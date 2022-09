Putins Separatisten machen Ernst: Beitritts-Referenden kommen – noch im September!

Von: Florian Naumann

Befürchtungen einiger Beobachter bewahrheiten sich: Die russischen Separatisten in Luhansk und Donezk haben Beitritts-Referenden angesetzt.

Luhansk - Die Separatistenführungen in den ostukrainischenen Regionen Luhansk und Donezk haben inmitten des Ukraine-Kriegs umstrittene Referenden für den Beitritt zu Russland angesetzt. Praktisch zeitgleich drangen am Dienstagnachmittag (20. September) entsprechende Mitteilungen aus den beiden Gebieten an die Öffentlichkeit.

Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, sagte der Chef des Luhansker Separatistenparlaments, Denis Miroschnitschenko, am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Für dieselbe Zeitspanne kündigte auch die „Volksversammlung“ in Donezk eine entsprechende Befragung an.

Ukraine-Krieg: Separatisten-Referenden kommen – Medwedew lieferte schon vorab eine Deutungsoption

Kurz zuvor hatte Kreml-Politiker Dmitri Medwedew Spekulationen über solche Referenden befeuert. In einem Telegram-Beitrag stellte er strategische Vorteile eines Beitritts der umkämpften Regionen zu Russland in den Fokus: „Das Eindringen in russisches Gebiet stellt ein Verbrechen dar“, schrieb Medwedew am Dienstag in Online-Netzwerken. Zur Selbstverteidigung könnte Moskau „alle Mittel der Notwehr einsetzen“, hob der heutige stellvertretende Vorsitzende des russischen Nationalen Sicherheitsrats hervor.

Skeptischer äußerte sich noch vor Ankündigung der Referenden der US-Think-Thank „Institute for the Study of War“: Das Vorgehen des Kreml bei der von Russland annektierten Krim zeige bereits jetzt: Ukrainische Rückeroberungsversuche führten nicht zwingend zu russischen Vergeltungsschlägen gegen die Nato, heißt es im jüngsten Lagebericht der Denkfabrik. (dpa/fn)