Russische Einnahme von Soledar? Selenskyj spricht von „Propaganda-Manöver"

Von: Bedrettin Bölükbasi, Andreas Schmid

Neue Angriffswelle: Nach Experteneinschätzung könnte Kiew im Ukraine-Krieg bald wieder von Explosionen erschüttert werden.

Russland verkündet die Einnahme Soledars, Kiew bereitet sich auf neue Angriffe aus Belarus vor. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 11. Januar, 21.30 Uhr: Die von russischer Seite verkündete Einnahme der schwer umkämpften ostukrainischen Kleinstadt Soledar ist nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Propaganda-Manöver. „Die Front im Donezk-Gebiet hält“, sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. „Die Kämpfe gehen weiter, und wir unternehmen alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken.“

„Jetzt versuchen der Terror-Staat und seine Propagandisten so zu tun, als sei ein Teil unserer Stadt Soledar - einer Stadt, die von den Invasoren fast vollständig zerstört wurde - eine Art Eigentum Russlands“, sagte Selenskyj. Mit diesen Behauptungen über vermeintliche Erfolge versuchte Russland, seine Bevölkerung zu täuschen und „die Mobilisierung zu unterstützen“. Zudem sollten die „Befürworter der Aggression“ weitere Hoffnung erhalten.

Auch der ukrainische Generalstab hatte russische Berichte über die Eroberung von Soledar dementiert. „Die Kämpfe dauern an“, hieß es in einer Mitteilung (siehe vorheriges Update)

Update vom 11. Januar, 20.10 Uhr: Die schweren Kämpfe um die ostukrainische Kleinstadt Soledar dauern nach Angaben des Generalstabs in Kiew weiter an. Um die gesamte Region Donezk unter seine Kontrolle zu bringen, versuche das russische Militär, sowohl Bachmut anzugreifen als auch die Versorgungswege in das benachbarte Soledar zu unterbrechen, teilte die ukrainische Militärführung in Kiew am Mittwoch mit. „Die Kämpfe dauern an“, hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatte bereits der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Armee, Serhij Tscherewatyj, russische Berichte über die Eroberung der Kleinstadt dementiert.

Update vom 11. Januar, 16.15 Uhr: Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar hat Behauptungen einer vollständigen russischen Kontrolle über die Stadt Soledar dementiert. „Schwere Kämpfe in Soledar dauern an“, zitierte der US-Sender CNN Maliar aus einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram. Nach schweren Verlusten habe Russland Einheiten in dem Gebiet ausgetauscht und auch die Zahl von Wagner-Söldnern erhöht. So wolle Moskau die ukrainische Verteidigungslinie durchbrechen und die Stadt vollständig einnehmen. Diese Versuche blieben allerdings ohne Erfolg, so Maliar.

Ukraine-Krieg: Ex-US-Kommandeur in Europa rechnet mit baldiger Krim-Befreiung

Update vom 11. Januar, 13.55 Uhr: Der ehemalige Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte in Europa Ben Hodges, Generalleutnant a. D., erwartet eine Zurückeroberung der Krim durch die Ukraine bis Ende August. Dies betonte er in einem Interview mit der ukrainischen Agentur RBC. „Die Ukraine wird niemals sicher sein und ihre Wirtschaft erneut aufbauen können, während Russland die Krim kontrolliert“, sagte er. Daher sei es „wichtig, die Krim zu befreien“. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen werde, sei sehr gering, so Hodges. Dies verschaffe Moskau schließlich keinen Vorteil auf dem Schlachtfeld.

Daneben äußerte sich der Generalleutnant a. D. auch darüber, welche Taktik die Ukraine nun anwenden müsse. Er rief das Militär dazu auf, jede mögliche Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen, die Luftverteidigung zu stärken und die Standorte von russischen Raketen sowie Kamikazedrohnen direkt anzugreifen. Diese drei Punkte seien „Schlüsselaufgaben“ der Ukraine.

Angriffskrieg auf die Ukraine: Kiew bestreitet Eroberung von Soledar durch russische Truppen

Update vom 11. Januar, 12.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat russische Angaben zur Lage in der umkämpften Kleinstadt Soledar im Ukraine-Krieg zurückgewiesen. „Die Russen sagen, dass Soledar unter ihrer Kontrolle sei. Das stimmt nicht“, sagte der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, Medienberichten in Kiew zufolge. Zur aktuellen Lage im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine werde der Generalstab aber keine genaueren Angaben machen.

Ukraine-News: Kiew erwartet neuen Großangriff – Selenskyj-Berater nennt Datum für Russlands Angriffskrieg

Update vom 11. Januar, 11.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters Oleksij Arestowitsch erwartet Kiew schon bald einen weiteren massiven Angriff russischer Raketen und Kamikazedrohnen aus dem Iran gegen die gesamte Ukraine. „Früher oder später wird das passieren“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Unian im Gespräch mit dem russischen Ex-Politiker und Menschenrechtsaktivist Mark Feigin. Als ungefähres Datum gab er demnach den Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Januar an. Dies müsse zwar nicht zwingend der Fall sein, allerdings gehe die Vermutung aus den Zeitpunkten von früheren Angriffen hervor.

Ukraine-Krieg aktuell: Verwirrung um Soledar – US-Experten widersprechen Behauptung von Putin-Söldnern

Update vom 11. Januar, 10.10 Uhr: Russische Behauptungen, dass Soledar ganz eingenommen wurde und die Stadt Bachmut daher kurz vor einer Umzingelung steht, entsprechen offenbar nicht der Realität. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zum Ukraine-Krieg hervor. „Auch wenn die großzügigsten russischen Behauptungen in Betracht gezogen werden, würde eine Einnahme von Soledar nicht die sofortige Einkesselung von Bachmut bedeuten“, heißt es in dem Papier. Hinzu kommt: Die Eroberung von Soledar gewähre russischen Truppen nicht zwingend die Kontrolle über ukrainische Kommunikationslinien nach Bachmut. Das russische Militär versucht Bachmut seit Monaten einzunehmen, allerdings bisher ohne Erfolg.

Ukraine-Krieg gegen Russland: Kiews Generalstab erwähnt Soledar nicht im Lagebericht

Update vom 11. Januar, 8.35 Uhr: Dass Soledar im jüngsten Militär-Lagebericht zum Ukraine-Krieg nicht erwähnt wird, werten Beobachter als wichtiges Indiz: Die strategisch wichtige Stadt könnte an die russischen Angreifer verloren sein. Der ukrainische Generalstab meldete zwar abgewehrte Angriff an 13 verschiedenen Orten. Soledar aber war nicht unter ihnen.

Soledar gilt als wichtiger Baustein des ukrainischen Festungswalls vor dem Ballungsgebiet zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Es ist der letzte Großraum im Gebiet Donbass, den die Ukrainer noch kontrollieren. Zuvor hatte der Finanzier der russischen Söldnertruppe „Wagner“ , Jewgeni Prigoschin, die Eroberung Soledars gemeldet.

Kampf um Soledar: Wohl noch mehr als 500 Zivilisten in der Donbass-Stadt

Update vom 11. Januar, 6.19 Uhr: Im umkämpften Soledar halten sich wohl noch mehr als 500 Zivilisten auf. „Einige von ihnen würden die Stadt gerne sofort verlassen, das ist wegen der intensiven Kampfhandlungen zur Zeit nicht möglich“, sagte der ukrainische Militärverwalter der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, im Fernsehen. „Solange es keinen sicheren Weg aus der Stadt gibt, gibt es keine Evakuierung.“

Strategisch wichtige Donbass-Stadt Soledar: „Putins Koch“ verkündet Einnahme

Update vom 10. Januar, 20.52 Uhr: Nach tagelangen schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Soledar haben Angehörige der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes verkündet. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin teilte am Dienstagabend nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass mit, dass Soledar erobert sei. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt. „Die Zahl der Kriegsgefangenen wird morgen mitgeteilt“, wurde Prigoschin zitiert.

Auf einem Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe hieß es zudem, den eingekesselten ukrainischen Soldaten sei ein Ultimatum zur Kapitulation bis Mitternacht gestellt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keinen Kommentar.

Update vom 10. Januar, 22.10 Uhr: Soledar bleibt das Epizentrum im Ukraine-Krieg. Russische Truppen setzten nach Angaben aus Kiew ihre Sturmangriffe auf die Stadt Soledar im Osten der Ukraine fort. „Die schweren Kämpfe zur Verteidigung von Soledar dauern an“, teilte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Abend auf Telegram mit. „Ohne Rücksicht auf seine Verluste greift der Feind weiterhin an.“ Das Vorfeld der ukrainischen Verteidigungslinien sei „mit Leichen der Angreifer übersät“.

Die regulären russischen Truppen werden auch von verschiedenen Söldner-Truppen unterstützt, darunter auch die berüchtigte Wagnergruppe. Diese veröffentlichte am Dienstag auf Telegram Videobilder, die angeblich aus dem Zentrum von Soledar stammen. Die wenig aussagekräftige Aufnahme, die zwei vermummte Soldaten vor einem beschädigten Verwaltungsgebäude zeigt, konnten nicht unabhängig bestätigt werden.

Ukraine bereitet sich auf möglichen Kiew-Angriff vor: Attacke aus Belarus?

Erstmeldung vom 10. Januar, 20 Uhr: Kiew – Das ukrainische Militär bereitet sich auf einen möglichen neuen Angriff russischer Bodentruppen in Richtung der Hauptstadt Kiew vor. Russische Soldaten sollen ausgerechnet aus Belarus gen Kiew ziehen. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen belarussischen Kriegseintritt gegeben. Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko traf sich dazu im Dezember mit seinem Vertrauten Wladimir Putin – dementierte allerdings etwaige Kriegspläne. Kiew wiederum bereitet sich nun genau auf einen solchen Angriff vor. Die Berichte erreichen die Weltgemeinschaft an dem Tag, als Außenministerin Annalena Baerbock überraschend in die Ostukraine reiste.

Es seien bereits Abwehrstellungen im Norden des Landes vorbereitet oder verstärkt worden, teilte am Dienstag der für die Verteidigung Kiews zuständige Generalleutnant Olexij Pawljuk mit. Um schnelle Panzervorstöße russischer Einheiten zu verhindern, seien an allen für Panzer zugänglichen Stellen größere Minenfelder angelegt worden. Wenn die Angreifer diese Sperren nicht überwinden könnten, sei es für die ukrainische Artillerie einfacher, die Truppenansammlungen zu zerschlagen.

Gleich zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar des Vorjahres haben die ukrainischen Streitkräfte einen Vorstoß russischer Truppen aus Belarus heraus auf Kiew abgeschlagen. Eine viele Kilometer lange russische Panzer- und Fahrzeugkolonne wurde in den dichten Wäldern nördlich von Kiew dezimiert und zum Rückzug gezwungen.

Russische Fortschritte im Donbass: Wagner-Söldner rücken in Soledar vor

Die ukrainische Führung befürchtet einen weiteren Angriff der russischen Armee, die seit einigen Wochen in Belarus stärkere Verbände entlang der Grenze zur Ukraine stationiert. Militärexperten halten die russischen Einheiten in Belarus noch nicht für stark genug, um einen derartigen Angriff zu starten. Dennoch binden sie ukrainische Truppen, die dadurch an anderen Frontabschnitten fehlen, etwa in der Donbass-Region Soledar nahe Bachmut.

Der britische Geheimdienst berichtete am Dienstag von russischen Zugewinnen in der Region. Reguläre russische Truppen und Wagner-Einheiten hätten in den vergangenen vier Tagen taktische Vorstöße gemacht. Sie kontrollierten wahrscheinlich den größten Teil des Ortes. Nach ukrainischen Angaben beschoss Russland die Stadt mittlerweile 86-mal, sie sei „praktisch zerstört“. Wagner-Kämpfer von Putin-Freund Jewgeni Prigoschin („Putins Koch“) versuchen seit Monaten vergeblich, die Stadt Bachmut einzunehmen. Nun könnten sie eine entscheidende Wende im Kampf um die strategisch wichtige Donbass-Stadt erzielen. (as)