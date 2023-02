Neue russische Angriffe auf Ukraine aus dem Schwarzen Meer? Putins Flotte führt wohl Aufklärung durch

Von: Bedrettin Bölükbasi

Militärschiffe der russischen Flotte bei einer Parade. (Symbolfoto) © Valentina Pevtsova / Imago Images

Im Ukraine-Krieg greift das russische Militär die Ukraine auch mit Raketen aus dem Meer an. Zu diesem Zweck intensivieren Putins Soldaten offenbar die Aufklärung im Schwarzen Meer. Der News-Ticker.

im : Putins Flotte erhöht wohl Aufklärungsaktivität Dieser News-Ticker zum militärischen Geschehen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München – Die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin greifen das ukrainische Territorium immer wieder mit Raketen an. Dabei kommen in erster Linie auch Marschflugkörper zum Einsatz, die aus Schiffen im Schwarzen Meer abgefeuert werden. Ukrainischen Angaben zufolge besteht nach wie vor die Gefahr von Angriffen.

Offenbar verstärken die russischen Seestreitkräfte ihre Aktivitäten zur Überwachung und Aufklärung mit Blick auf die ukrainische Küste. Dies teilte die Sprecherin der südlichen Kampfgruppe der ukrainischen Armee, Nataliya Humenjuk, mit. „Der Feind sammelt so viel Information wie möglich, wobei auch der Einsatz von unbemannten Fluggeräten intensiviert wird“, zitierte das militärische Nachrichtenportal ArmyInform die Sprecherin.

Humenjuk zufolge schießt das ukrainische Militär zwar die Drohnen ab. Allerdings würden immer wieder Drohnen aus dem Schwarzen Meer auftauchen und entlang der Küste von Odesa sowie Mikolajiw fliegen. Da es im Schwarzen Meer aktuell einen Sturm gebe, seien die russischen Raketenschiffe in ihren Häfen, erklärte Humenjuk zudem. „Das Wetter ist auf unserer Seite“, so die Sprecherin. Dies bedeute allerdings nicht, dass sie nicht angreifen würden: „Sie brauchen nur eineinhalb bis zwei Stunden, um in Kampfposition zu gehen.“

Russische Kampfschiffe im Schwarzen Meer: Kein Schiff mit Marschflugkörpern

Die ukrainische Marine gab in einer Mitteilung auf Facebook an, dass sich aktuell 9 Kampfschiffe des russischen Militärs im Schwarzen Meer befinden würden. Die Marine bestätigte Humenjuks Aussagen, dass derzeit keine Schiffe mit Kalibr-Marschflugkörpern im Schwarzen Meer stationiert seien. (bb)