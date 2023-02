Schwere Kämpfe in der Region Donezk: Massive Angriffe auf Bachmut, Wuhledar und Marjinka

Von: Moritz Serif, Vincent Büssow, Christian Weihrauch

Teilen

Russland führt erneut massive Angriffe auf die Ukraine durch. Aus Moskau heißt es, man habe die Lieferung von Waffen aus dem Ausland „blockiert“. Der News-Ticker.

Waffenlieferungen: Großbritannien überlegt offenbar, Langstreckenraketen an die Ukraine zu senden.

Großbritannien überlegt offenbar, Langstreckenraketen an die Ukraine zu senden. Offensive: Russland startet in der Nacht weitere Angriffe auf Odessa, die Schlangeninsel und Charkiw.

Russland startet in der Nacht weitere Angriffe auf Odessa, die Schlangeninsel und Charkiw. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 18.08 Uhr: Im Ukraine-Krieg tobt weiterhin der Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut. Diese wird weiterhin massiv von russischen Streitkräften angegriffen, berichtet Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshabers von Kiews Truppen. „Trotz konstantem Druck des Feindes halten wir Bachmut weiter unter Kontrolle und ergreifen Maßnahmen, um die Frontlinie um diese Stadt herum zu stabilisieren“, teilte Saluschnyj nach einem Telefonat mit US-Generalstabschef Mark Milley am Samstag mit.

Die Lage im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine sei gespannt, weil Russland dort bis zu 50 Angriffe täglich ausführe. Es gebe schwere Kämpfe um die Städte Wuhledar und Marjinka, sagte Saluschnyj. „In einigen Frontabschnitten haben wir es geschafft, zuvor verlorene Positionen wiederzuerlangen und dort Fuß zu fassen.“

Die Stadt Bachmut ist weiterhin hart umkämpft. (Archivbild) © Sameer Al-Doumy/afp

+++ 16.21 Uhr: Infolge des großangelegten russischen Beschusses der Ukraine seien zwölf Zivilisten verletzt worden. Dies teilte der ukrainische Notfalldienst am Samstag (11. Februar) auf Telegram mit. Zudem seien 58 Objekte beschädigt worden, hauptsächlich Wohngebäude. Russland hatte die Ukraine am Freitag massiv mit Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Dem Verteidigungsministerium aus Moskau zufolge seien an dem Tag etwa 487 ukrainische Soldaten getötet worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bezieht Stellung zu massiven Angriffen

Bei den erneuten massiven Angriffen Russlands auf die Ukraine sollen 58 Objekte beschädigt worden sein. (Archivbild) © Alexandr Suhov/imago

+++ 15.06 Uhr: Russland hat zu den massiven Angriffen vom Freitag (10. Februar) auf die Ukraine Stellung bezogen. In seinem täglichen Militärbericht schrieb das Verteidigungsministerium in Moskau, dass kritisch wichtige Energie- und Verkehrssysteme, die das Funktionieren des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine gewährleisten, anvisiert worden seien. „Alle Ziele wurden getroffen“, heißt es in dem Bericht. Zudem sei die Lieferung von Waffen aus dem Ausland zu Kampfgebieten blockiert worden. Genauere Angaben machte das Ministerium diesbezüglich nicht.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: Großbritannien überlegt, Langstreckraketen zu schicken

+++ 14.00 Uhr: Großbritannien denkt offenbar darüber nach, Langstreckenraketen an die Ukraine zu schicken. Dies berichtet die britische Zeitung The Times infolge von Präsident Selenskyjs Besuch in London. Demnach bestätigen ukrainische Quellen, dass Kiew dazu bereit wäre, derartige Waffen für Angriffe auf die Krim zu nutzen. Nach der Ankündigung von Panzerlieferungen zählen Langstreckenraketen neben Kampfflugzeugen zu den Waffen, die Selenskyj vom Westen fordert. Der russische Ex-Präsident Medwedew drohte zuvor mit einem Nuklearschlag Russlands, sollte die Ukraine die Krim angreifen.

+++ 12.17 Uhr: Das Institute for the Study of War aus den USA sieht im Ukraine-Krieg aktuell keinen Grund für eine Eskalation zwischen Russland und der Nato. Berichte über russische Raketen, die beim Flug auf die Ukraine in den Luftraum der Nato eingedrungen sein sollen, hatten zu entsprechenden Befürchtungen geführt. Die US-Denkfabrik schreibt jedoch nun, dass Wladimir Putin „mit hoher Sicherheit“ keinen direkten Konflikt mit der Nato riskieren will. Das Bündnis selbst sei zudem „in voller Kontrolle darüber“, wie es auf derartige Vorfälle reagiert.

Eine Rakete aus Russland soll beim Flug auf die Ukraine in den Luftraum der Nato eingedrungen sein. (Archivbild) © Uncredited/imago

Ukraine-Krieg: Russland startet weitere Raketenangriffe in Odessa

+++ 10.30 Uhr: Nach den heftigen Angriffen am Freitag (10. Februar) soll Russland die Ukraine in der Nacht weiter beschossen haben. So teilte das ukrainische Operationskommando Süd am Samstagmorgen mit, dass die Region Odessa zweimal von Flugzeugen angegriffen wurde. Zudem sei die Schlangeninsel bombardiert worden. Serhii Melnyk, Chef der Militärverwaltung in Charkiw, berichtete währenddessen von einem Raketenangriff auf seine Region. Informationen über mögliche Opfer werden noch überprüft.

Update vom Samstag, 11. Februar, 8.53 Uhr: Während Russland am Freitag eine neue Welle an Angriffen aus der Luft gestartet hat, gingen auch an der Front die Kämpfe weiter. Aus den jeweiligen Militärberichten der Kriegsparteien geht hervor, dass es unter anderem in den Regionen Bachmut, Awdijiwka und Kupjansk zu heftigen Gefechten kam. So berichtet der Generalstab der Ukraine, dass die russischen Truppen in diesen Gebieten weitere Angriffe durchführen, obwohl sie dabei erhebliche Verluste erleiden. Das Verteidigungsministerium in Russland hingegen meldet dort Erfolge, wie die Zerstörung von Militärgerät und den Tod dutzender ukrainischer Soldaten.

Ukraine-Krieg: Was in der Nacht passiert ist

Erstmeldung vom Samstag, 11. Februar, 6.16 Uhr: Kiew – Die jüngste Welle russischer Raketenangriffe erzwingt erneut Notreparaturen am ukrainischen Energienetz. Doch auch die Ukraine greift russische Stellungen an. Mehrere Wärme- und Wasserkraftwerke seien beschädigt worden, sagte der Chef des Energieversorgers Ukrenerho, Wolodymyr Kudryzkyj, am Freitagabend im ukrainischen Fernsehen. Besonders schlecht sehe es mit der Stromversorgung im Gebiet Charkiw aus. Wegen der Instabilität im ukrainischen Stromnetz musste am AKW Chmelnyzkyj ein Reaktorblock abgeschaltet werden, in den Kernkraftwerken Riwne und Südukraine wurde die Produktion gedrosselt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den russischen Angriff mit etwa 100 Raketen und Marschflugkörpern vom Freitag als Terror. In einer Videobotschaft berichtete er aber seinen Landsleuten, wie viel Unterstützung die Ukraine bei seiner Reise nach London, Paris und Brüssel in dieser Woche erfahren habe.

Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden will Polen besuchen

Am 24. Februar wird seit einem Jahr Krieg herrschen. US-Präsident Joe Biden kündigte einen Besuch beim wichtigen Ukraine-Unterstützer Polen kurz vor dem Jahrestag an. Die Gefahr durch russische Raketenangriffe dauerte indes auch in der Nacht zu Samstag an.

In der Hauptstadt Kiew wurde am späten Freitagabend zum fünften Mal für diesen Tag Luftalarm ausgelöst. „Es droht ein Angriff mit Drohnen“, teilte die Militärverwaltung des Kiewer Gebietes mit. Kampfdrohnen iranischer Bauart wurden auch über den Gebieten Mykolajiw und Odessa im Süden gesichtet und abgeschossen. (mse/dpa)