) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5753 (+23)

5753 (+23) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 24. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten gehen auf Beutezug

Was neben hohen Verlusten und den Evakuierungen für einen anstehenden Rückzug der russischen Besatzer in Cherson spräche, sind auch zahlreiche Berichte über Beutezüge, heißt es in der New York Times. Neben dem Lokalpolitiker Samoylenko, der sagte, die Russen „versuchen zu stehlen, so viel sie können“, warf auch die ukrainische Militärsprecherin Natalia Humeniuk den russischen Soldaten vor „Haushaltsgeräte, Industriegeräte, sogar Bankautomaten“ zu stehlen. „Sobald die Russen beginnen alles zu klauen, heißt das, dass sie nicht vorhaben zurückzukommen“, sagte Humeniuk der US-Zeitung. (saka mit dpa/AFP)