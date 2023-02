Ukraine-Krieg: Russland meldet Angriffe auf der Krim

Von: Niklas Kirk, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Russland startet Angriffe auf mehrere ukrainische Städte. Die Ukraine greift offenbar die Krim mit Drohnen an. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Diskussion um Regionen : Gebietsaufgabe für die Ukraine „unverhandelbar“

: Gebietsaufgabe für die Ukraine „unverhandelbar“ Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen stammen teils von den Kriegsparteien. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 14.38 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den westlichen Staaten für die Waffenhilfe zur Abwehr des russischen Angriffskrieges gegen sein Land gedankt. „Es gibt keine Alternative zu unserem Sieg, und es darf auch keine Alternative zu unserer Entschlossenheit geben“, sagte Selenskyj in einer Videoschalte zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Er verglich sein Land mit dem biblischen David, der sich gegen einen russischen Goliath wehren müsse. „Goliath hat schon angefangen, zu verlieren. Goliath wird auf jeden Fall dieses Jahr fallen“, sagte er.

Weiter hatte Selenskyj den Westen zu einer höheren Geschwindigkeit bei der Lieferung von Waffen und der Unterstützung seines Landes aufgefordert. Putin dürfe keine Chance haben, sagte Selenskyj. Der russische Präsident könne immer noch viele Leben zerstören – „deswegen brauchen wir Geschwindigkeit“, erklärte das ukrainische Staatsoberhaupt. „Denn davon hängt unser Leben ab.“

Ukraine-Krieg: Russland beschießt Region Cherson – mehrere Verletzte und Tote

+++ 13.30 Uhr: Bei russischem Beschuss in der Region Cherson wurden der regionalen Militärverwaltung zufolge drei Menschen getötet und sieben verletzt. Russland hätte die Oblast Cherson in den letzten 24 Stunden 76 Mal angegriffen, so die regionale Militärverwaltung. „Sie feuerten mit MLRS, Mörsern, Artillerie, Panzern und UAVs“, hieß es weiter. Weiter hätte die russische Armee den Handelshafen der Stadt Cherson sowie mehrere Wohngebäude betroffen.

Ukraine-Krieg: Kiew greift offenbar die Krim an

+++ 11.40 Uhr: Die Krim könnte wegen des geschwächten russischen Militärs erneut ins Visier der ukrainischen Streitkräfte geraten. So kam es Berichten zufolge am Donnerstagmorgen zu einem Drohnenangriff auf die Krim-Hafenstadt Sewastopol, wie der pro-russische Gouverneur Michail Raswoschajew auf Telegram mitteilte. Ausdrücklich verantwortlich machte er die Ukraine allerdings nicht.

Er schrieb, dass zwei unbemannte Luftfahrzeuge „über dem Meer abgeschossen“ wurden und dass „unsere Verteidigungskräfte den Angriff weiterhin abwehren“. Er fügte hinzu, dass „mehrere“ weitere Drohnen abgeschossen worden seien. Abgesehen von Straßensperrungen und einer vorübergehenden Unterbrechung des Fährbetriebs sei „alles ruhig in der Stadt“, sagte er.

Der Telegram-Kanal Crimean Wind berichtete, dass „gegen 5 Uhr morgens mehrere Explosionen über den Gebieten zu hören waren, in denen sich russische Militäreinheiten befinden“. Die stärkste Explosion soll sich um etwa 6.15 Uhr ereignet haben.

Ukrainische Soldaten bedienen eine Drohne. (Archivfoto) © Madeleine Kelly/Imago

Ukraine-Krieg: Russland greift Bachmut an – mehrere Zivilpersonen getötet

+++ 10.30 Uhr: In der Region Donezk wurden durch russische Angriffe offenbar mehrere Menschen getötet oder verletzt. Dies berichtet der Militärverwaltungsleiter der Region, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram. Die russische Armee hätte in Bachmut „fünf Einwohner getötet, zehn weitere Menschen in der Oblast wurden verletzt“, schrieb Kyrylenko.

Am gestrigen Donnerstag rief die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk die letzten rund 6000 Einwohnerinnen und Einwohner von Bachmut dazu auf, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Am Donnerstag beschoss Russland zudem unter anderem auch die Städte Mariupol und Wolnowacha. Kyrylenko zufolge ist es derzeit jedoch unmöglich, genaue Opferzahlen zu nennen.

Ukraine-Krieg: Territoriale Integrität für Kuleba „unverhandelbar“

+++ 7.05 Uhr: Vor der Münchner Sicherheitskonferenz hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba deutlich gemacht, dass er derzeit keine Chance für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges sieht. „Ich mag jeden, der Frieden durch diplomatische Initiativen erreichen will“, sagte Kuleba den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“ (Freitagsausgaben). „Aber wie kann eine solche Initiative funktionieren? Sollte der Preis für den Frieden darin bestehen, dass Russland in den besetzten Gebieten bleibt?“

Kuleba sagte, wenn der Kreml die Erfahrung mache, dass er Territorien militärisch erobern könne, habe er keinen Anreiz, den Krieg zu beenden. „Er würde vielleicht eine Pause machen und in etwa einem Jahr einen weiteren Krieg anzetteln“, warnte der ukrainische Außenminister, der an der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird.

„Am Anfang jeglicher Gespräche mit Russland kann nur stehen: Die territoriale Integrität der Ukraine muss vollständig wiederhergestellt werden“, sagte Kuleba in dem Interview. Dies sei „unverhandelbar“. Der Minister fügte hinzu: „Wir haben eine bittere Lektion gelernt: Wenn man Russland den kleinen Finger gibt, nimmt es die ganze Hand.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj richtet bei Berlinale emotionalen Appell an Filmschaffende

Update vom Freitag, 17. Februar, 6.25 Uhr: In Berlin sind die Internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Wolodymyr Selenskyj richtete am Donnerstagabend (16. Februar) einen emotionalen Appell an Filmschaffende und Künstler, sein Land nach dem russischen Angriff zu unterstützen. „Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten?“, fragte er bei der Eröffnungsgala. Die Frage sei jetzt wieder extrem wichtig.

Sowohl die Festivalmacher als auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sicherten der Ukraine Solidarität zu. Das Publikum bedachte Selenskyj mit Applaus im Stehen. In einer Woche jährt sich der Kriegsbeginn. Selenskyj betonte in seiner Videoansprache, Kino und Film könnten Barrieren überwinden, echte und ideologische. Selenskyj warf den russischen Angreifern Massenverbrechen, Mord, Terror und eine „Politik des totalen Kriegs“ vor. Die Kunst könne nicht indifferent bleiben, denn in der Stille werde die „Stimme des Bösen nur lauter und überzeugender“.

Ukraine-Krieg: Russland soll Obdachlose in Mariupol zur Armee schicken

+++ 21.23 Uhr: Wie der Generalstab des ukrainischen Militärs auf Facebook berichtet, soll die Besatzungs-Verwaltung der Stadt Hola Prystan‘ im Oblast Cherson Einwohner unter Druck setzen, ihre Eigentumsrechte nach russischem Recht neu zu registrieren. Es werde die Information verbreitet, dass ukrainische Bürgerinnen und Bürger, die den Forderungen der Besatzungsmacht bis Mai 2023 nicht nachkommen, nach Russland deportiert werden.

In Mariupol sollen die russischen Besatzer „bestimmte Mitglieder der Gesellschaft mobilisieren“, wie es in dem Facebook-Post heißt. „Von nun an werden Obdachlose, Alkohol- und Drogenabhängige in die Armee des Feindes gebracht.“

Ukraine-Krieg: 10.000 Ukrainer absolvieren Militärtraining in Großbritannien

+++ 17.10 Uhr: Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges haben nach Angaben der britischen Regierung 10.000 Ukrainer in Großbritannien ein Militärtraining absolviert. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag (16. Februar) unter Berufung auf Regierungsangaben.

Das rund fünfwöchige Intensivtraining umfasst unter anderem Schießübungen, Verhaltensregeln in Gefechtssituationen sowie Erste-Hilfe-Trainings. Die jungen Rekruten, die oft keine oder kaum militärische Erfahrung mitbringen, stellen an verschiedenen Militärstandorten Großbritanniens unter Anleitung von erfahrenen Soldaten Häuserkämpfe, Explosionen und Gefechtssituationen nach und lernen, worauf sie dabei achten müssen. Nach wenigen Wochen kehren sie in ihr Heimatland zurück – und gehen oft direkt an die Front.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Wowtschansk – und verletzt Reparateure

Update vom Donnerstag, 16. Februar, 16.23 Uhr: Sechs Mitarbeiter eines ukrainischen Stromversorgers wurden am Mittwoch bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw verletzt, wie die regionalen Behörden mitteilten. „Bei den Verletzten handelt es sich um Spezialisten, die Reparaturarbeiten an Kommunikationsleitungen durchführten“, sagte der regionale Militärverwaltungsleiter Oleh Synehubov auf Telegram. „Das Gebäude eines Unternehmens und ein Privathaus wurden ebenfalls beschädigt.“

Ukraine-Krieg: Plant Russland erneute Kiew-Offensive?

Erstmeldung vom Donnerstag, 16. Februar: Kiew – Russland hat im Ukraine-Krieg damit begonnen, zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber an der westlichen Grenze zu sammeln. Auf Flugfeldern sollen sich laut Angaben der Kyiv Post mehr als 450 Flugzeuge und insgesamt 300 Helikopter in Wartestellung befinden. Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge sollen sich darunter rund 150 Kampfhubschrauber befinden.

In Kiew lösten die Meldungen über die Verlagerung von Einheiten der Luftwaffe Russlands Sorge aus, die Hauptstadt könne bald wieder ins Visier des Kreml geraten. Während im Osten des Landes und vor allem rund um die Stadt Bachmut der Krieg tobt, war die Lage in Kiew zuletzt vergleichsweise ruhig.

Ukraine-Krieg: Luftabwehr schießt Flugobjekte über Kiew ab

Am Mittwoch (15. Februar) aber wurden sechs russische Flugobjekte im Luftraum über Kiew gesichtet. Die schnell abgeschossenen Objekte stellten sich als Ballons heraus, die offenbar aus Russland stammten und nur ein Ziel hatten: die ukrainische Luftabwehr zu beschäftigen.

Einen baldigen Luftangriff Russlands auf Kiew schätzt der Geheimdienst aber als „unwahrscheinlich“ ein. „Diese Einheiten werden sehr wahrscheinlich im Donbass eingesetzt“, so Andriy Yusov, Sprecher der Behörde, gegenüber Kyiv Post. Die Hauptstadt sei zu gut verteidigt. Russlands Präsident Wladimir Putin habe sich außerdem fest vorgenommen, die „Territorien rund um Donezk und Luhansk bis März zu erobern“. In den Kämpfen rund um Städte wie Bachmut und Wuhledar hatte Russland zuletzt hohe Verluste erlitten.

Ukraine-Krieg: Erinnerungen an Offensive auf Kiew werden wach

Außerdem, so ist sich Yusov sicher, erinnere man sich im Kreml noch an die Anfänge des Ukraine-Kriegs vor gut einem Jahr. Russland hatte damals den Plan verfolgt, die Hauptstadt Kiew in drei Tagen einzunehmen, doch war am erbitterten Widerstand der Armee und der Bevölkerung gescheitert.

Der Kreml musste die Offensive auf Kiew aufgeben und konzentriert seine Angriffe seitdem vor allem auf die umkämpften Gebiete im Osten der Ukraine. (red mit Agenturen)