Russland in Angst vor Ukraine? Moskau bringt Bomber „sehr wahrscheinlich“ in Sicherheit – Probleme drohen

Von: Markus Hofstetter

Russland verlegt seine Bomber nach Angriffen der Ukraine tief in sein Territorium. Doch damit riskiert Putins Armee wohl neue Probleme. Der News-Ticker.

Kiew/Moskau - Russland fühlt sich im Ukraine-Krieg auf dem eigenen Territorium offenbar nicht mehr sicher. Das legt eine Reaktion auf Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Engels nahe, der tief im russischen Staatsgebiet liegt. Bei einem Angriff Anfang Dezember wurden mindestens drei Menschen getötet und mehrere Bomber beschädigt oder zerstört. Ende Dezember gab es einen weiteren Angriff auf den Stützpunkt.

„Am 27. Dezember 2022 berichtete Oleksij Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, dass Russland die schweren Langstreckenbomber Tu-95MS Bear und die mittleren Bomber Tu-22M3 Backfire in den Fernen Osten Russlands verlegt hat“, schreibt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht zum Ukraine-Krieg. Tatsächlich sei es „sehr wahrscheinlich“, dass Moskau mit einer allgemeinen Verlegung von Langstreckenbombern reagiert habe, hieß es.

Russland soll nach Angriffen auf den Stützpunkt Engels Tu-95-Bomber in den Fernen Osten verlegt haben (Archivfoto) © Russian Defence Ministry Press S

Angriffe im russischen Hinterland: Verlegung von Bomber in den Fernen Osten schwächt Luftwaffe

Am 5. und 26. Dezember 2022 sei der russische Luftwaffenstützpunkt Engels angegriffen und mehrere Flugzeuge beschädigt worden. Russland habe höchstwahrscheinlich auf die Vorfälle mit einer allgemeinen Verlagerung seiner Langstrecken-Kampfflugzeuge reagiert, insbesondere auf weiter von der Ukraine entfernte Flugplätze.

„Die russische Luftwaffe wird weiterhin in der Lage sein, Marschflugkörper aus der Luft auf die Ukraine abzufeuern, da diese eine Reichweite von 5000 Kilometern haben, zusätzlich zur Flugreichweite der Bomber“, heißt es weiter. Der Betrieb von verschiedenen Standorten aus bedeutet jedoch zusätzlichen Wartungsaufwand und werde die begrenzte Flugzeit dieser alternden Flugzeuge weiter verringern.

Kämpfe in der Region Donezk: Ukraine will 800 russische Soldaten getötet haben

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind am Mittwoch schätzungsweise mehr als 800 russische Soldaten getötet worden. Die meisten seien bei Kämpfen in der Region Donezk im Osten ums Leben gekommen, teilt das ukrainische Militär in seinem täglichen Bericht am Morgen mit. Ein Flugzeug, ein Hubschrauber und drei Panzer der russischen Streitkräfte seien zerstört worden.

Die russische Armee konzentriere sich auf eine Offensive im Bereich Bachmut, ihre Angriffe in den Bereichen Awdijiwka und Kupjansk seien erfolglos geblieben. Die Zahlen können jedoch nicht unabhängig verifiziert werden.