Gegenoffensive der Ukraine: Kiew braucht Geld – Ampel debattiert über Panzer

Von: Franziska Schwarz

Die Ukraine macht sich Hoffnungen auf eine militärische Wende - dabei ist sie auch auf Hilfen aus dem Westen angewiesen. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Kiew/Berlin - Die Gegenoffensive der Ukraine bringt das Militär von Kremlchef Wladimir Putin in Bedrängnis, der Frontverlauf verschiebt sich. Für Beobachter ist klar, dass das auch ein Effekt der Waffenlieferungen aus dem Westen an Kiew ist. Macht Deutschland in der Frage genug? Die SPD stellt weiterhin Warnungen vor „Alleingängen“ in den Mittelpunkt.

Schwere Waffen an die Kiew? Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz uneins

Finanzminister Christian Lindner (FDP) plädierte für zusätzliche Unterstützung, ohne allerdings konkretes Kriegsgerät zu nennen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tat dies: die von der ukrainischen Regierung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj erbetenen deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und Schützenpanzer Marder sollten es ein. Auch Grünen-Chef Omid Nouripour fand in den ARD-Tagesthemen, „dass noch mehr möglich wäre“. Auf der Lieferliste Deutschlands stehen bisher:

der Flugabwehrpanzer Gepard

die Panzerhaubitze 2000

Mehrfachraketenwerfer

das Flugabwehrsystem Iris-T

Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzt indes auf auf Artillerie und Flugabwehr und pocht auf internationale Abstimmung. Der Frage nach der Lieferung von westlichen Kampfpanzern weicht er weiterhin aus..

Ukraine fehlt im Krieg Geld: Exporte sinken drastisch

Im Export-Land Ukraine (Getreide, Stahl und Eisen) sind seit Kriegsbeginn allerdings die Steuer- und Zolleinnahmen eingebrochen. Das Land hält sich nicht nur mit Unternehmensgewinnen und Milliardentransfers westlicher Finanzminister über Wasser - sondern auch mit den Ersparnissen ukrainischer Familien, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Jeden Monat fehlen im Haushalt aktuell gut fünf Milliarden Euro – rund die Hälfte aller Ausgaben, so der Bericht.

Seit der russischen Invasion in die Ukraine seien dort die Ausgaben für Armee, Polizei, Geheimdienst und Territorialverteidigung explodiert, die Nationalbank verkaufe als Behelf ihre Devisenreserven und erwerbe Kriegsanleihen. Laut dem Staatlichen Statistikdienst der Ukraine sind die Exporte des Landes im ersten Halbjahr 2022 um ein Viertel gesunken, berichtete der Kyiv Independent.

Aufnahme vom Hafen von Mariupol: das während der Kämpfe beschädigte Stahlwerk Asowstal © Uncredited/AP/dpa

Streit um Getreide-Deal: Neues Treffen von Putin und Erdogan

Dann ist da noch der Getreide-Deal zwischen der Ukraine und Russland. Die Export-Vereinbarung kam im Juli unter türkischer Vermittlung zustande. Vergangene Woche kritisierte Putin die Umsetzung aber als unzureichend - und drohte indirekt damit, sie wieder platzen zu lassen.

Bei dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im usbekischen Samarkand will Putin russischen Angaben zufolge neben dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan auch Xi Jinping, Staatschef von China, treffen. Die Signale aus dem Kreml für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind aktuell widersprüchlich. (frs mit dpa-Material)