„Herkulesaufgabe“: Was Melnyk seinem Nachfolger zum Umgang mit der „trägen deutschen Politelite“ rät

Von: Markus Hofstetter

Andrij Melnyk wurde als Botschafter in Deutschland abberufen. Seinem Nachfolger empfiehlt er eine Doppelstrategie. Der News-Ticker.

Berlin - Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk wird nach fast acht Amtsjahren am 14. Oktober Deutschland verlassen. „Am 15. Oktober muss ich bereits in Kyjiw (Kiew) sein, um - wie es aussieht - einen neuen Posten im Außenministerium einzunehmen“, sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Vorschlag von Außenminister Dmytro Kuleba soll Melnyk einer von mehreren Vizeaußenministern werden. Doch eine Entscheidung der Regierung steht noch aus.

Melnyk verlässt Deutschland: Abberufung wegen Äußerungen über umstrittenen ukrainischen Nationalisten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Kurz zuvor hatte der Diplomat mit Äußerungen Stepan Bandera für Kritik gesorgt. Historiker werfen dem umstrittenen ukrainischen Nationalisten Kollaboration mit den Nazis und eine Mitverantwortung für die Ermordung von Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg vor. Melnyk selbst hat den Vorwurf, mit seinen Äußerungen über Bandera den Holocaust zu verharmlosen, stets zurückgewiesen.

Sein Nachfolger in Berlin soll Olexij Makejew werden, der viele Jahre politischer Direktor im Außenministerium in Kiew war. Aber auch dafür gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Makejew soll in Berlin eintreffen, kurz nachdem Melnyk Deutschland verlassen hat.

Melnyk verlässt Deutschland: Ukrainischer Botschafter erwartet „Herkulesaufgabe“ für Nachfolger

Melnyk ist auch wegen seiner harten Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung umstritten. Trotzdem blickt er positiv auf seine Amtszeit zurück. Er hält seine oft undiplomatische Amtsführung, unter anderem hatte er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als eine „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet, auch im Rückblick für richtig.

Seinem Nachfolger empfiehlt Melnyk eine Doppelstrategie. „Er müsste schnellstmöglich als Diplomat akzeptiert werden, also nett und freundlich sein, um neue Sympathien für die Ukraine zu gewinnen, gerade angesichts der Kriegsmüdigkeit und dieser überzogenen Debatte über einen kalten Winter“, sagt Melnyk. Auf der anderen Seite könne er nicht umhin, auch unbequem und kantig zu sein und die „träge deutsche Politelite“ immer wieder herauszufordern. Es werde „eine Herkulesaufgabe für ihn sein, ohne jegliche Schonfrist seinen Pfad durch den Berliner Polit-Dschungel zu finden“.

Selenskyj warnt Russland: Keine Gerichtsverhandlung für ukrainische Kämpfer am Unabhängigkeitstag

Selenskyj hat Russland unterdessen davor gewarnt, Soldaten seines Landes anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages vor Gericht zu stellen. „Das wird die Grenze sein, ab der keine Verhandlungen mehr möglich sind“, so der ukrainische Präsident am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache.

Er verwies auf Medienberichte, wonach es zeitgleich mit dem Unabhängigkeitstag am Mittwoch eine öffentliche russische Gerichtsverhandlung für Kämpfer des Asow-Regiments geben könnte, die während der Belagerung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gefangen genommen worden waren.

Der ukrainische Präsident hatte zuvor bereits vor verstärkten russischen Angriffen rund um den Unabhängigkeitstag gewarnt. Am 24. August erinnert die Ukraine an ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren.

Inhaftierte US-Bürgerin Griner: Ex-Basketballstar Dennis Rodman will sich für Freilassung einsetzen

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman will sich persönlich in Russland für die Freilassung der inhaftierten Basketballerin Brittney Griner einsetzen. „Ich habe die Erlaubnis, nach Russland zu reisen, um dem Mädchen zu helfen“, sagte Rodman am Sonntag dem US-Sender NBC News. Er hoffe, in dieser Woche reisen zu können. Die 31-jährige Griner war Anfang August in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Sie hat gegen das Urteil bereits Berufung eingelegt.

Der 61-jährige Rodman ist bekannt für seine unorthodoxen Ausflüge in die internationale Politik. In den vergangenen Jahren baute er eine Freundschaft zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auf und reiste mehrfach in das international isolierte Land. Rodman äußerte sich in der Vergangenheit auch positiv über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. 2014 bezeichnete er Putin nach einer Begegnung in Moskau als „ziemlich cool“.