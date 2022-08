Russland soll größtes AKW Europas als Schutzschild nutzen: „Sie verstecken sich dort“

Von: Andreas Schmid

Schutz durch AKW: So lautet derzeit offenbar Russlands Strategie im Ukraine-Krieg. Soldaten feuern wohl aus der Deckung der Reaktoren Saporischschja. Alle Infos im News-Ticker.

Atomkraftwerk als Schutzschild : Russland soll sich in AKW Saporischschja verschanzen.

als : Russland soll sich in AKW Saporischschja verschanzen. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 2. August, 11.30 Uhr: Unklare Informationen gibt es darüber, ob die Ukraine vor zwei Tagen das russische Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim angegriffen hat: Russland behauptet, es habe einen Drohnenangriff mit fünf Verletzten gegeben, die Ukraine streitet dies ab und spricht von „absichtlicher Provokation“.

Nach Ansicht Großbritanniens ist die russische Schwarzmeerflotte jedenfalls in einer geschwächten Position. Der gemeldete ukrainische Angriff auf das Hauptquartier sei „der jüngste Rückschlag“ für die Flotte, teilte das Verteidigungsministerium in London mit und erinnerte an den Verlust des Flaggschiffs „Moskwa“ im April.

Wegen des angeblichen ukrainischen Drohnen-Angriff hatte Russland seine Feier zum „Tag der Marine“ auf der Krim abgesagt. Das britische Verteidigungsministerium kommentiert jetzt: „Nach den Berichten über abgesagte Paraden ist es unwahrscheinlich, dass die Schwarzmeerflotte neben ihren Kriegsaktivitäten noch hochkarätige öffentliche Veranstaltungen durchführen kann.“

Erstmeldung: Russland soll größtes AKW Europas als Schutzschild nutzen: „Sie verstecken sich dort“

Saporischschja – Atomkraft, nein Danke? Atomkraftwerke spielen in der Weltpolitiklage derzeit eine bedeutendere Rolle. In Deutschland gibt es Diskussionen um eine Verlängerung der Kernenergie – und in Russland werden AKWs offenbar als Schutzschild benutzt.

Ukraine-Krieg: Russland soll größtes AKW Europas als Schutzschild nutzen

Die US-Regierung zeigte sich am Montag „zutiefst besorgt“ darüber, dass Russland im Ukraine-Krieg mehrere dortige Atomkraftanlagen eingenommen habe. Laut US-Außenminister Antony Blinken gibt es glaubhafte Berichte, dass das Kernkraftwerk Saporischschja im Süden des Landes als eine Art Schutzschild benutzt werde. Seit März befinden sich die Meiler unter russischer Kontrolle.

Das würde bedeuten: Russische Truppen schießen aus der Nähe des Atomkraftwerks auf ukrainische Kräfte. Die wiederum könnten nicht zurückschießen, da so eine atomare Katastrophe drohe. Laut Wall Street Journal sind im und um das AKW Panzer und Mehrfachraketenwerfer stationiert. Zudem soll die russische Armee laut der Betreiberfirma Enerhoatom 500 Soldaten auf das Gelände gebracht haben.

Streng bewacht: Ein russischer Soldat steht vor dem Atomkraftwerk von Saporischschja. Seit März befindet es sich unter russischer Kontrolle. © IMAGO / SNA

Der Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Nikopol, Oleksandr Sayuk, sagte der New York Times mit Blick auf russische Soldaten: „Sie verstecken sich dort, damit sie nicht getroffen werden können“. Sayuk fragte ferner: „Warum sonst sollten sie sich dort aufhalten? Ein solches Objekt als Schutzschild zu benutzen, ist sehr gefährlich.“

Atomkraftwerke in der Ukraine Über die Hälfte der ukrainischen Elektroenergie wird aus Atomkraft erzeugt. Derzeit sind noch vier AKWs in Betrieb: Chmelnyzkyj, Riwne, Saporischschja und Süd-Ukraine. Die Explosion eines Kraftwerksblocks 1986 im damals sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl in der Nordukraine gilt als das größte Atomunglück der Geschichte.

Das AKW Saporischschja liegt unmittelbar am Fluss Dnipro nahe der Stadt Enerhodar, rund 70 Kilometer von Saporischschja entfernt. Er ist das größte und leistungsstärkste Kernkraftwerk Europas. In der Region in der Südukraine machten russische Truppen zuletzt weniger Fortschritte. Ändert Kremlchef Putin daher seine Strategie?

Atomkraftwerke spielen im Ukraine-Krieg immer wieder eine Rolle. So nahmen russische Truppen die Atomruine Tschernobyl ein. Belege für eine Einnahme weiterer Atomkraftwerke gibt es nicht, zuletzt wurden allerdings Schüsse im Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet. Ob ein Zusammenhang zum dortigen Reaktor besteht, ist nicht bekannt. (as)