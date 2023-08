Ukraine wehrt russischen Luftangriff auf Kiew ab

Von: Stefan Krieger, Christian Stör

Russland greift die ukrainische Hauptstadt in der Nacht an. Die Ukraine wird Vormarsch im Süden laut Kommandeur beschleunigen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Unfall in der Ukraine: Drei ukrainische Piloten bei Zusammenstoß ihrer Kampfjets getötet

Front im Süden: Ukraine wird Vormarsch laut Kommandeur beschleunigen

im : Ukraine wird Vormarsch laut Kommandeur beschleunigen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 27. August, 6.30 Uhr: Die ukrainischen Luftabwehrsysteme haben nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew am frühen Sonntag (27. August) einen russischen Luftangriff auf die Stadt abgewehrt. Dies teilten die Behörden über Telegram mit. Nach Angaben von Anwohnern, mit denen die Nachrichtenagentur Reuters gesprochen hat, waren Explosionen in der Stadt zu hören. In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Fliegeralarm.

Ukrainische Soldaten nach einem Raketeneinschlag im Stadtzentrum von Kiew. (Archivbild 2022) © dpa

Ukraine verstärkt Angriffe auf die Krim mit „völlig moderner“ Rakete

Update vom 26. August, 22.00 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in dieser Woche eine „neue, völlig moderne“ Rakete eingesetzt. Bei dem Angriff war ein russisches Luftverteidigungssystem vom Typ S-400 auf der Krim zerstört worden. Die in der Ukraine hergestellte Rakete funktioniere „einwandfrei“, sagte Olexij Danilow, Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, im ukrainischen Radio.

Update vom 26. August, 20.20 Uhr: Die russischen Angriffe im Ukraine-Krieg dauern an. Bis 18 Uhr Ortszeit hat es laut ukrainischem Generalstab drei Raketen-, 34 Luftangriffe und 34 Angriffe mit Raketenwerfern auf ukrainische Stellungen und Ortschaften gegeben. Derweil laufe die ukrainische Offensivoperation in Richtung Melitopol weiter, die Armee verschanze sich „an den erreichten Linien“.

Update vom 26. August, 18.15 Uhr: Ein zweites Frachtschiff ist aus dem Hafen Odessa ausgelaufen. Die „Primus“ sei auf dem Weg nach Bulgarien, teilte der ukrainische Abgeordnete Olexij Hontscharenko auf Telegram mit. Er postete ein Bild, auf dem das Schiff beim Auslaufen zu sehen sein soll. Nach dem Ende des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland wurde im Schwarzen Meer ein „humanitärer Korridor“ eingerichtet, über den Schiffe die seit Kriegsbeginn in Häfen festsitzen die Ukraine trotz russischer Drohungen verlassen können. Vergangene Woche erreichte die „Joseph Schulte“ als erstes Schiff über den Korridor Istanbul.

Drei ukrainische Piloten bei Zusammenstoß ihrer Kampfjets getötet

Update vom 26. August, 16.45 Uhr: Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge sind in der Ukraine übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Piloten ums Leben gekommen. Im Gebiet Schytomyr seien zwei Trainingsflugzeuge des Typs L-39 in der Luft miteinander kollidiert, heißt es. Unter den Opfern ist demnach auf der unter seinem Pseudonym „Juice“ bekannte Pilot Andrij Pilschtschykow.

Update vom 26. August, 15.20 Uhr: Bei russischem Beschuss im Osten der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen getötet worden. Es habe auch einen Verletzten gegeben, als ein Cafe in dem Dorf Podoly getroffen worden sei, schreibt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, auf Telegram. Die russische Armee hat in den vergangenen Wochen versucht, an der Front in der Region Charkiw vorzurücken.

Ukraine wird Vormarsch im Süden laut Kommandeur beschleunigen

Update vom 26. August, 13.40 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte gehen einem Kommandeur zufolge davon aus, die schwierigste russische Verteidigungslinie im Süden des Landes durchbrochen zu haben. Daher könnten sie nun schneller vorrücken, sagte ein im Süden kämpfender Kommandeur mit dem Decknamen Kombat der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben die Hauptstraßen, die vermint waren, passiert. Wir kommen zu den Linien, an denen wir vorrücken können. Ich bin sicher, dass wir von hier aus schneller vorankommen werden“, sagte Kombat.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte erklärt, sie hätten die Nationalflagge in der Siedlung Robotyne in der südlichen Region Saporischschja, etwa zehn Kilometer südlich der Frontstadt Orichiw, gehisst. „Wir machen hier nicht halt“, hieß es. Das nächste Ziel sei die Hafenstadt Berdjansk. „Ich habe meinen Kämpfern sofort klargemacht: Unser Ziel ist nicht Robotyne, unser Ziel ist das Asowsche Meer.“ Robotyne liegt ungefähr 100 Kilometer vor Berdjansk und 85 Kilometer von der als strategisch wichtig angesehenen Stadt Melitopol. Beide werden von russischen Truppen kontrolliert.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf Region Belgorod

Update vom 26. August, 11.51 Uhr: Russischen Behörden melden einen weiteren Drohnenangriff. In der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod habe die russische Luftwaffe eine Drohne nahe dem Dorf Kupino abgeschossen, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Berichte über Verletzte oder Schäden gebe es nicht. Bei Beschuss eines anderen Dorfes, Urasowo, seien dagegen vier Menschen verletzt und Gebäude beschädigt worden.

Der Gouverneur macht die Ukraine für beide Angriffe verantwortlich. Die Regierung in Kiew äußert sich zunächst nicht. Sie nimmt in der Regel nicht Stellung zu Vorwürfen, russisches Territorium anzugreifen. Zuvor hatte es bereits Berichte über eine vereitelte Drohnenattacke auf die Region Moskau gegeben. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als eineinhalb Jahren mit Raketen-, Drohnen- und Artillerieangriffen.

Russische Verluste: Moskau verliert 640 Soldaten binnen 24 Stunden

Update vom 26. August, 10.52 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 26. August) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 640 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Soldaten: 260.270 (+640 zum Vortag)

260.270 (+640 zum Vortag) Panzer : 4390 (+12)

: 4390 (+12) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8,539 (+18)

: 8,539 (+18) Artilleriesysteme : 5379 (+18)

: 5379 (+18) Luftabwehrsysteme : 497 (+2)

: 497 (+2) Fahrzeuge und Tanklaster : 7823 (+33)

: 7823 (+33) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4,367 (+11)

: 4,367 (+11) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 26. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Update vom 26. August, 6.30 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Wie der Bürgermeister der Stadt, Sergej Sobjanin, in der Nacht auf Samstag im Online-Dienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr eine Drohne „im Anflug auf Moskau im Bezirk Istrinskij“. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz.

Es war die sechste Nacht in Folge, in der die Hauptstadtregion von Drohnen angegriffen wurde. Moskau wurde in der Anfangsphase des Konflikts in der Ukraine nur selten ins Visier genommen, doch in letzter Zeit haben die Angriffe zugenommen. In den vergangenen Tagen wurden sowohl die russische Hauptstadt als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Ukrainische Medien: Drohnenangriffe auf Krim

Erstmeldung: Kiew – Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim griffen der ukrainische Geheimdienst SBU und Kiews Streitkräfte laut ukrainischen Medien mit Drohnen militärische Stellungen an. Es gebe Dutzende Tote und Verletzte, berichtete die „Ukrajinska Prawda“ am Freitag (26. August) unter Berufung auf informierte Kreise beim SBU. Veröffentlicht wurde auch ein Foto von Rauchwolken. Demnach soll die 126. Brigade der russischen Schwarzmeerflotte im Dorf Perewalnoje unweit der Krim-Hauptstadt Simferopol angegriffen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Informationen dazu von russischer Seite gab es zunächst nicht.

Die Drohnen schlugen den Berichten zufolge unter Umgehung der russischen Flugabwehr auch in ein Munitionslager ein. Auch Militärtechnik sei schwer beschädigt worden, hieß es. Die russischen Besatzer seien auf die Spezialoperation des SBU und der ukrainischen Streitkräfte nicht vorbereitet gewesen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj mach Druck beim Thema F-16 Kampfjets

Die ukrainische Staatsführung drängt zur Eile, um die ihr zugesagten Kampfjets vom Typ F-16 möglichst bald gegen den Aggressor Russland einsetzen zu können. „Unser Ziel ist, uns an den Zeitpunkt anzunähern, da die F-16 uns helfen, die russischen Terroristen fernzuhalten. So schnell wie möglich“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend (25. August) auf der Plattform X, vormals Twitter. Neben den Niederlanden und Dänemark hat auch Norwegen F-16-Lieferungen an die Ukraine zugesagt.

Insgesamt geht es um Dutzende Flugzeuge. Der genaue Lieferzeitpunkt ist nicht klar. Mit den Kampfjets will die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive die Schlagkraft gegen die russischen Angriffe erhöhen und vor allem ihren Luftraum - gemeinsam mit den Flugabwehrsystemen – besser schützen als bisher. Russland hingegen droht damit, dass der Krieg durch den Einsatz der Kampfjets noch blutiger werde. (Mit Agenturmaterial)