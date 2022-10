Ukraine-Krieg: Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten

Von: Moritz Serif

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Russlands Präsident verhängt das Kriegsrecht in Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat in den von Russland annektierten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja das Kriegsrecht verhängt. Putin gab die Entscheidung am Mittwoch anlässlich einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Sicherheitsrats bekannt. Wie aus einem vom Kreml veröffentlichten Dekret hervorgeht, tritt der Beschluss ab Donnerstag in Kraft. (mse/afp)

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.