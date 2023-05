Schwere Verluste für Russland: Patriot-System wieder einsatzbereit

Von: Stefan Krieger, Fabian Müller

Im Krieg in der Ukraine steht nach wie vor der Kampf um Bachmut im Fokus. Erneut gibt es Explosionen in Kiew. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Das in der Ukraine beschädigte Patriot-Flugabwehrsystem ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wieder komplett funktionsfähig. „Was ich bestätigen kann, ist, dass ein Patriot-System beschädigt wurde, aber dass es nun repariert wurde und wieder voll einsatzfähig ist“, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag in Washington.

Nach der Darstellung Russlands war die Batterie zur Verteidigung der Hauptstadt Kiew vom russischen Militär beinahe komplett zerstört worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte am Mittwoch unter Berufung auf „zuverlässig bestätigte Daten“ erneut behauptet, bei einem Angriff am 16. Mai mit einer Hyperschallrakete vom Typ „Kinschal“ (Dolch) seien neben dem Radar-Leitsystem der Batterie auch fünf Abschussrampen zerstört worden.

Ukrainische Soldaten in der Nähe von Bachmut. © LIBKOS/dpa

Ukraine-Krieg: Ukraine rückt bei Bachmut weiter vor

Update vom 18. Mai, 20.10 Uhr: Durchbruch nahe Bachmut? Das ukrainische Militär stößt nach eigener Darstellung weiter vor. „In einigen Gebieten sind unsere Truppen um bis zu einem Kilometer vorgerückt“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Donnerstagabend auf Telegram. Um seine Positionen zu festigen, habe das russische Militär inzwischen die meisten seiner Reserven nach Bachmut verlegt.

Die russischen Gegenangriffe zur Rückeroberung verlorener Stellungen vor allem im Süden von Bachmut seien abgeschlagen worden. „Die Verteidigung von Bachmut und seinen Vorstädten erfüllt ihre militärischen Ziele“, kommentierte Maljar und deutete weitere Operationen der ukrainischen Streitkräfte an. „Wir gewinnen derzeit Zeit für bestimmte geplante Aktionen.“

Update vom 18. Mai, 18.47 Uhr: In der Region Belgorod im Südwesten Russlands sind nach Berichten der regionalen Verwaltung mindestens zwei Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss getötet worden. Eine weitere Person sei bei dem Angriff auf das Dorf Nischneje Beresowo unweit der Grenze zur Ukraine schwer verletzt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. In der Region hat es in den vergangenen Monaten mehrmals Berichte über ukrainische Angriffe über die Grenze hinweg gegeben.

Update vom 18. Mai, 16.40 Uhr: Einen Tag nach der erneuten Verlängerung des Getreide-Abkommens mit der Ukraine um 60 Tage meldet Russland Nachbesserungsbedarf an. In den kommenden zwei Monaten seien Fortschritte nötig, sagt Regierungssprecher Dmitri Peskow mit Blick auf Einschränkungen russischer Agrarexporte. „Ein gewisser Teil des Weges ist bereits zurückgelegt worden“, erklärt er und betont, es seien noch Fragen offen. „Wir werden versuchen, dieses Problem innerhalb dieser 60 Tage endgültig zu lösen.“

Update vom 18. Mai, 13.25 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gerät in Russland weiter unter Druck. Die sogenannten Silowiki, mächtige Vertreter des Militärs und der Geheimdienste in Russland, üben laut einem Bericht von Sky News Druck auf Prigoschins Partner aus. Sie fordern die Partner des Wagner-Chefs offenbar dazu auf, die Zusammenarbeit zu beenden.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schreibt in einem aktuellen Beitrag, dass Prigoschin unter anderem den Kontakt zum Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, verliert. Außerdem hatte der Wagner-Chef wohl einen „Streit mit dem ersten stellvertretenden Stabschef der russischen Präsidialverwaltung, Sergei Kirijenko“, der bislang Prigoschin gestützt hatte. Laut ISW versuchen die Silowiki, Prigoschin klarzumachen, dass er „seine politischen Ambitionen in Russland aufgeben muss“, bislang allerdings noch ohne großen Erfolg. Der Wagner-Chef lasse sich nicht abschrecken und wolle es mit den „Bürokraten“ aufnehmen, hieß es.

Ukraine-Krieg: Zug auf der Krim entgleist - Berichte über Explosion

Update vom 18. Mai, 11.04 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist am Donnerstagmorgen nach Angaben der Bahn „durch die Einmischung Außenstehender“ ein Güterzug entgleist. „Verletzte gibt es nicht. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht“, hieß es auf dem Telegram-Kanal der Krim-Eisenbahn. Nach Angaben des Moskauer Statthalters auf der Halbinsel, Sergej Aksjonow, kippten mehrere mit Getreide beladene Waggons um. Die Sicherheitsdienste ermittelten dazu.

Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen über eine Explosion, die dem Entgleisen vorangegangen sei. Der Vorfall ereignete sich wenige Kilometer südwestlich von Simferopol nahe der Ortschaft Tschistenke. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde stillgelegt. Ein geplanter Fernverkehrszug von der Hafenstadt Sewastopol nach St. Petersburg soll erst in Simferopol starten. Die Passagiere sollten mit Schienenersatzverkehr zur Inselhauptstadt gebracht werden. Die Krim gilt als wichtige Versorgungsroute für die russischen Besatzungstruppen in den südukrainischen Gebieten Cherson und Saporischschja. Der Nachschub mit Proviant, Waffen und Munition erfolgt meist per Eisenbahn. Anschläge auf die Bahn könnten daher vor allem der Vorbereitung der ukrainischen Gegenoffensive in eben jenen Regionen dienen.

Raketenangriffe Russlands: Ein Toter und zwei Verletzte in Odessa

Update vom 18. Mai, 9.20 Uhr: Russland hat die Ukraine erneut mit Raketenangriffen ins Visier genommen. Dabei wurde in Odessa, einer Hafenstadt im Süden des Landes, eine Person getötet und zwei weitere verwundet. „Die meisten der Raketen des Feindes wurden von unseren Luftverteidigungskräften über dem Meer abgeschossen“, erklärte Sergei Bratschuk, Sprecher der lokalen Militäradministration, laut dem britischen Sender Sky News. „Leider wurde ein industrielles Objekt getroffen, eine Person wurde getötet, zwei wurden verwundet“, so der Sprecher.

Krieg in der Ukraine: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen zu russischen Verlusten

Update vom 18. Mai, 8.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden in den Gefechten etwa 510 russische Soldaten binnen eines Tages getötet oder verletzt. Die bisherigen Verluste der russischen Truppen seit Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar des Vorjahres werden in Kiew auf nunmehr über 200.000 geschätzt. Tatsächliche Zahlen über Truppenstärken oder Verluste werden von beiden Konfliktparteien nicht veröffentlicht. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten : 201.100 (+510)

: 201.100 (+510) Panzer: 3773 (+2)

3773 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7373 (+8)

7373 (+8) Artilleriesysteme: 3198 (+32)

3198 (+32) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2759 (+11)

2759 (+11) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6073 (+6)

6073 (+6) Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 18. Mai 2023

Ukraine-Krieg: Russland attackiert die Ukraine mit Raketen

Update vom 18. Mai, 7.18 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes hat es am Donnerstagmorgen nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Explosionen gegeben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in Schutzräumen zu bleiben. Herabfallende Trümmerteile gebe es im Kiewer Bezirk Darnyzkyj, Angaben über Opfer und Schäden würden überprüft, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, im Messengerdienst Telegram. Die Luftabwehr „funktioniert“, ergänzte er.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geriet durch herabfallende Trümmer ein Unternehmen im Bezirk Darnyzkyj in Brand. Im Bezirk Desnjansky sei eine Explosion zu hören gewesen. „Der Angriff auf die Hauptstadt dauert an. Verlasst während des Luftalarms nicht die Schutzräume“, forderte er auf Telegram.

Nach Angaben der Armee gab es zudem Angriffe mit „Marschflugkörpern“ in der Region Winnyzja im Landesinneren. Örtliche Medien berichteten über Explosionen in Chmelnyzkyj etwa hundert Kilometer weiter westlich .Nach Angaben der Armee herrschte landesweit Luftalarm.

Ukraine-Krieg: USA räumen Schaden an Patriot ein

Update vom 17. Mai, 21.51 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat nach einem russischen Raketenangriff in der Nähe von Kiew am Dienstagmorgen Schäden an einem Patriot-Luftabwehrsystem eingeräumt. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN. Dem Bericht zufolge sei der Schaden allerdings lediglich „gering“, das System sei nach wie vor einsatzbereit.

Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe hatte zuvor erklärt, dass das Patriot-System durch die Kinschal-Rakete nicht zerstört werden konnte. Das liege unter anderem daran, dass das System aus mehreren Komponenten bestehe, die in einiger Entfernung voneinander aufgestellt werden. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ergänzte der Sprecher, alles sei „in Ordnung“, das Patriot-System befinde sich weiterhin in Betrieb.

Krieg in der Ukraine: Tote und Verletzte auf beiden Seiten

Update vom 17. Mai, 20.02 Uhr: Im Osten der Ukraine sind fünf Menschen im russisch kontrollierten Donbass durch Beschuss durch ukrainische Streitkräfte verstorben. Bei den Angriffen in der Region Donezk seien weitere 23 Menschen verletzt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden.

Update vom 17. Mai, 18.36 Uhr: Drei Menschen sind nach russischen Angriffen auf das Dorf Seleniwka in der Nähe der Stadt Cherson ums Leben gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft des Oblast Cherson mit. Zu den Getöteten gehörte ein fünfjähriger Junge und zwei Männer; ein Mann und ein Kind wurden schwer verletzt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee rückt in Bachmut vor

Update vom 17. Mai, 17.25 Uhr: In der umkämpften Stadt Bachmut ist die ukrainische Armee offenbar rund 500 Meter vorgerückt. Das berichtet das Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. In den vergangenen Stunden soll das russische Militär laut dem ukrainischen Militärsprecher Serhii Cherevatyi „unsere Stellungen 456 Mal beschossen“ haben. Das zeige, „dass sie leider keinen Munitionsmangel haben“.

„Insgesamt fanden an der Front 25 Gefechte und 12 Luftangriffe statt“, sagte Cherevatyi weiter. 107 russische Soldaten seien getötet worden, weitere 153 Kämpfer sollen verletzt worden sein. Das russische Militär erkenne, „dass wir allmählich die Initiative ergreifen.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Erdogan im Ukraine-Krieg: Abkommen zu Getreideexport um zwei Monate verlängert

Update vom 17. Mai, 16.10 Uhr: Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Es gelte für weitere zwei Monate, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Ukraine-News: China fordert Botschaften zur Entfernung politischer Zeichen auf

Update vom 17. Mai, 14.35 Uhr: Behörden in China haben mehrere westliche Botschaften aufgefordert, politische Zeichen wie ukrainische Flaggen von ihren Außenwänden zu entfernen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen. Die betroffenen Auslandsvertretungen wollen laut dem Bericht der Aufforderung allerdings nicht nachkommen.

Peking mit Regierungschef Xi Jinping erklärte zu den ursprünglich von der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo veröffentlichten Berichten, ausländische Botschaften hätten „die Verpflichtung, chinesische Gesetze und Vorschriften zu respektieren“. Außenamtssprecher Wang Wenbin verwies zudem unter anderem auf die „Wiener Konvention“ über diplomatische Beziehungen. Ihr zufolge haben Gesandte die Pflicht, sich nicht in die inneren Angelegenheiten ihrer Gastländer einzumischen. Sie verbietet jedoch nicht ausdrücklich das Anbringen von politischen Zeichen an den Außenwänden von Botschaften.

News zu Waffen im Ukraine-Krieg: Scholz sieht Deutschland bei Kampfjets nicht unter Zugzwang

Update vom 17. Mai, 12.50 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der Diskussion um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine Deutschland nicht unter Zugzwang. „Im Hinblick auf uns sind keine Anforderungen da“, sagte Scholz am Mittwoch nach dem Gipfeltreffen des Europarats in Reykjavik. Auf die Frage, ob Deutschland sich an einer geplanten internationalen „Kampfjet-Koalition“ beteiligen werde, sagte der Bundeskanzler: „Die Frage ist nicht so aktuell, wie sie gestellt wird.“

Scholz sagte, Deutschland konzentriere sich wie gehabt auf Panzer, Munition, die Etablierung „eines funktionierenden Systems für die Reparatur“ und die Luftabwehr. Diese Dinge seien „sehr relevant“ für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine.

News zum Ukraine-Krieg: Abschuss von Kinschal-Raketen „peinlich“ für Moskau

Update vom 17. Mai, 9.00 Uhr: Die jüngsten ukrainischen Erfolge gegen russische Raketenangriffe sind nach Einschätzung britischer Geheimdienste für Russland ein herber Rückschlag. Die Ukraine habe mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal (Nato-Code: Killjoy) abgeschossen, mit denen Russland die Flugabwehr des angegriffenen Landes ins Visier genommen habe, teilte das Verteidigungsministerium in London nun mit.

„Die offensichtliche Verwundbarkeit der Killjoy ist für Russland wahrscheinlich sowohl überraschend als peinlich: Der russische Präsident Wladimir Putin hat das System als unbesiegbar gepriesen.“ Dass zudem an einem einzigen Tag zwei russische Kampfjets und zwei Hubschrauber über dem westrussischen Gebiet Brjansk abgeschossen wurden, sei besorgniserregend für die russische Luftwaffe, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Patriot-System durch Russland wohl nur beschädigt

Update vom 17. Mai, 8.40 Uhr: Ein US-amerikanisches Patriot-Raketenabwehrsystem, das von der Ukraine eingesetzt wird, wurde wahrscheinlich durch einen russischen Angriff nur beschädigt und nicht zerstört, wie von russischer Seite gemeldet. Dies sagten zwei US-Beamte am Dienstag (16. Mai) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Reuters teilte weiter mit, Washington und Kiew sprächen bereits über den besten Weg, das System zu reparieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe es nicht so aus, als müsse das System aus der Ukraine abgezogen werden.

Ukraine-Krieg: Rund 400.000 Russen in der Ukraine im Einsatz

Update vom 17. Mai, 7.10 Uhr: In der Ukraine sind nach Schätzungen des ukrainischen Militärgeheimdienstes gegenwärtig rund 400.000 Russen im Einsatz. Die rein militärische Komponente bestehe aus rund 370.000 Soldaten, sagte Geheimdienstchef Kyrylo Budanow im Staatsfernsehen in Kiew. Dazu kämen noch etwa 20.000 Angehörige der „Russischen Garde“, einer paramilitärischen Eliteeinheit der Russischen Föderation. Private Gruppierungen stellten weitere knapp 7000 Kämpfer. Zu Letzteren gehört etwa die Söldnertruppe Wagner unter ihrem Anführer Jewgenij Prigoschin.

Ukraine-Krieg: Prigoschin provoziert mit Video

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat am Dienstag (16. Mai) den Tod eines freiwilligen Kämpfers aus den USA bekannt gegeben, der im Osten der Ukraine auf Seiten Kiews gekämpft habe. In einem von russischen Militärbloggern verbreiteten Video präsentierte Prigoschin den Leichnam eines Soldaten inmitten von Trümmern, bei dem es sich um einen US-Bürger handeln soll.

In dem kurzen Video ist Prigoschin dabei zu sehen, wie er mit seinen Männern nachts unterwegs ist, während dumpfe Explosionen zu hören sind. Wann und wo die Bilder entstanden, bleibt unklar. Dann ist Prigoschin neben einem Soldaten mit nacktem Oberkörper und einer Wunde im Bauch zu sehen. In feierlichem und ironischem Ton sagt er: „Er ist zu unserem Treffen gekommen. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika.“ Zudem zeigt er auf mutmaßlich persönliche Dokumente des Soldaten, ohne dessen Namen zu nennen.

„Wir werden ihn in die USA zurückschicken. Wir werden ihn in einen Sarg (mit) amerikanischer Flagge legen. Mit Respekt, weil er nicht in Großvaters Bett gestorben ist, sondern im Krieg“, sagte der Geschäftsmann, dessen paramilitärische Wagner-Gruppe in der umkämpften Stadt Bachmut an vorderster Front für Russland kämpft.

Die Angaben Prigoschins waren zunächst nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen.

Ukraine-News: London und Den Haag wollen „Koalition“ für Kampfjet-Lieferung

Großbritannien und die Niederlande wollen eine „internationale Koalition“ schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte verständigten sich am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in Island darauf, wie ein britischer Regierungssprecher am Dienstagabend mitteilte. Der Europarat richtete zudem ein Schadensregister zur Dokumentation russischer Verbrechen und Zerstörungen in der Ukraine ein.

Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden, teilte Downing Street in London mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Ankündigung in seiner abendlichen Videobotschaft: „Ein guter Start für die Koalition“, sagte er. „Danke Euch allen.“ (mit Agenturmaterial)