Umkämpfter Donbass: Nach angeblichem Befehl - keine neuen russischen Angriffe? „Extrem niedrige Moral“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine stehen auf breiter Front in Bedrängnis. In der Region Donezk sollen sie angeblich alle Angriffe einstellen. Der News-Ticker zu den militärischen Kämpfen.

Umkämpfter Donbass : Nach ukrainischer Gegenoffensive - keine neuen russischen Angriffe?

: Nach ukrainischer Gegenoffensive - keine neuen russischen Angriffe? Erobert ukrainische Armee Großstadt Cherson zurück?: Besatzer rufen offenbar zur Evakuierung auf.

Großstadt zurück?: Besatzer rufen offenbar zur Evakuierung auf. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München/Donezk/Kiew - Die schweren Kämpfe im Ukraine-Krieg gehen ungeachtet aller diplomatischer Scharmützel im Hintergrund weiter. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) und das AEI‘s Critical Threats Project vermerkten am Donnerstag (13. Oktober) laut Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) schwere Kämpfe östlich von Isjum an der Grenze zwischen den Regionen Charkiw, Donezk und Luhansk.

Offenbar versucht die ukrainische Armee in Richtung der Zwillingsstädte Lyssytschansk und Sjewjerodonezk am Ufer des Siwerskyj Donez vorzustoßen, die sie noch im Sommer unter schweren Verlusten räumen musste. Nach der Befreiung der Region Charkiw ist die Oblast Luhansk wohl das Ziel der Verteidiger.

Umkämpfter Donbass: Nach ukrainischer Gegenoffensive - keine neuen russischen Angriffe?

So werden laut F.A.Z. auch in der Gegend um das strategisch wichtige Bachmut einmal mehr schwere Gefechte gemeldet. Mit weiteren militärischen Erfolgen für Kiew? Laut dem ukrainischen Generalstab haben die russischen Invasionstruppen und Separatisten in der Region Donezk den Befehl erhalten, mögliche Gegenschläge an „einigen Frontlinien einzustellen“.

Erfolgreiche Gegenoffensive: die ukrainische Armee im Donbass. (Archivfoto) © Leo Correa/AP/dpa

Erobert ukrainische Armee Großstadt Cherson zurück? Besatzer rufen offenbar zur Evakuierung auf

Als Gründe für diesen angeblichen Befehl werden laut dem ukrainischen Medienprojekt The Kyiv Independent „die extrem niedrige Moral und der psychologische Zustand der (russischen) Rekruten, zahlreiche Fälle von Desertation und die Weigerung“ genannt, „Kampfbefehlen Folge zu leisten“. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen, wie so oft im Russland-Ukraine-Krieg, jedoch nicht.

Laut der Denkfabrik ISW gibt es indes ebenfalls schwere Kämpfe vor der Großstadt Cherson, die vor Kriegsausbruch rund 290.000 Einwohner hatte. Was offenbar nicht ohne Folgen bleibt: So hat die von Russland eingesetzte Verwaltung in der südukrainischen Region Cherson von Moskau die Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet erbeten.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte rücken offenbar auf Cherson vor

„Wir haben vorgeschlagen, dass alle Einwohner der Region Cherson, die sich vor (ukrainischen) Angriffen in Sicherheit bringen wollen, sich in andere (russische) Regionen begeben können“, erklärte Verwaltungschef Wladimir Saldo an diesem Donnerstag laut Nachrichtenagentur AFP im Onlinedienst Telegram. „Nehmen Sie Ihre Kinder mit und gehen Sie“, rief er die Einwohner auf. Das Ende September von Russland annektierte Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist seit einigen Wochen das Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen der militärischen Kämpfe im Russland-Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)