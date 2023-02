Ukraine-Krieg: Lage um Bachmut spitzt sich zu

Von: Stefan Krieger

Die Ukraine wehrt sich seit über einem Jahr gegen die russische Invasion. Russland leitet eine neue Offensive ein. Der News-Ticker.

Donbass: Verstärkte russische Angriffe

Verstärkte russische Angriffe Bachmut: Heftige Gefechte an allen Fronten

Heftige Gefechte an allen Fronten Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Die ukrainische Armee verteidigt Bachmut in einer Abnutzungsschlacht, um möglichst viele russische Truppen zu binden und ihnen Verluste zuzufügen. Allerdings greifen die Russen nicht nur von Osten an. Sie haben sich auch im Norden und Süden der Stadt vorgearbeitet, sodass es für die Ukrainer nur noch eine freie Straße für einen möglichen Rückzug gibt. Russland setzt in Bachmut neben regulären Soldaten vor allem die Söldnertruppe Wagner ein und setzt darauf, die Ukrainer zu zermürben. „Die feindliche Armee erhöht die Intensität ihrer Angriffsaktivitäten“, schrieb Vizeministerin Maljar auf Telegram. Trotz schwerer Verluste seien die Feinde in der Überzahl. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen.

Ukrainische Soldaten trainieren für Grabenkämpfe in der Region Dnipropetrowsk im Südosten der Ukraine. © imago

Ukraine-Krieg: Lage im Donbass kritisch

Der ukrainische Generalstab bestätigte verstärkte russische Angriffe auf die Frontstädte im Donbass. Im Lagebericht des Generalstabs vom Montagabend wurden neben Bachmut auch Angriffe auf Kupjansk, Liman, Awdijiwka und Wuhledar im Osten des Landes genannt. Die Attacken bei Awdijiwka, das dicht an Donezk liegt, und bei Wuhledar seien abgewehrt worden. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium von einer Verstärkung der Offensive im Raum Donezk mit Artillerie und Luftangriffen berichtet.

Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut „immer komplizierter“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten des Landes als „immer komplizierter“ beschrieben. „Der Feind zerstört alles, was helfen kann, unsere Positionen zu halten“, sagte er am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. Die ukrainischen Soldaten, welche Bachmut gegen die russischen Angreifer verteidigten, seien „wahre Helden“.

Russland versucht seit Monaten, Bachmut unter seine Kontrolle zu bringen. Bei den Kämpfen um die Stadt handelt es sich um die bisher am längsten andauernde Schlacht im Zuge des mehr als einjährigen russischen Angriffskriegs.

Analysten zufolge ist Bachmut von geringer strategischer Bedeutung - eine Einnahme hätte demnach für Moskau vor allem symbolischen Wert. Selenskyj hatte unlängst angekündigt, die ukrainische Armee werde so lange wie möglich versuchen, die Stadt zu halten. (Redaktion mit Agenturen)