Ukraine-Krieg: „Putin wird viel früher verlieren“ – Russland setzt schwere Artillerie ein

Von: Karolin Schäfer

Russland attackiert die Ukraine in der Nacht mit schwerer Artillerie. Währenddessen treffen die ersten Leopard-Panzer ein. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Handlungsbeschränkungen : Die EU einigt sich auf weitere Sanktionen gegen Russland

: Die EU einigt sich auf weitere Sanktionen gegen Russland Dnipropetrowsk : Das russische Militär attackiert die Region mit schwerer Artillerie

: Das russische Militär attackiert die Region mit schwerer Artillerie Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Der Ukraine-Krieg hat sich zum ersten Mal gejährt. Während die Kämpfe an der Front in der Ukraine unvermittelt weiter gehen, appellieren die internationalen Verbündeten an Moskau, sich aus dem Nachbarland zurückzuziehen. „Dieser Krieg ist nicht der Krieg des russischen Volkes. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Freitag (24. Februar) in einer Sondersitzung zum ersten Jahrestag. Der russische Präsident Wladimir Putin würde „die Zukunft seines eigenen Landes“ riskieren.

Nach den USA haben sich auch die EU-Staaten auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Dieses sieht unter anderem zusätzliche Handlungsbeschränkungen vor, etwa für industrielle Güter, die Russlands Industrie nicht über Drittstaaten wie China beziehen kann.

Ukrainische Soldaten trainieren für Grabenkämpfe in der Region Dnipropetrowsk im Südosten der Ukraine. © imago

News zum Ukraine-Krieg: EU verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Damit wurde das zehnte Sanktionspaket seit Februar 2022 auf den Weg gebracht. Zudem wurde die Liste von Personen ergänzt, die nicht mehr in die EU einreisen dürfen und deren Vermögen in der EU eingefroren werden müssen. Dazu zählen Propagandisten, militärische Befehlshaber und politische Führungskräfte. China schlägt einen 12-Punkte-Friedensplan vor. Kiew lehnt das Positionspapier ab.

Die Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ist weiterhin angespannt. Russische Streitkräfte griffen die südukrainische Region Dnipropetrowsk in der Nacht zu Samstag neunmal mit schwerer Artillerie an, teilte Serhii Lysak, Gouverneur der Oblast, bei Telegram mit. Dabei wurden um die Städte Nikopol und Marhanez unter anderem Energieinfrastruktur sowie zahlreiche Wohngebäude zerstört. Dennoch zeigte sich der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba siegessicher. „Putin wird viel früher verlieren, als er denkt“, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat.

Zudem sind inzwischen auch die ersten Leopard-Panzer in der Ukraine eingetroffen. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal veröffentlichte auf Telegram Fotos, die ihn mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki bei der Übergabe der ersten vier aus Polen gelieferten Kampfpanzer zeigen. Polen will seinem Nachbarland insgesamt 14 Leopard-2-Panzer überlassen. (Redaktion mit Agenturen)