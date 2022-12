Luftalarm in Kiew nach erneuten Explosionen in der Ukraine

Von: Helena Gries

Russland fliegt weitere Drohnenangriffe auf die Ukraine. In Kiew gibt es Explosionen. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Soforthilfe aus Paris: Finanzielle Unterstützung soll die Ukraine über den Winter bringen.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Mittwochmorgen (14. Dezember) mehrere Explosionen gegeben. Dies bestätigte Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtendienst Telegram, ohne Details zu nennen. Russlands Streitkräfte sollen ukrainischen Medienberichten zufolge Drohnenangriffe auf die Drei-Millionen-Metropole und deren Umgebung geflogen haben.

Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Behörden mit. Luftalarm soll es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja gegeben haben. Über mögliche Schäden und Opfer ist bislang nichts bekannt.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Stromnetz wieder aufbauen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich unterdessen für die bei einer Konferenz in Paris in die Wege geleitete Winter-Soforthilfe für sein Land bedankt. Damit könne unter anderem das schwer beschädigte Stromnetz wiederaufgebaut werden, sagte er am Dienstagabend (13. Dezember).

Die Hilfe solle jedoch nicht nur der Instandsetzung der stark beschädigten Strom- und Wärmeversorgung zugute kommen, sondern auch der Wasserversorgung, dem Transport- und Gesundheitswesen sowie der Versorgung mit Lebensmitteln. Das russische Militär nahm zuletzt die gesamte Energie-Infrastruktur der Ukraine ins Visier, um die Bevölkerung im Winter zu zermürben und die Führung des Landes unter Druck zu setzen.

Menschen warten in einer U-Bahn-Station in Kiew, die während russischer Angriffe als Bunker genutzt wird. © Andrew Kravchenko/dpa

News zum Ukraine-Krieg: USA will Luftabwehrsysteme an Kiew liefern

Die USA erwägen die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an Kiew. Wie der Sender CNN unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsquellen berichtete, könnten die Pläne noch diese Woche offiziell gemacht werden. Die von Russland angegriffene Ukraine dringt immer wieder auf eine bessere Flugabwehr. (Redaktion mit Agenturen)