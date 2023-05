Lage an der Front im Ukraine-Krieg: Russland evakuiert dutzende Siedlungen in Saporischschja

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Artilleriebeschuss im Osten der Ukraine. © Libkos/AP/dpa

In Saporischschja im Süden der Ukraine intensivieren sich Artilleriegefechte. Nun will Russland dutzende Siedlungen an der Frontlinie evakuieren.

Frankfurt – Russische Behörden in der von Moskau besetzten ukrainischen Region Saporischschja haben eine „freiwillige Evakuierung“ von 18 Siedlungen in der Nähe der südlichen Frontlinie angekündigt. Man wolle etwa 70.000 Menschen von der Front entfernen und tiefer in die ukrainische Region umsiedeln, berichtete die russische Agentur Tass unter Berufung auf Behörden. Dafür machte der von Moskau ernannte Gouverneur Jewgeni Balitskyj die ukrainische Armee verantwortlich, wie die Agentur Interfax mitteilte. Sie habe in den letzten Tagen den Artilleriebeschuss intensiviert.

Details folgen in Kürze...